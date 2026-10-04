Notes des joueurs du Portugal contre la Norvège : Joao Cancelo et Goncalo Ramos sauvent Francisco Conceicao de l’embarras

Le Portugal a prolongé sa série de victoires dans le groupe 4 de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une prestation solide face à une équipe de Norvège coriace. Le match a démarré sur un bras de fer tactique, mais les visiteurs ont débloqué la situation à la 36e minute lorsque Kristoffer Ajer a dominé son vis-à-vis pour reprendre un centre de Martin Oedegaard. La réaction des locaux a été immédiate : à peine deux minutes plus tard, Joao Cancelo a remis les deux équipes à égalité après un excellent travail de Nuno Mendes, permettant aux deux sélections de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.
La seconde période a vu le Portugal dominer la possession, avec une valeur d’expected goals (xG) de 1,95 contre 0,59 pour la Norvège. La pression a fini par payer à la 79e minute, lorsque Goncalo Ramos a trouvé le chemin des filets après avoir été servi par Joao Felix. Cependant, la fin de match a été ternie par des problèmes disciplinaires. Francisco Conceicao a reçu deux cartons jaunes coup sur coup et a été expulsé à la 86e minute, laissant le Portugal gérer une fin de rencontre tendue à dix, avant de finalement s’imposer malgré un carton jaune tardif pour le capitaine Bruno Fernandes.