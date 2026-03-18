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Raphinha Lewandowski Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du FC Barcelone contre Newcastle : Raphinha poursuit sa semaine exceptionnelle tandis que Robert Lewandowski retrouve son instinct de buteur, alors que les Blaugrana s'imposent largement pour assurer leur qualification en Ligue des champions

Barcelone s'est finalement qualifié haut la main pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir dominé Newcastle en seconde période, remportant le match retour des huitièmes de finale sur le score de 7-2, pour un total cumulé de 8-3. Raphinha a été à l'origine de six de ces buts, dont deux marqués par ses soins, tandis que Robert Lewandowski a également inscrit un doublé. Marc Bernal, Lamine Yamal et Fermin Lopez ont eux aussi trouvé le chemin des filets.

Après avoir fait match nul 1-1 lors du match aller à St. James' Park, le Barça a pris l'avantage dans la rencontre dès la sixième minute, lorsque Raphinha a envoyé un tir enroulé à ras de terre dans le petit filet. Newcastle a toutefois réagi et a égalisé grâce à Anthony Elanga, qui a conclu une belle action collective, mais les Blaugrana ont repris l'avantage moins de trois minutes plus tard : Bernal a marqué à bout portant après que Gérard Martin eut dévié un coup franc de Raphinha.

Elanga a inscrit son deuxième but de la soirée pour égaliser à nouveau après une perte de balle de Yamal à l'entrée de sa propre surface, et la soirée du jeune joueur semblait s'assombrir lorsqu'il a tiré au-dessus alors que le but était grand ouvert, après que le tir de Raphinha eut été repoussé dans sa trajectoire. Il a toutefois réussi à marquer dans le temps additionnel de la première mi-temps, en transformant un penalty après que Raphinha eut été retenu par Kieran Trippier.

L'équipe de Hansi Flick a accéléré le rythme après la pause et a marqué trois fois en l'espace de 10 minutes pour sceller le sort du match. D'abord, Fermin a repris une passe en profondeur de Raphinha pour marquer, puis Lewandowski a marqué de la tête sur un corner avant de reprendre une passe de Yamal pour inscrire son deuxième but de la soirée. Alors que le match était déjà plié, Raphinha a ajouté un septième but lorsque la passe de Jacob Ramsey à travers la surface de réparation a atterri à ses pieds.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il n'a jamais vraiment été mis à l'épreuve et n'a pas pu faire grand-chose sur les deux buts d'Elanga. Il s'est montré serein balle au pied, mais son remplacement en fin de match pour cause de blessure suscite une légère inquiétude.

    Eric Garcia (4/10) :

    Il n'a pas su contenir Barnes sur son flanc et son tacle imprudent a conduit au premier but égalisateur d'Elanga. Il semblait blessé puisqu'il a été remplacé en milieu de première mi-temps.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    A tout juste réussi à maintenir la cohésion de la défense du Barça, tandis que certaines de ses passes entre les lignes étaient superbes.

    Gerard Martin (6/10) :

    Il s'est retrouvé complètement hors de position sur le premier but d'Elanga, mais a été plutôt solide par ailleurs, même s'il a précipité quelques dégagements. Il a gardé son sang-froid pour faire une tête vers Bernal, qui a inscrit le deuxième but.

    Joao Cancelo (5/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant à chaque occasion, ce qui l'a toutefois conduit à être pris à contre-pied lors des deux buts d'Elanga.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Pedri (7/10) :

    Il a eu du mal à imposer son jeu en première mi-temps, mais s'est nettement amélioré après la pause. Sans surprise, le niveau de jeu du Barça s'est élevé dès qu'il a pris les choses en main. 

    Marc Bernal (6/10) :

    Bien placé pour confirmer sa bonne forme récente devant le but. A parfois eu du mal face au pressing de Newcastle au milieu de terrain.

    Fermin Lopez (7/10) :

    Il a fait des allers-retours dans le match, mais s'est assuré d'avoir un impact dès qu'il en a eu l'occasion. Il a délivré la passe décisive pour l'ouverture du score de Raphinha, son superbe centre a conduit au penalty, puis il a fait preuve d'un grand sang-froid pour porter le score à 4-2 en début de deuxième mi-temps.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (7/10) :

    Une soirée vraiment mitigée. L'instant d'avant, il réalisait un pivot et une passe magiques pour créer le premier but ; l'instant d'après, il perdait le ballon sur un talonnade à l'entrée de sa propre surface, ce qui a conduit au deuxième but de Newcastle. Il a raté une occasion en or, mais a joué son rôle dans l'action qui lui a permis de marquer sur penalty. Une excellente passe en une touche vers Lewandowski pour le sixième but et quelques prouesses techniques en deuxième mi-temps ont tout juste permis à l'adolescent de terminer la soirée sur une note positive.

    Robert Lewandowski (7/10) :

    Il a semblé très vieux en première mi-temps, gâchant plusieurs occasions en or. Il s'est repris et a scellé le sort de la rencontre avec deux buts rapides, dont le second était une finition typique de Lewandowski.

    Raphinha (9/10) :

    Le joueur le plus en vue de la soirée, il a été impliqué dans chacun des cinq premiers buts du Barça. Il a fait preuve d'un grand sang-froid pour marquer le premier, a tiré le coup franc qui a mené au deuxième, a obtenu le penalty pour le troisième et a délivré les passes décisives pour les deux suivants. Il a couronné sa soirée en marquant le septième but avec aisance.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ronald Araujo (5/10) :

    Il n'a pas inspiré confiance au poste d'arrière droit et a reçu un carton jaune avant la mi-temps. Il s'est montré plus à l'aise une fois replacé en défense centrale.

    Xavi Espart (6/10) :

    Encore une belle performance de la part de ce jeune arrière latéral.

    Ferran Torres (5/10) :

    L'attaquant espagnol n'a pas réussi à s'imposer après avoir remplacé Lewandowski

    Dani Olmo (6/10) :

    Il a montré de belles qualités techniques au milieu de terrain durant le dernier quart d'heure du match.

    Wojciech Szczesny (N/A) :

    Il a remplacé Garcia, blessé, en fin de match.

    Hansi Flick (7/10) :

    Les problèmes défensifs restent préoccupants, mais il a procédé aux ajustements nécessaires à la mi-temps pour permettre à son équipe de l'emporter.

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