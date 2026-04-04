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Lewandowski Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid : il ne faut jamais sous-estimer Robert Lewandowski ! Le vétéran a inscrit le but de la victoire en fin de match, tandis que Marcus Rashford a mis fin à sa disette devant le but, permettant ainsi aux Blaugrana de consolider leur avance dans la course au titre de la Liga

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FC Barcelone
R. Lewandowski
M. Rashford
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Atletico Madrid vs FC Barcelone

Barcelone a fait un pas de plus vers la reconquête de son titre de champion de Liga, grâce à Robert Lewandowski, entré en cours de jeu, qui a inscrit le but de la victoire en fin de match lors de la victoire 2-1 de samedi face à l'Atlético Madrid, réduit à dix. Marcus Rashford avait auparavant ouvert le score pour les Blaugrana, qui comptent désormais sept points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement, après la défaite des Blancos face à Majorque plus tôt dans la journée.

Les deux équipes se sont créé des occasions franches en début de match : Antoine Griezmann a manqué deux occasions alors qu'il était bien placé pour l'Atlético, tandis que Fermin Lopez a d'abord été contré par Juan Musso, puis a tiré à côté après un superbe travail de Lamine Yamal qui l'avait mis en position de tir.

Yamal a lui-même touché le poteau pour le Barça, mais l'équipe de Hansi Flick a pris du retard six minutes avant la pause lorsque Giuliano Simeone a récupéré un long ballon en profondeur et a conclu avec assurance face à Joan Garcia. Les visiteurs n'ont toutefois pas été menés longtemps, car Rashford a bien combiné avec Dani Olmo sur le côté gauche avant de propulser un tir à travers le corps de Musso dans le coin inférieur du but.

Le suspense de la première mi-temps ne s'est pas arrêté là, puisque Nico Gonzalez a été expulsé dans le temps additionnel pour avoir fait tomber Yamal alors que l'adolescent fonçait vers le but. L'Atlético a toutefois cru que les effectifs étaient à nouveau à égalité quelques secondes après la pause, lorsque Gerard Martin a taclé Thiago Almada haut sur la cheville et s'est vu infliger un carton rouge, mais le VAR a annulé cette décision.

Fort de son avantage numérique, Barcelone a dominé la seconde période, et le remplaçant Ferran Torres a vu ses deux tentatives repoussées par de superbes arrêts de Musso. L'Atlético a vaillamment défendu sa surface de réparation, mais n'a pas pu tenir le coup lorsque Musso n'a pu que repousser le tir de Joao Cancelo sur l'épaule de Lewandowski, d'où le ballon a rebondi dans les filets.

GOAL note les joueurs du Barça au Metropolitano...

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il n'a rien pu faire sur le premier but de Simeone et n'a pas été vraiment mis à l'épreuve par ailleurs. Il est sorti rapidement de sa ligne à plusieurs reprises pour contrer les attaques.

    Ronald Araujo (5/10) :

    Il n'a jamais semblé tout à fait à l'aise au poste d'arrière droit, d'autant plus que Yamal ne l'a pas beaucoup aidé. Il a été remplacé quelques instants après l'ouverture du score par l'Atelti.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    A réalisé quelques interventions décisives pour intercepter des ballons dans la surface en première mi-temps. Aurait peut-être pu mieux réagir sur le but de Simeone, le ballon lui ayant échappé au-dessus de la tête.

    Gerard Martin (6/10) :

    Quel chanceux ! Il est resté sur le terrain après que son carton rouge a été annulé en début de deuxième mi-temps. Sinon, il a de nouveau été une présence solide au cœur de la défense.

    Joao Cancelo (7/10) :

    Il n'a pas eu le même impact offensif que lors des matchs précédents, s'efforçant plutôt de créer des espaces pour Rashford. Il s'est montré plus dangereux après le départ de l'attaquant anglais, et c'est son tir qui a conduit à l'égalisation de Lewandowski.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Eric Garcia (7/10) :

    Titulaire au milieu de terrain, il a été replacé au poste d'arrière droit après la sortie d'Araujo, puis est revenu au milieu de terrain suite à la blessure de Bernal. Il n'a pratiquement pas commis d'erreur malgré ces bouleversements.

    Fermin Lopez (6/10) :

    A brillamment combiné avec Yamal à plusieurs reprises, mais sa finition l'a trahi à deux reprises en première mi-temps. Remplacé à la mi-temps par Ferran.

    Pedri (5/10) :

    Il a semblé étrangement en retrait pendant une grande partie du match, manquant ses passes et perdant trop souvent le ballon.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Il a réalisé des prouesses techniques incroyables, donnant des cauchemars à la défense de l'Atlético. Il aurait dû offrir deux passes décisives à Fermin en début de match et a manqué de chance en touchant le poteau avant de provoquer la faute qui a valu un carton rouge à Gonzalez.

    Dani Olmo (6/10) :

    Aligné en tant que faux numéro 9, il s'est peu à peu adapté à ce rôle et a fini par bien combiner pour offrir le but égalisateur à Rashford. Il est revenu au milieu de terrain après la mi-temps, où il semblait plus à l'aise.

    Marcus Rashford (7/10) :

    Il s'est toujours montré dangereux grâce à sa vitesse, même s'il s'est trop souvent engagé dans des impasses. Il a fait preuve d'un grand sang-froid pour marquer le but égalisateur et mettre fin à sa disette de trois mois.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Marc Bernal (6/10) :

    Il a remplacé Araujo peu avant la mi-temps et s'est montré solide au milieu de terrain avant d'être contraint de quitter le terrain à son tour sur blessure à l'heure de jeu.

    Ferran Torres (5/10) :

    Même si les arrêts de Musso ont été excellents, l'attaquant espagnol aura le sentiment qu'il aurait dû trouver le chemin des filets au moins une fois.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a effectué de bons débordements pour créer des espaces pour Yamal après son retour de blessure.

    Gavi (6/10) :

    Il a disputé 20 minutes supplémentaires, bien en dessous de son meilleur niveau, alors qu'il continue de retrouver sa condition physique.

    Robert Lewandowski (7/10) :

    Au bon endroit au bon moment pour arracher une victoire qui pourrait s'avérer cruciale pour l'issue du championnat.

    Hansi Flick (7/10) :

    Le choix d'Olmo en tant que faux numéro 9 était une expérience à laquelle il ne reviendra peut-être pas, mais il a bien fait de changer de tactique en deuxième mi-temps et de tirer parti de l'expulsion de Gonzalez.

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