Diogo Costa - 6/10

Il a eu relativement peu à faire pendant la majeure partie de la soirée, la Norvège n’ayant cadré que trois tirs. Il n’avait guère de responsabilité sur l’ouverture du score d’Ajer, qui relevait davantage d’une défaillance du marquage que du gardien. Sa relance a été fiable, aidant le Portugal à conserver 58 % de possession.

Joao Cancelo - 8/10

Une prestation de haut niveau du latéral, qui a évolué avec sa liberté habituelle dans l’axe. Il a inscrit l’égalisation cruciale à la 38e minute, un but qui a rassuré le Portugal. Malgré un carton jaune reçu à la 12e minute, il est resté une menace offensive majeure jusqu’à son remplacement après une heure de jeu.

Ruben Dias - 7/10

Le patron de la défense avait la tâche peu enviable de museler Erling Haaland. Il y est parvenu dans l’ensemble, limitant l’implication de l’attaquant norvégien avant sa sortie. Dias a dirigé une arrière-garde qui n’a concédé que 0,59 xG sur l’ensemble des 90 minutes.

Renato Veiga - 6/10

Une présence solide au cœur de la défense, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les phases arrêtées de la Norvège. Il a contribué aux 12 dégagements de la défense portugaise, mais a été légèrement mal placé sur le but norvégien.

Nuno Mendes - 7/10

Il a apporté l’étincelle créative sur le flanc gauche, en délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Cancelo. Ses dédoublements ont contraint la Norvège à défendre bas, et il a fait preuve d’assez de discipline pour éviter que le Portugal ne soit trop souvent pris en contre-attaque.