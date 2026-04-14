Dès le coup d’envoi, Yamal a mis la pression, contraignant le gardien à intervenir au bout de trente secondes avant d’ouvrir le score quatre minutes plus tard, exploitant sans pitié une erreur de Clément Lenglet. Dani Olmo a ensuite manqué une occasion en face-à-face dans un début de match fou.

Antoine Griezmann a bien failli calmer les ardeurs des Colchoneros, mais, quelques instants plus tard, le score était de 2-0 : les locaux n’ont pas réussi à dégager et Torres a été servi pour conclure avec sang-froid. Dès la reprise, la capitulation de l’Atlético semblait totale lorsque, suite à une nouvelle erreur de Lenglet, Fermin Lopez expédiait une tête à bout portant repoussée avec difficulté par Juan Musso.

Puis, contre le cours du jeu, l’équipe de Diego Simeone a réagi en contre-attaque éclair : Ademola Lookman a repris un centre millimétré pour réduire le score cumulé à la demi-heure de jeu. Torres a encore vu une tentative repoussée juste avant la mi-temps.

La seconde période a offert un scénario différent : l’Atleti, mieux organisé, a pris le dessus alors que les visiteurs accusaient le coup. Lookman a tiré juste à côté et Robin Le Normand a failli marquer à deux reprises, de part et d’autre d’un autre but de Torres refusé pour hors-jeu.

Le sort du Barça a été scellé à dix minutes de la fin lorsque Eric Garcia a été expulsé pour une faute en dernier recours sur Alexander Sorloth, après vérification du VAR et une première décision d’hors-jeu. La dernière occasion de revenir au score est revenue au mauvais joueur : le remplaçant Ronald Araujo a expédié le ballon au-dessus de la barre des six mètres à peine, alors qu’il ne restait que 90 secondes de temps additionnel, condamnant son équipe à une défaite cruelle 3-2 sur l’ensemble des deux matchs.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...