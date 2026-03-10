Goal.com
Notes des joueurs du FC Barcelone contre Newcastle : un penalty in extremis de Lamine Yamal sauve les Blaugrana en difficulté et leur assure un match nul immérité en Ligue des champions

Lamine Yamal a gardé son sang-froid pour convertir un penalty lors du dernier tir du match, permettant ainsi à Barcelone d'obtenir un match nul 1-1 immérité contre Newcastle lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi à St. James' Park. Le jeune prodige des Blaugrana, tout comme le reste de ses coéquipiers, avait livré une mauvaise performance à Tyneside et n'aurait rien eu à redire si un autre ailier, Harvey Barnes, avait été le héros du match.

Cependant, alors que les quatre minutes de temps additionnel étaient déjà écoulées et que les supporters locaux célébraient encore le but de Barnes sur un centre de Jacob Murphy, Malick Thiaw a commis une faute sur Dani Olmo dans la surface, permettant à Yamal de sauver les Blaugrana en trompant Aaron Ramsdale depuis le point de penalty.

Le score final a flatté les visiteurs, et en particulier leur ligne d'attaque peu efficace, mais les Catalans s'en moquaient évidemment, car ils n'ont plus besoin que d'une victoire, quelle qu'elle soit, au Camp Nou la semaine prochaine pour se qualifier pour les quarts de finale.

GOAL note tous les joueurs de Barcelone qui ont joué à St. James' Park...

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (5/10) :

    Il a démontré ses impressionnantes capacités de gardien de but en réalisant un excellent arrêt face à Elanga, mais il aurait dû faire beaucoup mieux sur le but décisif de Barnes. Il a également semblé instable sur les ballons aériens.

    Ronald Araujo (5/10) :

    Surprenant choix sur le côté droit de la défense à quatre en raison des blessures des arrières latéraux du Barça, il a fait un travail correct en neutralisant relativement bien Barnes jusqu'à ce qu'il disparaisse en fin de match.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Peu importe qui joue aux côtés du jeune joueur de 19 ans, il est toujours performant. Cubarsi a une nouvelle fois livré une performance impressionnante, malgré un match physique dans un stade hostile.

    Gerard Martin (6/10) :

    Bonne soirée pour l'arrière gauche, qui a effectué de nombreux dégagements et s'est montré solide dans les airs.

    Joao Cancelo (4/10) :

    Il n'a pas été très présent en attaque, ce qui est inhabituel pour lui, et il n'est pas surprenant que le centre qui a mené au but de Barnes soit venu de son côté.

    Milieu de terrain

    Marc Bernal (5/10) :

    Il a été très performant devant le but ces derniers temps, mais même s'il a beaucoup travaillé devant la défense, il n'a pas vraiment eu d'influence sur le déroulement du match. Il serait toutefois injuste d'être trop sévère avec lui, car il n'a que 18 ans.

    Pedri (4/10) :

    Le joueur sans doute le plus important de Barcelone n'a pas livré une performance particulièrement impressionnante. Il a remporté de nombreux duels et touché pas mal de ballons, mais n'a pas réussi à créer d'occasions pour ses coéquipiers, tout en peinant à prendre le contrôle du match. Il a été remplacé à 20 minutes de la fin.

    Fermin Lopez (5/10) :

    Son rythme de travail est vraiment impressionnant, ce qui explique pourquoi Flick l'a titularisé dans un tel match, mais malgré quelques occasions créées en première mi-temps et une intervention de Ramsdale, il s'est montré beaucoup moins dangereux après la pause.

    Attaque

    Lamine Yamal (5/10) :

    Ceux qui s'étaient rendus à St. James' Park dans l'espoir de voir des éclairs de génie de la part de l'adolescent sont repartis déçus. Yamal a été pratiquement neutralisé par Hall, mais il a tout de même eu le dernier mot grâce au tacle de Thiaw sur Olmo. Il faut toutefois lui rendre hommage pour avoir tiré un penalty avec beaucoup de sang-froid.

    Robert Lewandowski (3/10) :

    Une performance difficile à regarder de la part de l'un des meilleurs avant-centres de tous les temps. Lewandowski a semblé en retrait toute la soirée et a parfois été écarté du ballon. Il a eu une occasion en or en deuxième mi-temps, mais sans surprise, il l'a gâchée.

    Raphinha (4/10) :

    Une soirée inhabituellement calme pour le Brésilien, qui n'a créé qu'une seule occasion franche, pour Lewandowski. À vrai dire, il est quelque peu surprenant qu'il soit resté sur le terrain pendant les 90 minutes et Flick aurait probablement préféré le remplacer, étant donné qu'il a perdu Barnes sur le premier but du match.

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Rashford (5/10) :

    Une entrée en jeu attendue depuis longtemps pour Lewandowski, mais qui n'a pas eu suffisamment de temps pour reproduire ses exploits de la phase de championnat à St. James' Park. Il va désormais tout faire pour être titularisé lors du match retour au Camp Nou.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il a remplacé Pedri, décevant, et a obtenu le penalty qui a permis au Barça d'arracher le match nul grâce à un joli jeu de jambes dans la surface.

    Marc Casado (N/A) :

    Il a remplacé Bernal, qui s'est blessé peu avant son remplacement à 15 minutes de la fin.

    Ferran Torres (N/A) :

    Il n'est entré en jeu qu'après le but de Newcastle pour remplacer Fermin.

    Xavi Espart (N/A) :

    A remplacé Araujo dans les dernières minutes.

    Hansi Flick (4/10) :

    Ses choix ont clairement été influencés par les blessures, mais la composition de sa défense à quatre était bizarre et a finalement été mise à mal sur le but de Newcastle. Flick a également mis beaucoup trop de temps à sortir Lewandowski, tandis que Raphinha était resté inactif toute la soirée. Tout bien considéré, l'entraîneur du Barça a donc eu de la chance de sortir de ce match avec un match nul 1-1.

