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Barca gfxGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid : les prouesses de Lamine Yamal et Ferran Torres n’ont pas suffi. Les Blaugrana échouent dans leur tentative de remontée spectaculaire en Ligue des champions

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FC Barcelone
Ligue des Champions
FEATURES
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
L. Yamal
F. Torres

Barcelone a fléchi au moment crucial, manquant une remontée potentiellement historique lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Mené 2-0 au score cumulé après l’aller, le Barça, animé par Lamine Yamal et Ferran Torres, n’a pas pu éliminer son rival national, malgré une première mi-temps fulgurante au Metropolitano qui avait pourtant permis d’égaliser.

Dès le coup d’envoi, Yamal a mis la pression, contraignant le gardien à intervenir au bout de trente secondes avant d’ouvrir le score quatre minutes plus tard, exploitant sans pitié une erreur de Clément Lenglet. Dani Olmo a ensuite manqué une occasion en face-à-face dans un début de match fou.

Antoine Griezmann a bien failli calmer les ardeurs des Colchoneros, mais, quelques instants plus tard, le score était de 2-0 : les locaux n’ont pas réussi à dégager et Torres a été servi pour conclure avec sang-froid. Dès la reprise, la capitulation de l’Atlético semblait totale lorsque, suite à une nouvelle erreur de Lenglet, Fermin Lopez expédiait une tête à bout portant repoussée avec difficulté par Juan Musso.

Puis, contre le cours du jeu, l’équipe de Diego Simeone a réagi en contre-attaque éclair : Ademola Lookman a repris un centre millimétré pour réduire le score cumulé à la demi-heure de jeu. Torres a encore vu une tentative repoussée juste avant la mi-temps.

La seconde période a offert un scénario différent : l’Atleti, mieux organisé, a pris le dessus alors que les visiteurs accusaient le coup. Lookman a tiré juste à côté et Robin Le Normand a failli marquer à deux reprises, de part et d’autre d’un autre but de Torres refusé pour hors-jeu.

Le sort du Barça a été scellé à dix minutes de la fin lorsque Eric Garcia a été expulsé pour une faute en dernier recours sur Alexander Sorloth, après vérification du VAR et une première décision d’hors-jeu. La dernière occasion de revenir au score est revenue au mauvais joueur : le remplaçant Ronald Araujo a expédié le ballon au-dessus de la barre des six mètres à peine, alors qu’il ne restait que 90 secondes de temps additionnel, condamnant son équipe à une défaite cruelle 3-2 sur l’ensemble des deux matchs.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il n’a été qu’un simple spectateur jusqu’à ce que Lookman le batte. Il est resté vigilant et a réalisé une parade sublime sur une tête de Le Normand en fin de match.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a réalisé une interception cruciale en début de match, mais a ensuite été mis en difficulté par Lookman, qui l’a devancé pour ouvrir le score.

    Eric Garcia (5/10) :

    Il s’est battu avec acharnement et a bien négocié plusieurs duels au sol comme dans les airs, avant d’être expulsé à un moment qui a peut-être scellé l’issue de la rencontre en fin de match.

    Gerard Martin (7/10) :

    Il a réalisé un blocage in extremis qui a privé Griezmann d’un but en première période et s’est montré précis dans ses passes, gagnant souvent ses duels dans les situations serrées.

    João Cancelo (5/10) :

    Il a constamment cherché à monter aux avant-postes, mais le dernier geste a fait défaut.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Milieu de terrain

    Gavi (7/10) :

    Partout sur le terrain, le milieu de terrain, de retour en forme, a fait le sale boulot tout en assurant la fluidité du jeu de son équipe au milieu du terrain.

    Pedri (6/10) :

    Il a parfois peiné à suivre le rythme effréné du match retour, mais ses passes ont été réussies avec facilité.

    Dani Olmo (7/10) :

    Il a délivré une passe très astucieuse pour servir le but de Torres et s'est parfaitement intégré au trio offensif devant lui. Il aurait toutefois dû marquer dès le début du match.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Impliqué dès la première minute, il a d’abord vu sa frappe déviée sur le poteau avant de glisser le ballon entre les jambes du gardien. Il a ensuite été au cœur de toutes les actions, que ce soit en créant des occasions ou en prenant lui-même le jeu à bras-le-corps.

    Ferran Torres (8/10) :

    Il a fait preuve d'une vivacité d'esprit fulgurante pour servir Yamal sur son but en début de match, avant d'ajouter une belle finition de son cru 20 minutes plus tard. Il a justifié sa titularisation face à Robert Lewandowski.

    Fermín López (6/10) :

    L’attaquant le moins en vue du Barça ce soir, malgré un temps de jeu conséquent. Il aurait dû ouvrir le score sur une tête à bout portant et a même reçu un coup pour son trouble.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Rashford (5/10) :

    L’attaquant a peiné à peser sur le flanc gauche, se retrouvant trop souvent dans des cul-de-sac.

    Robert Lewandowski (5/10) :

    Entré en jeu pour marquer un but décisif, il n’a eu qu’une seule occasion, en toute fin de match.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    S’est immédiatement mis au travail et a pesé sur les deux surfaces grâce à son sang-froid.

    Ronald Araujo (N/A) :

    Aligné en attaque, il a manqué une occasion en or de la tête à 90 secondes de la fin.

    Roony Bardghji (N/A) :

    Il a beaucoup touché le ballon durant son court passage sur la pelouse.

    Hansi Flick (6/10) :

    Son équipe semblait bien partie pour réussir son retour après 25 minutes d'une première mi-temps courageuse, mais elle s'est complètement essoufflée en deuxième période. Il a tout de même fait les bons choix dans la composition de son équipe.

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