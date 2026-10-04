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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs du Portugal contre la Norvège : Joao Cancelo et Goncalo Ramos sauvent Francisco Conceicao de l’embarras

Portugal
Norvège
Portugal vs Norvège
UEFA Nations League A

Le Portugal a conservé son bilan parfait en Ligue des nations grâce à une victoire difficile 2-1 contre la Norvège à l'Estádio do Dragão. Malgré un carton rouge en fin de match pour Francisco Conceicao, les buts de Joao Cancelo et Goncalo Ramos ont renversé l'ouverture du score de Kristoffer Ajer.

Le Portugal a prolongé sa série de victoires dans le groupe 4 de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une prestation solide face à une équipe de Norvège coriace. Le match a démarré sur un bras de fer tactique, mais les visiteurs ont débloqué la situation à la 36e minute lorsque Kristoffer Ajer a dominé son vis-à-vis pour reprendre un centre de Martin Oedegaard. La réaction des locaux a été immédiate : à peine deux minutes plus tard, Joao Cancelo a remis les deux équipes à égalité après un excellent travail de Nuno Mendes, permettant aux deux sélections de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.

La seconde période a vu le Portugal dominer la possession, avec une valeur d’expected goals (xG) de 1,95 contre 0,59 pour la Norvège. La pression a fini par payer à la 79e minute, lorsque Goncalo Ramos a trouvé le chemin des filets après avoir été servi par Joao Felix. Cependant, la fin de match a été ternie par des problèmes disciplinaires. Francisco Conceicao a reçu deux cartons jaunes coup sur coup et a été expulsé à la 86e minute, laissant le Portugal gérer une fin de rencontre tendue à dix, avant de finalement s’imposer malgré un carton jaune tardif pour le capitaine Bruno Fernandes.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa - 6/10

    A eu relativement peu à faire pendant une grande partie de la soirée, la Norvège n’ayant cadré que trois tirs. Il n’était globalement pas fautif sur l’ouverture du score d’Ajer, qui relevait davantage d’un marquage défaillant que du gardien. Son jeu au pied a été fiable, aidant le Portugal à conserver 58 % de possession.

    Joao Cancelo - 8/10

    Une prestation à fort impact du latéral, qui a évolué avec sa liberté habituelle dans l’axe. Il a inscrit l’égalisation cruciale à la 38e minute, un but qui a apaisé les nerfs portugais. Malgré un carton jaune reçu dès la 12e minute, il est resté une menace offensive importante jusqu’à son remplacement après une heure de jeu.

    Ruben Dias - 7/10

    Le patron de la défense s’est vu confier l’ingrate mission de museler Erling Haaland. Il y est parvenu dans l’ensemble, limitant l’implication de l’attaquant norvégien avant sa sortie. Dias a dirigé une arrière-garde qui n’a concédé que 0,59 xG sur l’ensemble des 90 minutes.

    Renato Veiga - 6/10

    Une présence solide au cœur de la défense, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les phases arrêtées norvégiennes. Il a contribué aux 12 dégagements réalisés par la défense portugaise, mais s’est retrouvé légèrement hors de position sur le but norvégien.

    Nuno Mendes - 7/10

    Il a apporté l’étincelle créative sur le flanc gauche, délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Cancelo. Ses montées ont obligé la Norvège à défendre bas, et il a fait preuve de suffisamment de discipline pour éviter que le Portugal ne soit trop souvent pris en contre-attaque.

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    Milieu de terrain

    Joao Palhinha - 6/10

    Le rideau défensif a accompli le sale boulot avec efficacité, coupant les offensives adverses et permettant aux joueurs créatifs de s'exprimer. Il a été remplacé à la 63e minute, Jorge Jesus cherchant à apporter davantage de qualité de passe avec Ruben Neves pour venir à bout du bloc bas.

    Vitinha - 7/10

    Sa sûreté technique a été vitale au milieu de terrain, aidant le Portugal à réussir 499 passes. Il a dicté le tempo et n'a pas eu de chance de ne pas aller au bout du match, sacrifié à la 86e minute après le remaniement consécutif au carton rouge.

    Bruno Fernandes - 7/10

    Le capitaine a été le principal moteur de l'équipe, cherchant constamment la dernière passe. S'il n'a pas été directement impliqué sur un but, son leadership a été évident. Il a reçu un carton jaune à la 88e minute, alors que le Portugal se battait pour conserver son avantage dans les derniers instants.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Une soirée à oublier pour le jeune joueur. S'il a apporté de la vitesse sur l'aile, son manque de discipline a coûté cher. Il a été expulsé à la 86e minute après avoir reçu deux cartons jaunes, laissant ses coéquipiers dans une situation précaire pour les dernières minutes du match.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Attaque

    Joao Felix - 7/10

    Il a efficacement trouvé des espaces entre les lignes pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Sa vision du jeu a été récompensée à la 79e minute lorsqu’il a délivré la passe décisive pour le but victorieux de Ramos. Il a été remplacé dans les derniers instants du temps additionnel après une prestation productive.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Aligné à la pointe de l’attaque en l’absence de Cristiano Ronaldo, Ramos a montré son instinct de buteur. Il a parfaitement conclu son occasion à la 79e minute, un but qui s’est avéré être celui de la victoire. Ses déplacements sans ballon ont constamment inquiété les défenseurs centraux norvégiens.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot - 6/10

    A remplacé Cancelo à la 62e minute et a apporté davantage de stabilité défensive traditionnelle sur le flanc droit alors que la Norvège cherchait à pousser pour inscrire un deuxième but.

    Ruben Neves - 6/10

    Entré à la place de Palhinha pour améliorer la progression du ballon. Il est resté bas et a aidé à gérer le scénario du match durant le dernier quart d'heure.

    Bernardo Silva - N/A

    Est entré à la 86e minute après le carton rouge pour apporter de l'expérience et conserver le ballon.

    Trincao - N/A

    Un remplacement tactique tardif à la 90+2e minute.

    Nuno Tavares - N/A

    Entré dans les toutes dernières secondes pour gagner du temps et renforcer la défense.

    Jorge Jesus - 7/10

    L'entraîneur a bien négocié une rencontre piégeuse, et sa décision de titulariser Ramos a porté ses fruits. Ses changements ont répondu aux besoins du match, notamment les entrées de Dalot et Neves pour garder le contrôle, même si l'effondrement disciplinaire tardif de l'équipe sera une source d'inquiétude.