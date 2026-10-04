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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs du Portugal contre la Norvège : Joao Cancelo et Goncalo Ramos sauvent Francisco Conceicao de la gêne

Portugal
Norvège
Portugal vs Norvège
UEFA Nations League A

Le Portugal a conservé son parcours parfait en Ligue des nations avec une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre la Norvège à l’Estadio do Dragao. Malgré un carton rouge en fin de match pour Francisco Conceicao, des buts de Joao Cancelo et Goncalo Ramos ont renversé l’ouverture du score de Kristoffer Ajer.

Le Portugal a prolongé sa série de victoires dans le groupe 4 de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une prestation solide face à une équipe de Norvège coriace. Le match a débuté sur un bras de fer tactique, mais les visiteurs ont ouvert le score à la 36e minute lorsque Kristoffer Ajer s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un centre de Martin Oedegaard. La réponse des locaux a été immédiate : seulement deux minutes plus tard, Joao Cancelo a remis les deux équipes à égalité après un excellent travail de Nuno Mendes, permettant aux deux sélections de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.

La seconde période a vu le Portugal dominer la possession, avec une valeur d’expected goals (xG) de 1,95 contre 0,59 pour la Norvège. La pression a finalement porté ses fruits à la 79e minute, lorsque Goncalo Ramos a trouvé le chemin des filets après avoir été servi par Joao Felix. Cependant, la fin de match a été ternie par des problèmes disciplinaires. Francisco Conceicao a reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques instants et a été expulsé à la 86e minute, laissant le Portugal gérer une fin de rencontre tendue à dix, finalement assurée malgré un carton jaune tardif pour le capitaine Bruno Fernandes.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa - 6/10

    Il a eu relativement peu à faire pendant la majeure partie de la soirée, la Norvège n’ayant cadré que trois tirs. Il n’avait guère de responsabilité sur l’ouverture du score d’Ajer, qui relevait davantage d’une défaillance du marquage que du gardien. Sa relance a été fiable, aidant le Portugal à conserver 58 % de possession.

    Joao Cancelo - 8/10

    Une prestation de haut niveau du latéral, qui a évolué avec sa liberté habituelle dans l’axe. Il a inscrit l’égalisation cruciale à la 38e minute, un but qui a rassuré le Portugal. Malgré un carton jaune reçu à la 12e minute, il est resté une menace offensive majeure jusqu’à son remplacement après une heure de jeu.

    Ruben Dias - 7/10

    Le patron de la défense avait la tâche peu enviable de museler Erling Haaland. Il y est parvenu dans l’ensemble, limitant l’implication de l’attaquant norvégien avant sa sortie. Dias a dirigé une arrière-garde qui n’a concédé que 0,59 xG sur l’ensemble des 90 minutes.

    Renato Veiga - 6/10

    Une présence solide au cœur de la défense, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les phases arrêtées de la Norvège. Il a contribué aux 12 dégagements de la défense portugaise, mais a été légèrement mal placé sur le but norvégien.

    Nuno Mendes - 7/10

    Il a apporté l’étincelle créative sur le flanc gauche, en délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Cancelo. Ses dédoublements ont contraint la Norvège à défendre bas, et il a fait preuve d’assez de discipline pour éviter que le Portugal ne soit trop souvent pris en contre-attaque.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joao Palhinha - 6/10

    Le rideau défensif a fait le sale boulot avec efficacité, cassant les offensives adverses et permettant aux talents créatifs de s’exprimer. Il a été remplacé à la 63e minute, Jorge Jesus cherchant à apporter davantage de qualité de passe avec Ruben Neves pour faire sauter le bloc bas.

    Vitinha - 7/10

    Sa sûreté technique a été essentielle dans l’entrejeu, aidant le Portugal à réussir 499 passes. Il a dicté le tempo et a été malheureux de ne pas aller au bout du match, sacrifié à la 86e minute après le remaniement consécutif au carton rouge.

    Bruno Fernandes - 7/10

    Le capitaine a été le principal moteur du jeu, toujours à la recherche de la dernière passe. S’il n’a pas été directement impliqué sur un but, son leadership a été évident. Il a reçu un carton jaune à la 88e minute alors que le Portugal luttait pour conserver son avantage dans les derniers instants.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Une soirée à oublier pour le jeune joueur. S’il a apporté de la vitesse sur l’aile, son manque de discipline a coûté cher. Il a été expulsé à la 86e minute après avoir reçu deux cartons jaunes, laissant ses coéquipiers dans une position précaire pour les dernières minutes du match.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Attaque

    Joao Felix - 7/10

    Il a efficacement trouvé des espaces entre les lignes pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Sa vision du jeu a été récompensée à la 79e minute lorsqu’il a délivré la passe décisive sur le but de Ramos. Il a été remplacé dans les dernières secondes du temps additionnel après une prestation productive.

    Goncalo Ramos - 8/10

    En pointe en l’absence de Cristiano Ronaldo, Ramos a montré son instinct de buteur. Il a parfaitement conclu son occasion à la 79e minute, un but qui s’est avéré être celui de la victoire. Ses déplacements sans ballon ont constamment mis en difficulté les défenseurs centraux norvégiens.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot - 6/10

    A remplacé Cancelo à la 62e minute et a apporté davantage de stabilité défensive, plus classique, sur le côté droit alors que la Norvège poussait pour inscrire un deuxième but.

    Ruben Neves - 6/10

    Entré à la place de Palhinha pour améliorer la progression du ballon. Il est resté bas et a aidé à gérer la physionomie du match durant le dernier quart d'heure.

    Bernardo Silva - N/A

    Entré à la 86e minute après le carton rouge pour apporter de l'expérience et conserver le ballon.

    Trincao - N/A

    Un remplacement tactique tardif à la 90+2e minute.

    Nuno Tavares - N/A

    Entré dans les toutes dernières secondes pour gagner du temps et renforcer la défense.

    Jorge Jesus - 7/10

    L'entraîneur a bien géré cette rencontre piège, et sa décision de titulariser Ramos s'est avérée payante. Ses changements ont répondu aux besoins du match, notamment les entrées de Dalot et Neves pour garder le contrôle, même si l'effondrement disciplinaire de l'équipe en fin de match sera source d'inquiétude.