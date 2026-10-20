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Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs du Borussia Dortmund face au Sabah FK : un doublé de Serhou Guirassy assure une victoire cruciale à Bakou

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Ligue des Champions

Serhou Guirassy a fait la différence en Azerbaïdjan, inscrivant un doublé pour offrir au Borussia Dortmund une victoire 2-1. Malgré la résistance du Sabah FK, le réalisme du géant de Bundesliga a fini par prévaloir lors de cette rencontre de Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund a négocié un déplacement potentiellement piégeux à Bakou en Ligue des champions, en s’imposant 2-1 face au Sabah FK. Le match a débuté idéalement pour les hommes de Niko Kovac lorsque Serhou Guirassy a ouvert le score à la 10e minute, en concluant une occasion créée par Felix Nmecha. Mais l’équipe locale n’a pas cédé face à son prestigieux adversaire. Aden McCarthy a repris un centre de Tymoteusz Puchacz à la 39e minute pour égaliser. À la pause, le match restait indécis : Dortmund avait davantage eu le ballon, sans se montrer assez efficace.

En seconde période, l’équipe allemande a repris le dessus, Joey Veerman apportant la touche de créativité décisive. À la 53e minute, sa passe décisive a permis à Guirassy d’inscrire son deuxième but et de redonner l’avantage au BVB. Dortmund a fait preuve de souplesse tactique, avec 23 tirs au total et 3,06 buts attendus (xG), tout en contenant les champions d’Azerbaïdjan pendant une bonne partie de la fin du match. Le Sabah FK est resté dans le coup et a contraint Gregor Kobel à effectuer trois arrêts, mais la solidité collective et la qualité individuelle supérieure de Dortmund lui ont permis de conserver son avantage et de porter son total à six points en phase de groupes.

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    Gardien de but et défense

    Gregor Kobel : 6/10

    Le gardien suisse a passé une soirée relativement tranquille, mais a dû effectuer trois arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de McCarthy à bout portant. Sa qualité de relance a aidé le BVB à conserver 55 % de possession, mais il a rarement été mis à l’épreuve par une attaque de Sabah qui a peiné à transformer ses 1,13 xG en occasions franches.

    Waldemar Anton : 7/10

    Intégré à une base de trois joueurs en phase de relance, Anton s’est montré solide dans ses tâches défensives. Il a contribué aux 44 dégagements de son équipe, aidant à neutraliser les rares contre-attaques de Sabah. Son placement rigoureux a permis à la ligne défensive de rester suffisamment haute pour réduire les espaces.

    Ramy Bensebaini : 6/10

    Bensebaini a apporté son impact physique sur le côté gauche de la défense. Remplacé à la 71e minute alors que Kovac cherchait à insuffler un nouvel élan à son équipe, il a rempli efficacement son rôle, même si les permutations de Sabah sur les côtés l’ont parfois mis en difficulté avant la pause.

    Nico Schlotterbeck : 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant la ligne défensive et en contribuant à la fluidité du jeu de passes de son équipe. Il a joué un rôle déterminant pour permettre à Dortmund de remporter la majorité de ses duels aériens (4 gagnés contre 1 perdu) et a apporté le leadership nécessaire lorsque Sabah a accentué la pression en fin de match.

    Julian Ryerson : 6/10

    Ryerson a fait preuve de son activité habituelle sur le flanc, offrant une solution sur le côté. Il s’est replié avec application pour empêcher Sabah d’exploiter les espaces dans le dos des pistons de Dortmund, même si ses derniers ballons ont manqué de la précision affichée par les milieux axiaux.

    Daniel Svensson : 6/10

    Svensson a tenu son rôle jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a aidé son équipe à conserver de la largeur et a participé à plusieurs des 23 centres adressés par Dortmund dans la surface. Une prestation propre, sans être spectaculaire.

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    Milieu de terrain

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Aligné dans l’axe, Chukwuemeka a montré par séquences sa capacité à progresser balle au pied. Il a contribué à faire remonter le jeu du tiers défensif vers les zones offensives avant d’être remplacé à la 71e minute, dans le cadre d’un triple changement destiné à préserver le résultat.

    Joey Veerman - 8/10

    Une prestation de grande qualité du Néerlandais. Principal artisan du but de la victoire, Veerman a adressé une passe décisive parfaitement dosée à Guirassy à la 53e minute. Sa vision du jeu et sa capacité à contourner le bloc médian de Sabah ont été essentielles à la fluidité du jeu offensif de Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha a donné le ton dès le début du match avec une passe décisive astucieuse sur l’ouverture du score à la 10e minute. Il a occupé des espaces dangereux et joué un rôle clé dans la liaison du jeu jusqu’à son remplacement à la 71e minute, afin de gérer son temps de jeu.

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    Attaque

    Fabio Silva : 6/10

    Silva s’est beaucoup dépensé sur les côtés pour attirer les défenseurs de Sabah hors de leur position et créer des espaces pour Guirassy. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont joué un rôle essentiel dans les 23 tirs de Dortmund. Il a été remplacé en toute fin de temps additionnel.

    Serhou Guirassy : 9/10

    L’homme du match incontesté. Guirassy a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur, marquant à la 10e minute pour apaiser les tensions, puis à la 53e pour offrir la victoire à son équipe. Son efficacité devant le but a fait la différence entre les deux équipes : il a transformé des occasions franches en buts.

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    Remplaçants et entraîneur

    Joane Gadou - 6/10

    Entré à la 71e minute à la place de Bensebaini. Il a préservé l’équilibre défensif et bien répondu à l’impact physique des remplaçants entrés en fin de match côté Sabah.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Entré à la 71e minute à la place de Chukwuemeka pour apporter davantage de maîtrise et de soutien défensif au milieu de terrain en fin de match.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Il a remplacé Nmecha à la 71e minute. Son expérience a été précieuse pour conserver le ballon et ralentir le rythme lorsque Sabah a tenté de monter en puissance pour égaliser en fin de match.

    Maximilian Beier - 5/10

    Entré à la 77e minute à la place de Svensson. Il a eu peu d’occasions de peser sur le match, Dortmund s’attachant à gérer son avance plutôt qu’à chercher un troisième but.

    Ethan Nwaneri - non noté

    Entré à la 91e minute à la place de Fabio Silva pour une très brève apparition. Pas assez de temps pour influer sur le jeu.

    Niko Kovac - 7/10

    Le dispositif tactique de Kovac a permis à Dortmund de dominer Sabah sur le plan des xG (3,06 contre 1,13). Sa décision de renouveler le milieu de terrain et la défense avec un triple changement à la 71e minute a témoigné d’une bonne lecture du match et a permis de neutraliser les tentatives de Sabah de revenir dans la rencontre.

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