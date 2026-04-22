Notes des joueurs du FC Barcelone contre le Celta Vigo : Lamine Yamal a fait le travail ! Les Blaugrana creusent l'écart avec le Real Madrid, mais la blessure du jeune prodige pourrait leur coûter cher

Sans surprise, c’est Yamal qui a animé le jeu barcelonais. Après avoir frôlé l’ouverture du score à deux reprises, le jeune joueur a provoqué une faute grossière dans la surface, juste avant la mi-temps, au terme d’un slalom fulgurant. Le jeune attaquant de 18 ans s’est alors relevé pour transformer avec sang-froid le penalty qui s’ensuivait, un peu contre le cours du jeu. Mais au lieu de célébrer, il s’est immédiatement effondré, blessé, et a dû céder sa place.

Ce but, qui a précédé une longue interruption due à une urgence médicale dans les tribunes, n’a pas ouvert les vannes : le Barça a dû batailler pour arracher le résultat face à des visiteurs en quête d’une place européenne. Les Blaugranas ont bien trouvé le chemin des filets peu après la pause, mais la belle finition de Ferran Torres a été refusée pour hors-jeu après consultation du VAR.

Au final, les hommes de Hansi Flick ont toutefois réussi à s’imposer, creusant ainsi un écart décisif en tête de la Liga avec neuf points d’avance, un avantage sans doute insurmontable à six journées de la fin dans leur quête pour conserver le titre.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Camp Nou...