Le Brésil a décroché une victoire prolifique face à l’Australie dans un match oscillant entre brillance technique et instabilité défensive. La Seleção a démarré avec de l’intention, trouvant rapidement l’ouverture par l’intermédiaire de Vanderson, mais a été surprise lorsque l’Australie a frappé à deux reprises en l’espace de peu de temps grâce à Alessandro Circati et Connor Metcalfe pour prendre temporairement l’avantage. Un penalty de Raphinha dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur un score de 2-2, image d’une mi-temps marquée par le réalisme offensif plutôt que par la maîtrise défensive.

Lors du second acte, les ajustements tactiques et la supériorité du banc sud-américain se sont révélés décisifs. Bruno Guimaraes a redonné l’avantage à son équipe à vingt minutes du terme, en profitant de la pression constante du Brésil. La victoire a été scellée en fin de match lorsque Vinicius Junior a transformé un deuxième penalty pour les visiteurs. Si ce total de quatre buts réjouira le staff, les errements ayant permis à l’Australie de mener brièvement resteront un point d’analyse alors que le Brésil poursuit sa préparation en vue de ses prochaines échéances compétitives.

GOAL note les joueurs du Brésil depuis le Suncorp Stadium...