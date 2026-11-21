Le pressing haut de Gladbach a transformé la première période en un duel fermé et âpre. Daniel Batz a repoussé une première tentative de Nmecha, tandis que Dortmund peinait à trouver son rythme. Kovac a fait basculer la rencontre à la pause en remplaçant Joane Gadou, averti, par Waldemar Anton. Sa défense à trois, ainsi renforcée, a permis au BVB de maintenir la pression en seconde période. Cette maîtrise a porté ses fruits à la 80e minute : entré en jeu, Marcel Sabitzer a remis le ballon à Nmecha, dont la frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface a trompé Batz et offert les trois points à Dortmund.
Notes des joueurs du Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach : Le but tardif de Felix Nmecha propulse le BVB en tête de la Bundesliga
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- IMAGO / Jan Huebner
Gardien et défense
Gregor Kobel : 7/10
A capté la frappe de Robin Hack à la 48e minute avant de détourner près du poteau une tentative de Shuto Machino à 25 mètres à la 56e. S’est montré serein dans ses relances sous pression.
Joane Gadou : 5/10
Averti dès la 16e minute alors qu’il occupait le côté droit de la défense à trois, il a semblé en difficulté face à l’impact physique de Gladbach. Remplacé à juste titre à la pause.
Nico Schlotterbeck : 7/10
A tenu l’axe de la défense à trois et bien fait progresser le jeu, même si une perte de balle à la 70e minute a déclenché un contre. A placé une tête au-dessus de près à la 51e.
Ramy Bensebaini : 8/10
Serein sur le côté gauche de la défense à trois dans son ancien stade, il a anticipé les dangers. A contré Hack sans commettre de faute et contenu Wael Mohya.
- IMAGO / Kirchner-Media
Milieu de terrain
Julian Ryerson : 7/10
A suivi Hack avec application au poste de piston droit tout en apportant le danger sur son côté. A trouvé Nmecha sur coup franc à la 22e minute, puis Fabio Silva à la 61e.
Felix Nmecha : 9/10
A porté les transitions depuis le milieu à deux tout l’après-midi, mettant Batz à l’épreuve à la cinquième minute avant de placer une tête tout près du but à la 22e. A décidé du sort du match à la 80e d’une frappe en première intention qui a trompé Batz.
Jobe Bellingham : 6/10
A beaucoup travaillé aux côtés de Nmecha dans l’axe, mais a peiné à imposer son jeu face à Florian Neuhaus et Zento Uno. Remplacé par Joey Veerman à l’heure de jeu.
Daniel Svensson : 6/10
Discipliné au poste de piston gauche, il a limité le danger représenté par Joe Scally. A peu apporté offensivement, Dortmund manquant de centres dans le jeu avant la pause.
- IMAGO / RHR-Foto
Attaque
Konstantinos Karetsas : 7/10
Actif au poste de numéro 10 côté droit, il a créé une ouverture d’une talonnade habile à la 50e minute et mis Batz à l’épreuve d’un angle fermé à la 67e. Remplacé à la 73e.
Maximilian Beier : 7/10
Depuis son poste de milieu offensif gauche, il s’est déporté sur les côtés pour déstabiliser la défense de Gladbach. A mis Batz à l’épreuve à la 49e minute et servi Karetsas à la 67e, avant de frapper de peu à côté à la 78e.
Fabio Silva : 6/10
A assuré en pointe, participant à la construction de l’occasion de Beier à la 49e minute, et a provoqué le carton jaune de Kevin Diks à la 71e. A placé au-dessus sa tête sur un centre de Ryerson à la 61e avant de sortir à la 72e.
- AFP
Remplaçants et entraîneur
Waldemar Anton : 7/10
Entré à la pause à la place de Gadou, il a stoppé Mohya à la 70e minute, puis Isac Lidberg à la 77e.
Joey Veerman : 6/10
Entré à la place de Bellingham à la 60e minute, il a aidé Dortmund à maîtriser la possession et à jouer davantage dans le camp adverse.
Mathis Albert : 5/10
Entré à la place de Silva à la 72e minute, il a touché peu de ballons, mais sa course sur le côté gauche a lancé l’action du but de la victoire.
Marcel Sabitzer : 7/10
Entré à la place de Karetsas à la 73e minute, il a tiré un coup franc de peu à côté avant de délivrer la passe décisive sur le but victorieux de Nmecha à la 80e.
Ethan Nwaneri : non noté
Entré à la place de Beier à la 92e minute pour aider Dortmund à préserver son avance durant le temps additionnel.
Niko Kovac : 8/10
A pris l’initiative de remplacer Gadou par Anton à la pause, neutralisant les contres de Gladbach tandis que le BVB acculait l’équipe à domicile. Les entrées de Veerman, Albert et Sabitzer ont directement contribué à débloquer la situation sur le but de la victoire.
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