Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid : Hansi Flick a besoin d'un plan B ! Joan Garcia et Alejandro Balde parmi les plus décevants alors que la ligne haute des Blaugrana est terriblement exposée lors de la défaite en Coupe du Roi

Barcelone a été battu 4-0 par l'Atlético Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey, l'équipe de Diego Simeone ayant dominé une équipe blaugrana vraiment lamentable. La ligne haute de Hansi Flick a été exposée de manière systématique et impitoyable tout au long d'une soirée que le Metropolitano avait du mal à croire.

L'Atlético Madrid a bénéficié d'un coup de pouce inespéré dès le début du match lorsque Joan Garcia a laissé passer un ballon en retrait sous sa chaussure, qui a fini par franchir la ligne malgré les efforts de Pau Cubarsi pour le dégager. Si Ademola Lookman a d'abord été crédité du but, les ralentis ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un but contre son camp du gardien, le ballon ayant franchi la ligne.

Antoine Griezmann a doublé l'avance de l'Atleti avant le quart d'heure de jeu, lorsque l'international français a couru vers le ballon passé par Nahuel Molina et a magnifiquement conclu.

Jules Koundé a même dégagé sur la ligne pour maintenir le Barça dans le match, après que Fermin Lopez ait frappé la barre transversale.

Et l'Atlético a une nouvelle fois profité de la ligne haute quasi suicidaire de Barcelone pour ajouter un troisième but avant la mi-temps, grâce à une belle action collective conclue par une superbe finition d'Ademola Lookman.

Avant la mi-temps, Fermin s'est retrouvé seul face au gardien, mais Juan Musso est sorti rapidement pour sauver son équipe. Deux minutes plus tard, Julian Alvarez a ajouté un quatrième but d'une frappe vicieuse depuis l'entrée de la surface.

En deuxième mi-temps, Cubarsi pensait avoir réduit l'écart, mais son but a été annulé après un délai VAR franchement surréaliste de huit minutes.

Avant la fin du match, Eric Garcia a reçu un carton rouge direct pour une faute violente, couronnant une soirée vraiment horrible pour les Blaugrana.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (2/10) :

    Une erreur absolument catastrophique qui a conduit au premier but. Bien battu par la suite. Ce n'était tout simplement pas sa soirée.

    Jules Koundé (2/10) :

    Il a dégagé un ballon sur la ligne à 2-0, mais n'a pas réussi à suivre Lookman. Tristesse.

    Pau Cubarsi (3/10) :

    Il a fait ce qu'il a pu pour essayer de sauver Garcia, mais il n'a tout simplement pas réussi à revenir. Il a été dominé tout au long du match, ses pieds semblant s'être transformés en plomb. Il a marqué pour porter le score à 4-1, mais après huit minutes de vérification par la VAR, le but a été annulé.

    Eric Garcia (1/10) :

    Sa passe a mis son gardien en difficulté et il ne s'en est jamais vraiment remis. Une main près de la fin du match a été suivie d'un tacle si imprudent et idiot qu'il lui a valu un carton rouge direct. On ne peut pas faire pire.

    Alejandro Balde (2/10) :

    Il n'a absolument rien pu faire face à Griezmann qui a marqué. Son côté a été très menacé et il n'a tout simplement pas pu faire face.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Marc Casado (3/10) :

    Avertissement pour une faute très tardive en première mi-temps, provoquant la colère du banc de touche de l'Atlético. Remplacé après 36 minutes. Aïe.

    Frenkie de Jong (5/10) :

    Il a bien contrôlé le ballon, mais le navire coulait quoi qu'il fasse.

    Fermin Lopez (7/10) :

    A frappé la barre transversale dès le début du match. A continué à se battre, cherchant toujours à récupérer le ballon et à faire bouger les choses. Le meilleur joueur du Barça.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (4/10) :

    Loin du niveau que nous attendions. Il a récupéré le ballon et s'est attaqué aux joueurs quand il le pouvait, mais cela a été trop rare pour une équipe du Barça qui semblait sous le choc.

    Ferran Torres (4/10) :

    Il a tiré au loin en fin de match alors qu'il était seul au second poteau. C'était sa seule contribution notable.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il a reçu un carton jaune et n'a rien pu faire. Il a tenté quelques tirs au hasard, mais compte tenu de la magie qu'il sait généralement créer, ce fut une mauvaise soirée.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Robert Lewandowski (4/10) :

    Entré en jeu à la place de Casado en première mi-temps. Il a à peine réussi à toucher le ballon, tant le marquage individuel de l'Atlético était acharné.

    Ronald Araujo (6/10) :

    Entré en jeu à 4-0 en deuxième mi-temps.

    Joao Cancelo (6/10) :

    Remplacement tardif.

    Gerard Martin (N/A) :

    Entré après le carton rouge.

    Hansi Flick (2/10) :

    La ligne haute de Flick s'est révélée être la folie qu'elle a toujours semblé être. L'Atlético a transpercé Barcelone à volonté, trouvant à plusieurs reprises des lignes de passe et des angles pour créer des occasions. Il a de la chance que le score n'ait été que de 4-0, et s'il ne trouve pas de plan B, il ne restera pas longtemps sur le banc de Barcelone. Il convient de rappeler que ce n'est que la mi-temps dans cette confrontation.

