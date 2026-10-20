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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain : Lamine Yamal brille, mais les erreurs défensives coûtent cher à Hansi Flick dans un match à suspense et à six buts

FC Barcelone
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Ligue des Champions

Le FC Barcelone s’est incliné 4-2 au Parc des Princes malgré des buts de Xavi Espart et Lamine Yamal. Contrairement à ce que laisse penser le score, l’équipe de Hansi Flick a dominé la possession, mais a cédé face à l’efficacité des locaux devant le but en fin de match.

Le déplacement du FC Barcelone dans la capitale française a donné lieu à une démonstration tactique dans la maîtrise du ballon, mais l’équipe n’avait pas la solidité nécessaire pour contenir les contre-attaques directes du Paris Saint-Germain. Flick a opté pour un 4-2-3-1 fluide qui a permis à Barcelone de conserver 53 % de la possession, mais son équipe était menée à la pause après l’ouverture du score de Desire Doue. Malgré ce retard, Barcelone a fait preuve d’un immense caractère pour revenir dans le match et a brièvement inversé la dynamique au cours d’une seconde période animée.

L’entrée en jeu de Fermin Lopez s’est révélée décisive : il a délivré la passe permettant à Espart d’égaliser dix minutes après la reprise. Si le but de Yamal à la 79e minute semblait avoir assuré à Barcelone un match nul arraché de haute lutte, sa ligne défensive haute a été impitoyablement mise à profit dans les dix dernières minutes. Vitinha et Fabian Ruiz ont profité de la fatigue et des déséquilibres défensifs pour marquer respectivement aux 81e et 86e minutes, laissant le géant catalan les mains vides malgré une prestation séduisante.

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    Gardien de but et défense

    Joan Garcia : 5/10

    Une prestation paradoxale pour le gardien. S’il a encaissé quatre buts, les statistiques montrent qu’il a réalisé pas moins de 9 arrêts, permettant à Barcelone de rester dans le match aussi longtemps. Néanmoins, encaisser quatre buts, quelle que soit la qualité des occasions adverses, ternit le bilan de sa maîtrise de la surface de réparation.

    Gerard Martin : 4/10

    Chargé d’une mission défensive difficile, Martin a peiné à contenir les dédoublements d’Achraf Hakimi. Il a peu apporté dans la progression du ballon par la passe et s’est souvent positionné trop près de l’axe, permettant au PSG d’exploiter les couloirs lors de son assaut final.

    Xavi Espart : 7/10

    Le meilleur élément de la défense. Il a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge dans son placement et a inscrit un but égalisateur crucial à la 55e minute. Il a finalement été remplacé par Alejandro Balde à la 74e minute, Flick cherchant à apporter du sang neuf.

    Pau Cubarsi : 5/10

    Le jeune défenseur central a affiché son élégance habituelle balle au pied, mais les attaquants du PSG l’ont mis à l’épreuve sur le plan physique. Il faisait partie d’une défense qui a concédé 13 tirs cadrés, signe d’un manque de cohésion dans le suivi des joueurs arrivant de l’arrière.

    Joao Cancelo : 4/10

    Une soirée à oublier pour le latéral expérimenté. Averti dès la 17e minute, il a vu sa capacité à défendre avec agressivité limitée. Il s’est souvent retrouvé mal placé alors que le PSG concentrait ses attaques sur son côté.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Pedri : 6/10

    Le métronome du jeu de possession de Barcelone pendant l’heure qu’il a passée sur le terrain. Il a contribué à dicter le rythme et permis à Barcelone de conserver le ballon sous pression, mais il lui a manqué la passe décisive avant d’être remplacé par Gavi.

    Marc Bernal : 5/10

    Présence rassurante au sein du milieu à deux, Bernal s’est attaché à faire circuler le ballon. Il a toutefois peiné à protéger efficacement la défense à quatre lorsque le milieu du PSG a commencé à prendre le dessus dans les phases de transition. Il est sorti à l’heure de jeu.

    Dani Olmo : 5/10

    Aligné au poste de numéro 10, Olmo n’a pas réussi à peser véritablement sur le match avant sa sortie dès la 27e minute. Il a peiné à trouver des espaces entre les lignes du PSG et a été sacrifié pour des raisons tactiques au profit de Fermin Lopez.

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    Attaque

    Lamine Yamal - 8/10

    La principale source d’inspiration du FC Barcelone. L’adolescent a constamment pesé sur son aile et fait preuve d’un sang-froid de classe mondiale pour marquer à la 79e minute. Même dans la défaite, sa capacité à éliminer ses adversaires directs et à créer des occasions de grande qualité reste le point positif pour Flick.

    Anthony Gordon - 6/10

    Gordon a apporté une activité et une vitesse bienvenues sur le côté gauche. S’il n’a pas marqué, son pressing intense a poussé le PSG à commettre plusieurs erreurs. En revanche, ses derniers ballons ont manqué de la précision nécessaire pour déstabiliser une défense compacte.

    Raphinha - 5/10

    Le capitaine a peiné à montrer l’exemple devant le but. Malgré ses courses incessantes, il ne s’est procuré aucune occasion de tir notable et a été remplacé à la 60e minute, au terme d’une soirée relativement discrète au regard de ses standards.

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    Remplaçants et entraîneur

    Fermin Lopez : 7/10

    Entré rapidement à la place d’Olmo, il a apporté l’étincelle dont Barcelone avait besoin. Il a délivré une passe décisive astucieuse sur le but d’Espart et apporté au milieu de terrain un jeu plus direct qui lui manquait jusque-là.

    Gavi : 5/10

    Entré à la 60e minute pour apporter davantage d’impact au milieu de terrain. Combatif, il n’a toutefois pas réussi à contenir les attaques du PSG en fin de match.

    Karim Adeyemi : 5/10

    Entré pour apporter de la vitesse en contre-attaque, il a très peu touché le ballon, le PSG ayant pris le contrôle du match peu après son entrée en jeu.

    Rodri : 5/10

    Il a remplacé Bernal pour apporter une présence physique, mais s’est fait déborder sur le but crucial inscrit par Vitinha en fin de match.

    Alejandro Balde : 5/10

    Un changement tactique tardif au poste de latéral gauche qui n’a pas empêché le PSG de continuer à marquer.

    Hansi Flick : 5/10

    La volonté de Flick de pratiquer un jeu offensif est louable, mais son incapacité à ajuster l’organisation défensive en fin de match a coûté cher. Ses changements ont d’abord permis au Barça de revenir dans le match, mais l’équipe a perdu toute discipline défensive lors des dix dernières minutes.

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