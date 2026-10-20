Gregor Kobel : 6/10

Le gardien suisse a passé une soirée relativement tranquille, mais a dû effectuer trois arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de McCarthy à bout portant. Sa qualité de relance a aidé le BVB à conserver 55 % de possession, mais il a rarement été mis à l’épreuve par une attaque de Sabah qui a peiné à transformer ses 1,13 xG en occasions franches.

Waldemar Anton : 7/10

Intégré à une base de trois joueurs en phase de relance, Anton s’est montré solide dans ses tâches défensives. Il a contribué aux 44 dégagements de son équipe, aidant à neutraliser les rares contre-attaques de Sabah. Son placement rigoureux a permis à la ligne défensive de rester suffisamment haute pour réduire les espaces.

Ramy Bensebaini : 6/10

Bensebaini a apporté son impact physique sur le côté gauche de la défense. Remplacé à la 71e minute alors que Kovac cherchait à insuffler un nouvel élan à son équipe, il a rempli efficacement son rôle, même si les permutations de Sabah sur les côtés l’ont parfois mis en difficulté avant la pause.

Nico Schlotterbeck : 7/10

Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant la ligne défensive et en contribuant à la fluidité du jeu de passes de son équipe. Il a joué un rôle déterminant pour permettre à Dortmund de remporter la majorité de ses duels aériens (4 gagnés contre 1 perdu) et a apporté le leadership nécessaire lorsque Sabah a accentué la pression en fin de match.

Julian Ryerson : 6/10

Ryerson a fait preuve de son activité habituelle sur le flanc, offrant une solution sur le côté. Il s’est replié avec application pour empêcher Sabah d’exploiter les espaces dans le dos des pistons de Dortmund, même si ses derniers ballons ont manqué de la précision affichée par les milieux axiaux.

Daniel Svensson : 6/10

Svensson a tenu son rôle jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a aidé son équipe à conserver de la largeur et a participé à plusieurs des 23 centres adressés par Dortmund dans la surface. Une prestation propre, sans être spectaculaire.