Notes des joueurs du FC Barcelone contre Newcastle : Raphinha poursuit sa semaine exceptionnelle tandis que Robert Lewandowski retrouve son instinct de buteur, alors que les Blaugrana s'imposent largement pour assurer leur qualification en Ligue des champions

Après avoir fait match nul 1-1 lors du match aller à St. James' Park, le Barça a pris l'avantage dans la rencontre dès la sixième minute, lorsque Raphinha a envoyé un tir enroulé à ras de terre dans le petit filet. Newcastle a toutefois réagi et a égalisé grâce à Anthony Elanga, qui a conclu une belle action collective, mais les Blaugrana ont repris l'avantage moins de trois minutes plus tard : Bernal a marqué à bout portant après que Gérard Martin eut dévié un coup franc de Raphinha.

Elanga a inscrit son deuxième but de la soirée pour égaliser à nouveau après une perte de balle de Yamal à l'entrée de sa propre surface, et la soirée du jeune joueur semblait s'assombrir lorsqu'il a tiré au-dessus alors que le but était grand ouvert, après que le tir de Raphinha eut été repoussé dans sa trajectoire. Il a toutefois réussi à marquer dans le temps additionnel de la première mi-temps, en transformant un penalty après que Raphinha eut été retenu par Kieran Trippier.

L'équipe de Hansi Flick a accéléré le rythme après la pause et a marqué trois fois en l'espace de 10 minutes pour sceller le sort du match. D'abord, Fermin a repris une passe en profondeur de Raphinha pour marquer, puis Lewandowski a marqué de la tête sur un corner avant de reprendre une passe de Yamal pour inscrire son deuxième but de la soirée. Alors que le match était déjà plié, Raphinha a ajouté un septième but lorsque la passe de Jacob Ramsey à travers la surface de réparation a atterri à ses pieds.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...