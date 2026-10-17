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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs du FC Barcelone face au Real Betis : Lamine Yamal brille, les Catalans cinq étoiles écrasent l’équipe de Manuel Pellegrini

FC Barcelone
Player ratings
L. Yamal
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
LaLiga
H. Flick

Le FC Barcelone a poursuivi son sans-faute en Liga en s’imposant 5-2 face au Real Betis à l’Estadio de La Cartuja. Lamine Yamal et Gabriel Jesus ont notamment marqué, tandis que l’équipe de Hansi Flick a fait étalage de ses permutations offensives dévastatrices.

Barcelone a poursuivi sa quête du titre en Liga avec une victoire 5-2 contre le Real Betis au terme d’un match intense. Le dispositif tactique de Hansi Flick privilégiait la domination dans l’axe et les transitions rapides. Il a porté ses fruits dès la 10e minute, lorsque Lamine Yamal a ouvert le score. Malgré les buts de valentin gomez et d’Abde Ezzalzouli pour le Betis, les visiteurs se sont créé trop d’occasions franches pour que les locaux puissent résister, comme en témoignent leurs 3,04 buts attendus (xG).

En seconde période, Barcelone a creusé l’écart avec un réalisme implacable. Les buts de Gabriel Jesus, Eric Garcia et Dani Olmo ont illustré la profondeur de l’effectif de Flick et sa capacité à maintenir la pression malgré de nombreux changements. Avec 69 % de possession et 10 tirs cadrés, Barcelone a dicté le rythme de la rencontre, neutralisant la menace du Betis en contre-attaque et confortant sa place en tête du classement avec neuf victoires en neuf matches.

  • imago-sport-1084656069.jpgPhoto Players Images

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia : 6/10

    Un après-midi relativement tranquille face aux tirs adverses, avec trois arrêts à effectuer. S’il a encaissé deux buts, il ne pouvait pas faire grand-chose sur ces frappes à bout portant. Ses relances ont aidé à maintenir la ligne défensive haute exigée par Flick.

    Jules Kounde : 6/10

    Une prestation solide sur le côté, illustrée par sa participation à la construction du but de Yamal en début de match. Il a fait preuve de la discipline tactique nécessaire pour équilibrer le dispositif offensif asymétrique de Barcelone et a bien contenu Abde pendant une grande partie de la rencontre.

    Xavi Espart : 6/10

    Le jeune joueur a fait preuve de sang-froid dans son placement, mais a parfois souffert de l’intensité physique du pressing du Betis. Propre dans l’utilisation du ballon, il a contribué à la nette domination de son équipe dans les statistiques de passes avant d’être remplacé dans le cadre d’un ajustement tactique.

    Gerard Martin : 5/10

    Il a eu du mal à suivre les montées des ailiers du Betis et a été remplacé à la mi-temps. Il a manqué de verticalité, ce qui a poussé Flick à chercher sur le banc davantage de solidité défensive et une meilleure progression du ballon.

    Pau Cubarsi : 8/10

    Une nouvelle démonstration du jeune défenseur central dans les passes vers l’avant. Auteur de deux passes décisives, pour Eric Garcia et Dani Olmo, il a fait étalage de sa vision du jeu exceptionnelle. Solide en défense, il a réalisé des dégagements essentiels pour freiner l’élan du Betis.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri - 8/10

    Le métronome du milieu de terrain a excellé, permettant au FC Barcelone d’avoir 69 % de possession. Il a inscrit un but crucial à la 41e minute pour redonner l’avantage à son équipe avant la pause, montrant sa capacité à surgir dans la surface.

    Fermin Lopez - 7/10

    Fermin a livré une prestation pleine d’énergie et délivré la passe décisive sur le but de Rodri. Averti à la 20e minute, il n’a pas pour autant relâché son pressing agressif. Ses déplacements entre les lignes ont libéré des espaces pour les attaquants excentrés.

    Pedri - 7/10

    Le capitaine a dicté le jeu au milieu de terrain. Sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive, il a joué un rôle essentiel dans la préparation des dernières passes et su échapper au pressing du Betis, contribuant ainsi aux 751 passes réussies du FC Barcelone.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Karim Adeyemi - 6/10

    Aligné dans un rôle hybride, il a peiné à retrouver son explosivité habituelle dans le dernier tiers du terrain. Il a beaucoup travaillé défensivement avant d’être remplacé après 62 minutes, Flick cherchant à apporter de l’énergie nouvelle.

    Lamine Yamal - 9/10

    Une prestation sensationnelle de l’adolescent. Il a ouvert le score à la 10e minute avant de délivrer une passe décisive sublime à Gabriel Jesus. Son avertissement à la 55e minute n’a été qu’une petite ombre au tableau d’une prestation marquée par son génie créatif et sa supériorité technique.

    Gabriel Jesus - 8/10

    Il a mené l’attaque avec intelligence et ténacité. Il a été récompensé à la 51e minute par un but inscrit sur un centre de Yamal. Son jeu en remise a été essentiel pour attirer les défenseurs centraux du Betis hors de leur position.


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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Eric Garcia - 7/10

    Entré à la mi-temps à la place de Martin, il a apporté davantage de stabilité à la défense et inscrit le quatrième but à la 62e minute, mettant pratiquement fin au suspense.

    Dani Olmo - 8/10

    Entré à la 62e minute, il a immédiatement montré toute sa classe. Il a conclu le festival offensif à la 81e minute d’une finition précise, illustrant la richesse de l’effectif de Barcelone.

    Anthony Gordon - 7/10

    Entré pour la dernière demi-heure, il a apporté de la fraîcheur et étiré la défense du Betis, sans toutefois disposer de beaucoup d’occasions franches de marquer.

    Raphinha - 6/10

    Entré en fin de match à la place de Yamal, il a maintenu l’intensité sur l’aile droite et contribué à préserver le résultat en conservant le ballon avec maîtrise.

    Gavi - 6/10

    Il a remplacé Jesus pour les dix dernières minutes. Son retour sur le terrain a été accueilli par des acclamations, et il s’est rapidement engagé dans les duels au milieu de terrain.

    Hansi Flick - 9/10

    L’entraîneur a parfaitement ajusté sa tactique. Conscient de la menace que représentait le Betis, il a réorganisé sa défense à la mi-temps et effectué ses changements au moment idéal pour profiter de la fatigue adverse. Neuf victoires en neuf matches témoignent de son impact immédiat.

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