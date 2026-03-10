Notes des joueurs du FC Barcelone contre Newcastle : un penalty in extremis de Lamine Yamal sauve les Blaugrana en difficulté et leur assure un match nul immérité en Ligue des champions

Cependant, alors que les quatre minutes de temps additionnel étaient déjà écoulées et que les supporters locaux célébraient encore le but de Barnes sur un centre de Jacob Murphy, Malick Thiaw a commis une faute sur Dani Olmo dans la surface, permettant à Yamal de sauver les Blaugrana en trompant Aaron Ramsdale depuis le point de penalty.

Le score final a flatté les visiteurs, et en particulier leur ligne d'attaque peu efficace, mais les Catalans s'en moquaient évidemment, car ils n'ont plus besoin que d'une victoire, quelle qu'elle soit, au Camp Nou la semaine prochaine pour se qualifier pour les quarts de finale.

GOAL note tous les joueurs de Barcelone qui ont joué à St. James' Park...