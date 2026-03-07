Goal.com
Yamal BarcaGetty/GOAL
Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Athletic Club : Lamine Yamal est une blague ! Le moment de magie de l'adolescent permet aux Blaugrana de conserver quatre points d'avance dans la course au titre de la Liga

Lamine Yamal a inscrit un but magnifique samedi, permettant au FC Barcelone de s'imposer 1-0 face à l'Athletic Club et de conserver quatre points d'avance en tête de la Liga. L'équipe de Hansi Flick a été neutralisée par une équipe locale bien organisée à Bilbao, mais le moment de magie de Yamal a suffi pour offrir une victoire cruciale aux Blaugrana.

L'Athletic a subi un coup dur dès la 9e minute, lorsque Unai Gomez a fait une mauvaise chute et s'est apparemment tordu le genou, ce qui l'a contraint à quitter le terrain et à être remplacé. 

La première mi-temps a été perturbée par des blessures et des collisions, et le temps consacré aux soins a été plus long que celui consacré aux actions devant les buts. À la fin de la première mi-temps, Inaki Williams a toutefois marqué un but, bien qu'il ait été clairement hors-jeu.

Avant l'heure de jeu, Pau Cubarsi a eu la chance d'échapper à un carton rouge après avoir fait tomber Williams alors qu'il était dernier défenseur. L'arbitre a donné un carton jaune au défenseur barcelonais au lieu d'un carton rouge, et le VAR a étonnamment choisi de ne pas intervenir pour recommander une expulsion. 

Quelques minutes plus tard, Hansi Flick a tenté le tout pour le tout en faisant entrer Robert Lewandowski, Raphinha et Fermin Lopez pour tenter de marquer le but de la victoire en fin de match. Mais c'est presque inévitablement Yamal qui a répondu à l'appel, en coupant vers la droite, en contrôlant brillamment le ballon et en finissant avec une technique parfaite, provoquant même des cris d'admiration de la part des supporters locaux.

L'Athletic a poussé pour égaliser, mais n'a pas réussi à déjouer le Barça, et l'équipe de Flick a remporté une victoire importante dans la course au titre.

GOAL note les joueurs du Barça à San Mames...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il a dominé tout au long du match et n'a jamais été vraiment mis à l'épreuve.

    Eric Garcia (6/10) :

    Il a donné le meilleur de lui-même sur le côté droit, même s'il s'est fait dribbler plus d'une fois. Il dégage une aura d'autorité et s'est bien organisé. 

    Pau Cubarsi (5/10) :

    A reçu un carton jaune pour un tacle tardif sur Williams alors que l'attaquant fonçait vers le but. Il s'agissait clairement d'une occasion de but manquée, mais le VAR a choisi de ne pas intervenir. Un garçon très chanceux. 

    Gerard Martin (7/10) :

    Solide. Sans conteste le défenseur le plus sûr du Barça. 

    Joao Cancelo (7/10) :

    A failli marquer un but contre son camp embarrassant dans les 30 premières secondes. A bien progressé vers l'avant et a apprécié son duel avec Berenguer. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Marc Casado (7/10) :

    Toujours prêt à récupérer le ballon et à le faire progresser. Il s'est donné à fond et a été remplacé à 13 minutes de la fin, alors que Flick consolidait son équipe.

    Marc Bernal (4/10) :

    Il a eu du mal à suivre le rythme du match en première mi-temps et a perdu le ballon à plusieurs reprises. Il a été remplacé par Pedri à la mi-temps. 

    Dani Olmo (6/10) :

    Il a toujours cherché à ouvrir le jeu de l'Athletic, mais a eu du mal à trouver la faille. Il n'a jamais baissé les bras, mais a été remplacé à l'heure de jeu. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Attaque

    Lamine Yamal (9/10) :

    Il s'est emparé du ballon dès qu'il en a eu l'occasion avant de marquer un but absolument magnifique à la 67e minute, en coupant vers l'intérieur et en décochant un tir d'une technique parfaite. Le ballon a effleuré le poteau avant de rentrer dans les cages ; un véritable chef-d'œuvre qui a permis au Barça de remporter le match. Il est incroyable. 

    Ferran Torres (4/10) :

    Il a été privé de ballon avant d'être remplacé par Lewandowski à l'heure de jeu. 

    Marcus Rashford (5/10) :

    Toujours prêt à affronter son défenseur, il l'a fait chaque fois que le ballon lui est parvenu, malheureusement sans grand résultat. Remplacé. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Pedri (7/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps. Placé au milieu de terrain, il a contribué au but de Yamal. Barcelone semble beaucoup plus à l'aise lorsqu'il joue. 

    Raphinha (6/10) :

    Remplace Olmo. N'a pas beaucoup touché le ballon. 

    Robert Lewandowski (5/10) :

    A remplacé Ferran en attaque. N'a pratiquement pas eu l'occasion de s'illustrer.

    Fermin Lopez (5/10) :

    Entré dans le cadre d'un triple changement, mais a eu un impact minime.

    Ronald Araujo (N/A) :

    A remplacé Casado et a renforcé la défense.

    Hansi Flick (6/10) :

    Le onze de départ était loin d'être suffisant pour remporter ce match, en particulier au milieu de terrain, mais ses changements ont fonctionné, et Yamal est toujours capable de faire des miracles. Une grosse embûche évitée de justesse.

