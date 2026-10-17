Joan Garcia : 6/10

Un après-midi relativement tranquille face aux tirs adverses, avec trois arrêts à effectuer. S’il a encaissé deux buts, il ne pouvait pas faire grand-chose sur ces frappes à bout portant. Ses relances ont aidé à maintenir la ligne défensive haute exigée par Flick.

Jules Kounde : 6/10

Une prestation solide sur le côté, illustrée par sa participation à la construction du but de Yamal en début de match. Il a fait preuve de la discipline tactique nécessaire pour équilibrer le dispositif offensif asymétrique de Barcelone et a bien contenu Abde pendant une grande partie de la rencontre.

Xavi Espart : 6/10

Le jeune joueur a fait preuve de sang-froid dans son placement, mais a parfois souffert de l’intensité physique du pressing du Betis. Propre dans l’utilisation du ballon, il a contribué à la nette domination de son équipe dans les statistiques de passes avant d’être remplacé dans le cadre d’un ajustement tactique.

Gerard Martin : 5/10

Il a eu du mal à suivre les montées des ailiers du Betis et a été remplacé à la mi-temps. Il a manqué de verticalité, ce qui a poussé Flick à chercher sur le banc davantage de solidité défensive et une meilleure progression du ballon.

Pau Cubarsi : 8/10

Une nouvelle démonstration du jeune défenseur central dans les passes vers l’avant. Auteur de deux passes décisives, pour Eric Garcia et Dani Olmo, il a fait étalage de sa vision du jeu exceptionnelle. Solide en défense, il a réalisé des dégagements essentiels pour freiner l’élan du Betis.



