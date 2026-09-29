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Muhammad Zaki
Traduit par

Notes des joueurs du Brésil contre l’Australie : Raphinha et Vinicius Junior brillent dans une victoire prolifique en buts en match amical

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Brésil
Raphinha
Vinicius Junior
Australie vs Brésil
Australie
Matchs Amicaux

Le Brésil a surmonté la remontée pleine d’ardeur de l’Australie pour s’imposer 4-2 dans un match amical international palpitant. Malgré deux buts encaissés en quatre minutes lors de la première période, la qualité individuelle du Brésil a fini par prendre le dessus sur l’Australie.

Le Brésil a décroché une victoire prolifique face à l’Australie dans un match oscillant entre brillance technique et instabilité défensive. La Seleção a démarré avec de l’intention, trouvant rapidement l’ouverture par l’intermédiaire de Vanderson, mais a été surprise lorsque l’Australie a frappé à deux reprises en l’espace de peu de temps grâce à Alessandro Circati et Connor Metcalfe pour prendre temporairement l’avantage. Un penalty de Raphinha dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur un score de 2-2, image d’une mi-temps marquée par le réalisme offensif plutôt que par la maîtrise défensive.

Lors du second acte, les ajustements tactiques et la supériorité du banc sud-américain se sont révélés décisifs. Bruno Guimaraes a redonné l’avantage à son équipe à vingt minutes du terme, en profitant de la pression constante du Brésil. La victoire a été scellée en fin de match lorsque Vinicius Junior a transformé un deuxième penalty pour les visiteurs. Si ce total de quatre buts réjouira le staff, les errements ayant permis à l’Australie de mener brièvement resteront un point d’analyse alors que le Brésil poursuit sa préparation en vue de ses prochaines échéances compétitives.

GOAL note les joueurs du Brésil depuis le Suncorp Stadium...

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Gardien et défense

    Otavio - 5/10

    Un après-midi difficile pour le débutant, qui a eu du mal à maîtriser sa surface durant les temps forts les plus productifs de l'Australie. S'il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision des finitions de l'Australie, l'absence de clean sheets dans ces matches reste préoccupante pour la structure défensive.

    Vanderson - 7/10

    Début explosif pour le latéral droit, qui a trouvé le chemin des filets dès la 3e minute pour donner l'avantage au Brésil. Il a offert une solution constante sur le flanc droit avant d'être remplacé à la 61e minute, alors que le match entrait dans une phase plus ouverte.

    Gabriel - 5/10

    Le joueur d'Arsenal a paru inhabituellement fébrile par moments et a reçu un carton jaune à la 40e minute. Il a eu du mal à suivre les appels tardifs dans la surface qui ont conduit au renversement de situation de l'Australie en première période.

    Jair Cunha - 6/10

    Une prestation disciplinée en défense, même s'il a participé à l'échec collectif dans le déclenchement correct du piège du hors-jeu lors du blitz de deux buts de l'Australie. Il a bien géré son match en seconde période avant sa sortie à la 88e minute.

    Mauro Junior - 6/10

    Dans un rôle défensif hybride, Mauro Jr. a affiché une bonne sécurité technique pour sa première titularisation avec le Brésil, mais il a été pris hors de position sur la séquence du but de Metcalfe. Il a finalement été remplacé en fin de match alors que le Brésil cherchait à préserver le résultat.


  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Danilo Santos - 6/10

    Le milieu de terrain de Botafogo a apporté de la stabilité dans l’entrejeu.

    Gabriel Bontempo - 6/10

    Passeur décisif sur l’ouverture du score de Vanderson à la 3e minute, il a montré une grande vision du jeu dès le début. Cependant, il a eu du mal à garder le contrôle des zones axiales à mesure que le match s’étirait et a été remplacé à l’heure de jeu. Une performance correcte du milieu de terrain de Santos, âgé de 21 ans, pour sa première apparition avec le Brésil.

    Bruno Guimaraes - 8/10

    Le cœur de la remontée brésilienne. Non seulement il a aidé à reprendre le contrôle du tempo en seconde période, mais il a aussi inscrit le troisième but crucial à la 70e minute pour remettre le Brésil en position de force.


  • imago-sport-1083958594.jpgAAP

    Attaque

    Rayan - 6/10

    Une performance appliquée, mais sans l’étincelle créative habituellement attendue des attaquants du Brésil. Il a fait circuler le ballon, mais a rarement mis en danger les lignes australiennes avant d’être remplacé à la 61e minute.

    Raphinha - 7/10

    Il a affiché des nerfs d’acier pour transformer un penalty dans le temps additionnel de la première période, un but qui a fondamentalement changé la dynamique du match. Il a été remplacé à la mi-temps dans ce qui semblait être un changement tactique prévu à l’avance.

    Vinicius Junior - 8/10

    Un poison constant pour la défense australienne. Sa vitesse a provoqué de nombreuses erreurs, et il a fini par être récompensé en marquant un penalty à la 80e minute pour mettre le résultat hors de doute.


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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Endrick - 7/10

    Entré à la pause à la place de Raphinha, il a délivré la passe décisive sur le but de Bruno Guimaraes. Les déplacements de l'attaquant du Real Madrid dans le dernier tiers ont mobilisé les deux défenseurs centraux, créant des espaces dont les milieux ont pu profiter.

    Estevao - 6/10

    Entré à la 61e minute, il a montré des éclairs de génie balle au pied, même si le dernier geste du wonderkid de Chelsea a manqué de la précision nécessaire pour alourdir le score.

    Matheuzinho - 6/10

    Il a remplacé Vanderson pour la dernière demi-heure. Il a offert un profil défensif plus conservateur, ce qui a aidé à stabiliser le côté droit du terrain.

    Andrey Santos - 6/10

    Entré à la 61e minute, il a aidé à densifier le milieu de terrain, permettant au Brésil de dominer le dernier tiers du match.

    Matheus Martinelli - N/A

    Entré en fin de match, il n'a pas eu assez de temps pour influer sur l'équilibre tactique. Un autre débutant.

    Samuel Lino - N/A

    Entré à la 83e minute pour apporter de la fraîcheur sur les côtés.

    Breno Bidon - N/A

    Une très brève apparition à la 88e minute.

    Arthur Dias - N/A

    Entré à la 88e minute dans le cadre d'un triple changement.

    Vitor Reis - N/A

    Renfort défensif tardif à la 88e minute.

    Carlo Ancelotti (entraîneur) - 7/10

    La décision de l'entraîneur de recentrer Raphinha ainsi que ses remplacements proactifs à la 61e minute ont permis de reprendre le contrôle face à l'Australie. Si l'organisation défensive doit encore être travaillée, sa capacité à favoriser les rotations offensives du Brésil a été évidente dans ce total de quatre buts.

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