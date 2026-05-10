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Notes des joueurs du FC Barcelone face au Real Madrid : un tir fulgurant de Marcus Rashford scelle le titre de champion de la Liga ! Les Blaugrana sont à nouveau champions grâce à ce joueur prêté par Manchester United, qui a asséné un coup fatal aux Blancos lors du Clásico

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FC Barcelone vs Real Madrid
M. Rashford

Dimanche soir, Barcelone a conservé son titre de champion dans des conditions de rêve, en infligeant une défaite cuisante à son grand rival, le Real Madrid, lors du Clásico disputé à domicile. Le leader incontesté de la Liga n'avait besoin que d'un point lors de ce choc au Spotify Camp Nou et s'attendait à un match difficile face à son éternel rival, mais en réalité, ce fut une victoire sans histoire face à une équipe madrilène en pleine déroute après une semaine de chaos en coulisses.

Les Blaugrana ont fait l’essentiel en première période, prenant deux buts d’avance en moins de 20 minutes. Marcus Rashford a ouvert le score d’un superbe coup franc qui a trompé Thibaut Courtois et s’est logé dans la lucarne, avant que Ferran Torres, bien servi par une déviation subtile de Dani Olmo, ne conclue avec sang-froid dans la surface. Rashford a ensuite failli doubler la mise juste avant la mi-temps, mais Courtois a repoussé le ballon du bout des doigts.

Madrid, en pleine crise après un conflit entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde dans le vestiaire et une nouvelle saison sans titre, n’a jamais semblé en mesure de revenir au score, même si Jude Bellingham a vu un but refusé pour hors-jeu juste après la mi-temps. Les Blaugrana restaient même la seule équipe capable de marquer à nouveau, Courtois repoussant les tentatives de Ferran puis de son remplaçant Robert Lewandowski en seconde période.

Grâce à ce succès 2-0 dans le Clásico, le Barça possède désormais une avance insurmontable de 14 points sur son rival et se dirige vers un nouveau titre.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Camp Nou...

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Principalement spectateur, il s’est toutefois montré prompt à intervenir pour contenir Vinicius Jr en seconde période.

    Eric Garcia (7/10) :

    Solide en défense malgré un positionnement inhabituel, il a toutefois échappé à une possible sanction pour un coude sur Bellingham dans la surface.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Assez solide en défense lors d'une soirée globalement calme pour la ligne arrière du Barça.

    Gerard Martin (7/10) :

    Peu sollicité au vu de l'enjeu, il s'est montré intransigeant lorsqu'il a dû intervenir.

    João Cancelo (6/10) :

    Il n'a pas affiché son dynamisme offensif habituel, mais a joué un rôle dans l'impressionnante construction du jeu du Barça sur le côté gauche.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Gavi (6/10) :

    Il a parfois semblé décidé à tacler Bellingham, tandis que ses passes simples ont souvent lancé les offensives catalanes.

    Pedri (6/10) :

    Il a souvent bénéficié de la liberté nécessaire pour s'exprimer, même s'il ne l'a pas toujours exploité avec efficacité.

    Dani Olmo (7/10) :

    Une touche de tête absolument sublime pour servir la belle finition de Ferran, démontrant ainsi toute sa classe. Menace entre les lignes.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Marcus Rashford (8/10) :

    Bien qu’aligné à droite, une position peu habituelle, il a bien entamé la rencontre et a frappé un coup franc somptueux.

    Ferran Torres (8/10) :

    Sa course astucieuse a permis à Rashford d’obtenir un coup franc en début de match et il a lui-même marqué peu après d’une finition chirurgicale.

    Fermín López (6/10) :

    Il a délivré un centre millimétré qui a conduit au deuxième but, mais il a été largement neutralisé par le duo Trent Alexander-Arnold et Eduardo Camavinga.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Raphinha (5/10) :

    De retour de blessure, il a affiché un bon niveau de forme, même s’il lui a manqué un peu de rythme. Il s’est également livré à quelques simulations embarrassantes.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    Il a fourni un travail sérieux, même si son principal rôle se limitait à assurer la circulation du ballon.

    Marc Bernal (6/10) :

    Bien intégré au milieu de terrain, il a assuré une bonne circulation du ballon.

    Robert Lewandowski (6/10) :

    Il a tenté sa chance directement face à Courtois alors qu’il aurait sans doute été plus judicieux de servir un coéquipier, mais on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur.

    Alejandro Balde (non noté) :

    Entré en fin de match pour assurer le résultat.

    Hansi Flick (9/10) :

    Il mérite des éloges pour avoir dirigé son équipe depuis le banc alors que son père venait de décéder dans la nuit. Ce double sacre en Liga n’en sera que plus émouvant pour le stratège allemand, surtout dans un match aussi crucial.

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