Les Blaugrana ont fait l’essentiel en première période, prenant deux buts d’avance en moins de 20 minutes. Marcus Rashford a ouvert le score d’un superbe coup franc qui a trompé Thibaut Courtois et s’est logé dans la lucarne, avant que Ferran Torres, bien servi par une déviation subtile de Dani Olmo, ne conclue avec sang-froid dans la surface. Rashford a ensuite failli doubler la mise juste avant la mi-temps, mais Courtois a repoussé le ballon du bout des doigts.

Madrid, en pleine crise après un conflit entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde dans le vestiaire et une nouvelle saison sans titre, n’a jamais semblé en mesure de revenir au score, même si Jude Bellingham a vu un but refusé pour hors-jeu juste après la mi-temps. Les Blaugrana restaient même la seule équipe capable de marquer à nouveau, Courtois repoussant les tentatives de Ferran puis de son remplaçant Robert Lewandowski en seconde période.

Grâce à ce succès 2-0 dans le Clásico, le Barça possède désormais une avance insurmontable de 14 points sur son rival et se dirige vers un nouveau titre.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Camp Nou...