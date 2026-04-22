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Lamine Yamal Barcelona HICGetty Images
Krishan Davis

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Notes des joueurs du FC Barcelone contre le Celta Vigo : Lamine Yamal a fait le travail ! Les Blaugrana creusent l'écart avec le Real Madrid, mais la blessure du jeune prodige est très préoccupante

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FC Barcelone vs Celta Vigo

Un penalty transformé par Lamine Yamal a permis au FC Barcelone de venir à bout d'une équipe du Celta Vigo tenace mercredi soir, portant ainsi son avance sur le Real Madrid en tête de la Liga à neuf points. Cette victoire 1-0 au Spotify Camp Nou a toutefois eu un coût, puisque le jeune prodige a dû quitter le terrain sur blessure juste après avoir inscrit le but de la victoire sur penalty en première mi-temps.

Sans surprise, c’est Yamal qui a animé le jeu barcelonais. Après avoir frôlé l’ouverture du score à deux reprises, le jeune joueur a provoqué une faute grossière dans la surface peu avant la mi-temps, au terme d’un slalom fulgurant. Le jeune attaquant de 18 ans s’est alors relevé pour transformer avec sang-froid le penalty qui s’ensuivait, un peu contre le cours du jeu. Mais au lieu de célébrer, il s’est immédiatement effondré, blessé, et a dû céder sa place.

Ce but, qui a précédé une longue interruption due à une urgence médicale dans les tribunes, n’a pas ouvert les vannes : le Barça a dû batailler pour arracher le résultat face à des visiteurs en quête d’une place européenne. Les Blaugranas ont bien trouvé le chemin des filets peu après la pause, mais la belle finition de Ferran Torres a été refusée pour hors-jeu après consultation du VAR.

Au final, les hommes de Hansi Flick ont toutefois réussi à s’imposer, creusant ainsi un écart décisif en tête de la Liga avec neuf points d’avance, un avantage sans doute insurmontable à six journées de la fin dans leur quête pour conserver le titre.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Camp Nou...

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il a réalisé un bel arrêt en début de match, puis est resté spectateur, le Celta ne parvenant pas à cadrer ses tirs.

    Jules Koundé (6/10) :

    Un peu maladroit en défense, mais il s'est bien projeté vers l'avant, même si le dernier geste lui a fait défaut.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    Très à l'aise balle au pied, il a souvent monté au milieu de terrain pour soutenir l'attaque. Il a réalisé de nombreuses récupérations et remporté la majorité de ses duels.

    Gerard Martin (7/10) :

    Solide en défense, il a grandement contribué à la solidité défensive du Barça lors d’une soirée difficile.

    João Cancelo (N/A) :

    A dû quitter le terrain après seulement 20 minutes, apparemment suite à un coup à la cuisse.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Milieu de terrain

    Eric Garcia (7/10) :

    Il a démontré sa polyvalence, s'avérant efficace en tant que milieu défensif avant de se replier en défense pour occuper le poste de troisième défenseur central. Un véritable joueur d'équipe.

    Pedri (7/10) :

    Il a progressivement pris les commandes du jeu au milieu de terrain grâce à ses passes précises. Il a même offert une passe décisive, finalement refusée pour hors-jeu après intervention de la VAR.

    Dani Olmo (5/10) :

    Positionné en numéro 10, il n’a pas réussi à peser sur le jeu et a progressivement perdu le fil du match avant d’être remplacé.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (7/10) :

    Électrique, comme à son habitude. Il a failli ouvrir le score dès le coup d’envoi. Il a ensuite obtenu et transformé un penalty avec sang-froid, avant de devoir quitter ses partenaires peu après, semble-t-il en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

    Ferran Torres (7/10) :

    S’est imposé physiquement et a parfois très bien combiné avec Yamal. A vu un beau but refusé avant d’être remplacé.

    Gavi (5/10) :

    Inefficace au poste d’ailier gauche, il a été remplacé à la mi-temps.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Balde (6/10) :

    Son couloir a été fréquemment ciblé, mais il a répondu présent après son entrée en jeu précoce.

    Roony Bardghji (6/10) :

    Il n’a pas su profiter de cette rare opportunité de briller après la sortie forcée de Yamal, marquant une nette baisse de niveau pour le jeune joueur.

    Fermín López (7/10) :

    Il s'est immédiatement impliqué dans le duel physique et a aidé son équipe à l'emporter.

    Marcus Rashford (5/10) :

    Une nouvelle apparition qui ne convaincra guère le Barça de transformer son prêt en transfert définitif. Une mauvaise passe lui a valu les huées des supporters locaux.

    Frenkie de Jong (5/10) :

    Il n’a pas réussi à dicter le jeu comme Pedri et est apparu légèrement mal à l’aise, positionné plus haut sur le terrain en tant que numéro 10.

    Hansi Flick (7/10) :

    Son plan de jeu a été perturbé par deux blessures en première mi-temps, notamment celle de Yamal, joueur emblématique. Dominé par moments, le Barça a néanmoins fait preuve de ténacité pour décrocher une victoire précieuse.

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