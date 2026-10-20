Gregor Kobel - 6/10

Le gardien suisse a passé une soirée relativement tranquille, mais a tout de même dû effectuer trois arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de McCarthy à bout portant. Sa qualité de relance a aidé le BVB à conserver 55 % de possession, mais il a rarement été mis à l’épreuve par une attaque de Sabah qui a peiné à transformer ses 1,13 xG en occasions franches.

Waldemar Anton - 7/10

Au sein d’une base à trois lors de la relance, Anton s’est montré solide défensivement. Il a contribué aux 44 dégagements de son équipe, aidant à neutraliser les rares contre-attaques de Sabah. Son placement rigoureux a permis à la ligne défensive de rester assez haute pour réduire les espaces.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini a apporté son impact physique sur le côté gauche de la défense. Remplacé à la 71e minute alors que Kovac cherchait à redonner de l’énergie à son équipe, il s’est acquitté de ses tâches avec efficacité, même si les permutations de Sabah sur les côtés l’ont parfois mis en difficulté avant la pause.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant la ligne défensive et en contribuant à la fluidité du jeu de passes de son équipe. Il a joué un rôle déterminant pour permettre à Dortmund de remporter la majorité de ses duels aériens (4 gagnés contre 1 perdu) et a apporté le leadership nécessaire lorsque Sabah a mis la pression en fin de match.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson a, comme à son habitude, beaucoup travaillé sur son côté, offrant une solution sur l’aile. Il a effectué ses replis défensifs avec application pour empêcher Sabah d’exploiter les espaces laissés derrière les pistons montés de Dortmund, même si sa dernière passe a manqué de la précision affichée par les milieux axiaux.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson a rempli son rôle jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a aidé son équipe à conserver de la largeur et a participé à plusieurs des 23 centres adressés par Dortmund dans la surface. Une prestation propre, sans être spectaculaire.