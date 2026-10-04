Notes des joueurs du Portugal contre la Norvège : Joao Cancelo et Goncalo Ramos sauvent Francisco Conceicao de l’embarras

Diogo Costa - 6/10

A eu relativement peu à faire pendant une grande partie de la soirée, la Norvège n’ayant cadré que trois tirs. Il n’était globalement pas fautif sur l’ouverture du score d’Ajer, qui relevait davantage d’un marquage défaillant que du gardien. Son jeu au pied a été fiable, aidant le Portugal à conserver 58 % de possession.

Joao Cancelo - 8/10

Une prestation à fort impact du latéral, qui a évolué avec sa liberté habituelle dans l’axe. Il a inscrit l’égalisation cruciale à la 38e minute, un but qui a apaisé les nerfs portugais. Malgré un carton jaune reçu dès la 12e minute, il est resté une menace offensive importante jusqu’à son remplacement après une heure de jeu.

Ruben Dias - 7/10

Le patron de la défense s’est vu confier l’ingrate mission de museler Erling Haaland. Il y est parvenu dans l’ensemble, limitant l’implication de l’attaquant norvégien avant sa sortie. Dias a dirigé une arrière-garde qui n’a concédé que 0,59 xG sur l’ensemble des 90 minutes.

Renato Veiga - 6/10

Une présence solide au cœur de la défense, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les phases arrêtées norvégiennes. Il a contribué aux 12 dégagements réalisés par la défense portugaise, mais s’est retrouvé légèrement hors de position sur le but norvégien.

Nuno Mendes - 7/10

Il a apporté l’étincelle créative sur le flanc gauche, délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Cancelo. Ses montées ont obligé la Norvège à défendre bas, et il a fait preuve de suffisamment de discipline pour éviter que le Portugal ne soit trop souvent pris en contre-attaque.