Barcelone a poursuivi sa quête du titre en Liga avec une victoire 5-2 contre le Real Betis au terme d’un match intense. Le dispositif tactique de Hansi Flick privilégiait la domination dans l’axe et les transitions rapides. Il a porté ses fruits dès la 10e minute, lorsque Lamine Yamal a ouvert le score. Malgré les buts de valentin gomez et d’Abde Ezzalzouli pour le Betis, les visiteurs se sont créé trop d’occasions franches pour que les locaux puissent résister, comme en témoignent leurs 3,04 buts attendus (xG).
En seconde période, Barcelone a creusé l’écart avec un réalisme implacable. Les buts de Gabriel Jesus, Eric Garcia et Dani Olmo ont illustré la profondeur de l’effectif de Flick et sa capacité à maintenir la pression malgré de nombreux changements. Avec 69 % de possession et 10 tirs cadrés, Barcelone a dicté le rythme de la rencontre, neutralisant la menace du Betis en contre-attaque et confortant sa place en tête du classement avec neuf victoires en neuf matches.