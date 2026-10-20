Le déplacement du FC Barcelone dans la capitale française a donné lieu à une démonstration tactique dans la maîtrise du ballon, mais l’équipe n’avait pas la solidité nécessaire pour contenir les contre-attaques directes du Paris Saint-Germain. Flick a opté pour un 4-2-3-1 fluide qui a permis à Barcelone de conserver 53 % de la possession, mais son équipe était menée à la pause après l’ouverture du score de Desire Doue. Malgré ce retard, Barcelone a fait preuve d’un immense caractère pour revenir dans le match et a brièvement inversé la dynamique au cours d’une seconde période animée.
L’entrée en jeu de Fermin Lopez s’est révélée décisive : il a délivré la passe permettant à Espart d’égaliser dix minutes après la reprise. Si le but de Yamal à la 79e minute semblait avoir assuré à Barcelone un match nul arraché de haute lutte, sa ligne défensive haute a été impitoyablement mise à profit dans les dix dernières minutes. Vitinha et Fabian Ruiz ont profité de la fatigue et des déséquilibres défensifs pour marquer respectivement aux 81e et 86e minutes, laissant le géant catalan les mains vides malgré une prestation séduisante.