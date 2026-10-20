Le Borussia Dortmund a évité le piège d’un déplacement potentiellement délicat à Bakou en Ligue des champions, s’imposant 2-1 face au Sabah FK. Le match a idéalement débuté pour les hommes de Niko Kovac lorsque Serhou Guirassy a ouvert le score à la 10e minute, en concluant avec maîtrise une occasion créée par Felix Nmecha. Mais les locaux n’ont pas cédé face à la pression de leurs prestigieux adversaires. Aden McCarthy a profité d’un centre de Tymoteusz Puchacz pour égaliser à la 39e minute. À la pause, l’issue restait indécise après une première période durant laquelle Dortmund avait davantage eu le ballon, sans se montrer suffisamment efficace.
En seconde période, l’équipe allemande a repris le dessus, Joey Veerman apportant la touche de créativité décisive. À la 53e minute, sa passe décisive a permis à Guirassy d’inscrire son deuxième but et de redonner l’avantage au BVB. La souplesse tactique de Dortmund s’est illustrée avec 23 tirs au total et un total impressionnant de 3,06 buts attendus (xG), tandis que le champion d’Azerbaïdjan a été contenu pendant une grande partie de la fin de match. Même si le Sabah FK est resté dans le coup et a obligé Gregor Kobel à effectuer trois arrêts, la solidité collective et la supériorité individuelle de Dortmund lui ont permis de conserver son avantage et de porter son total à six points en phase de groupes.