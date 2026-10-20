Joan Garcia : 5/10

Une prestation paradoxale pour le gardien. S’il a encaissé quatre buts, les statistiques montrent qu’il a réalisé pas moins de 9 arrêts, permettant à Barcelone de rester dans le match aussi longtemps. Néanmoins, encaisser quatre buts, quelle que soit la qualité des occasions adverses, ternit le bilan de sa maîtrise de la surface de réparation.

Gerard Martin : 4/10

Chargé d’une mission défensive difficile, Martin a peiné à contenir les dédoublements d’Achraf Hakimi. Il a peu apporté dans la progression du ballon par la passe et s’est souvent positionné trop près de l’axe, permettant au PSG d’exploiter les couloirs lors de son assaut final.

Xavi Espart : 7/10

Le meilleur élément de la défense. Il a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge dans son placement et a inscrit un but égalisateur crucial à la 55e minute. Il a finalement été remplacé par Alejandro Balde à la 74e minute, Flick cherchant à apporter du sang neuf.

Pau Cubarsi : 5/10

Le jeune défenseur central a affiché son élégance habituelle balle au pied, mais les attaquants du PSG l’ont mis à l’épreuve sur le plan physique. Il faisait partie d’une défense qui a concédé 13 tirs cadrés, signe d’un manque de cohésion dans le suivi des joueurs arrivant de l’arrière.

Joao Cancelo : 4/10

Une soirée à oublier pour le latéral expérimenté. Averti dès la 17e minute, il a vu sa capacité à défendre avec agressivité limitée. Il s’est souvent retrouvé mal placé alors que le PSG concentrait ses attaques sur son côté.