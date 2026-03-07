Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Athletic Club : Lamine Yamal est une blague ! Le moment de magie de l'adolescent permet aux Blaugrana de conserver quatre points d'avance dans la course au titre de la Liga

L'Athletic a subi un coup dur dès la 9e minute, lorsque Unai Gomez a fait une mauvaise chute et s'est apparemment tordu le genou, ce qui l'a contraint à quitter le terrain et à être remplacé.

La première mi-temps a été perturbée par des blessures et des collisions, et le temps consacré aux soins a été plus long que celui consacré aux actions devant les buts. À la fin de la première mi-temps, Inaki Williams a toutefois marqué un but, bien qu'il ait été clairement hors-jeu.

Avant l'heure de jeu, Pau Cubarsi a eu la chance d'échapper à un carton rouge après avoir fait tomber Williams alors qu'il était dernier défenseur. L'arbitre a donné un carton jaune au défenseur barcelonais au lieu d'un carton rouge, et le VAR a étonnamment choisi de ne pas intervenir pour recommander une expulsion.

Quelques minutes plus tard, Hansi Flick a tenté le tout pour le tout en faisant entrer Robert Lewandowski, Raphinha et Fermin Lopez pour tenter de marquer le but de la victoire en fin de match. Mais c'est presque inévitablement Yamal qui a répondu à l'appel, en coupant vers la droite, en contrôlant brillamment le ballon et en finissant avec une technique parfaite, provoquant même des cris d'admiration de la part des supporters locaux.

L'Athletic a poussé pour égaliser, mais n'a pas réussi à déjouer le Barça, et l'équipe de Flick a remporté une victoire importante dans la course au titre.

GOAL note les joueurs du Barça à San Mames...