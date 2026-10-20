Le Borussia Dortmund a négocié un déplacement potentiellement piégeux à Bakou en Ligue des champions, en s’imposant 2-1 face au Sabah FK. Le match a débuté idéalement pour les hommes de Niko Kovac lorsque Serhou Guirassy a ouvert le score à la 10e minute, en concluant une occasion créée par Felix Nmecha. Mais l’équipe locale n’a pas cédé face à son prestigieux adversaire. Aden McCarthy a repris un centre de Tymoteusz Puchacz à la 39e minute pour égaliser. À la pause, le match restait indécis : Dortmund avait davantage eu le ballon, sans se montrer assez efficace.
En seconde période, l’équipe allemande a repris le dessus, Joey Veerman apportant la touche de créativité décisive. À la 53e minute, sa passe décisive a permis à Guirassy d’inscrire son deuxième but et de redonner l’avantage au BVB. Dortmund a fait preuve de souplesse tactique, avec 23 tirs au total et 3,06 buts attendus (xG), tout en contenant les champions d’Azerbaïdjan pendant une bonne partie de la fin du match. Le Sabah FK est resté dans le coup et a contraint Gregor Kobel à effectuer trois arrêts, mais la solidité collective et la qualité individuelle supérieure de Dortmund lui ont permis de conserver son avantage et de porter son total à six points en phase de groupes.