L'Atlético Madrid a bénéficié d'un coup de pouce inespéré dès le début du match lorsque Joan Garcia a laissé passer un ballon en retrait sous sa chaussure, qui a fini par franchir la ligne malgré les efforts de Pau Cubarsi pour le dégager. Si Ademola Lookman a d'abord été crédité du but, les ralentis ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un but contre son camp du gardien, le ballon ayant franchi la ligne.

Antoine Griezmann a doublé l'avance de l'Atleti avant le quart d'heure de jeu, lorsque l'international français a couru vers le ballon passé par Nahuel Molina et a magnifiquement conclu.

Jules Koundé a même dégagé sur la ligne pour maintenir le Barça dans le match, après que Fermin Lopez ait frappé la barre transversale.

Et l'Atlético a une nouvelle fois profité de la ligne haute quasi suicidaire de Barcelone pour ajouter un troisième but avant la mi-temps, grâce à une belle action collective conclue par une superbe finition d'Ademola Lookman.

Avant la mi-temps, Fermin s'est retrouvé seul face au gardien, mais Juan Musso est sorti rapidement pour sauver son équipe. Deux minutes plus tard, Julian Alvarez a ajouté un quatrième but d'une frappe vicieuse depuis l'entrée de la surface.

En deuxième mi-temps, Cubarsi pensait avoir réduit l'écart, mais son but a été annulé après un délai VAR franchement surréaliste de huit minutes.

Avant la fin du match, Eric Garcia a reçu un carton rouge direct pour une faute violente, couronnant une soirée vraiment horrible pour les Blaugrana.

