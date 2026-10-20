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Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs du Borussia Dortmund contre Sabah FK : Un doublé de Serhou Guirassy assure une victoire cruciale à Bakou

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Ligue des Champions

Serhou Guirassy a fait la différence en Azerbaïdjan en inscrivant un doublé qui a offert à Borussia Dortmund une victoire 2-1. Malgré la résistance du Sabah FK, le réalisme du géant de Bundesliga a fini par faire la différence dans cette rencontre de Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund a évité le piège d’un déplacement potentiellement délicat à Bakou en Ligue des champions, s’imposant 2-1 face au Sabah FK. Le match a idéalement débuté pour les hommes de Niko Kovac lorsque Serhou Guirassy a ouvert le score à la 10e minute, en concluant avec maîtrise une occasion créée par Felix Nmecha. Mais les locaux n’ont pas cédé face à la pression de leurs prestigieux adversaires. Aden McCarthy a profité d’un centre de Tymoteusz Puchacz pour égaliser à la 39e minute. À la pause, l’issue restait indécise après une première période durant laquelle Dortmund avait davantage eu le ballon, sans se montrer suffisamment efficace.

En seconde période, l’équipe allemande a repris le dessus, Joey Veerman apportant la touche de créativité décisive. À la 53e minute, sa passe décisive a permis à Guirassy d’inscrire son deuxième but et de redonner l’avantage au BVB. La souplesse tactique de Dortmund s’est illustrée avec 23 tirs au total et un total impressionnant de 3,06 buts attendus (xG), tandis que le champion d’Azerbaïdjan a été contenu pendant une grande partie de la fin de match. Même si le Sabah FK est resté dans le coup et a obligé Gregor Kobel à effectuer trois arrêts, la solidité collective et la supériorité individuelle de Dortmund lui ont permis de conserver son avantage et de porter son total à six points en phase de groupes.

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    Gardien de but et défense

    Gregor Kobel - 6/10

    Le gardien suisse a passé une soirée relativement tranquille, mais a tout de même dû effectuer trois arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de McCarthy à bout portant. Sa qualité de relance a aidé le BVB à conserver 55 % de possession, mais il a rarement été mis à l’épreuve par une attaque de Sabah qui a peiné à transformer ses 1,13 xG en occasions franches.

    Waldemar Anton - 7/10

    Au sein d’une base à trois lors de la relance, Anton s’est montré solide défensivement. Il a contribué aux 44 dégagements de son équipe, aidant à neutraliser les rares contre-attaques de Sabah. Son placement rigoureux a permis à la ligne défensive de rester assez haute pour réduire les espaces.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini a apporté son impact physique sur le côté gauche de la défense. Remplacé à la 71e minute alors que Kovac cherchait à redonner de l’énergie à son équipe, il s’est acquitté de ses tâches avec efficacité, même si les permutations de Sabah sur les côtés l’ont parfois mis en difficulté avant la pause.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant la ligne défensive et en contribuant à la fluidité du jeu de passes de son équipe. Il a joué un rôle déterminant pour permettre à Dortmund de remporter la majorité de ses duels aériens (4 gagnés contre 1 perdu) et a apporté le leadership nécessaire lorsque Sabah a mis la pression en fin de match.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson a, comme à son habitude, beaucoup travaillé sur son côté, offrant une solution sur l’aile. Il a effectué ses replis défensifs avec application pour empêcher Sabah d’exploiter les espaces laissés derrière les pistons montés de Dortmund, même si sa dernière passe a manqué de la précision affichée par les milieux axiaux.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson a rempli son rôle jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a aidé son équipe à conserver de la largeur et a participé à plusieurs des 23 centres adressés par Dortmund dans la surface. Une prestation propre, sans être spectaculaire.

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    Milieu de terrain

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Titularisé dans l’axe, Chukwuemeka a montré par séquences sa capacité à progresser balle au pied. Il a contribué à faire remonter le jeu depuis le tiers défensif vers les zones offensives, avant de sortir à la 71e minute dans le cadre d’un triple changement destiné à préserver le résultat.

    Joey Veerman - 8/10

    Une prestation de grande qualité de la part du Néerlandais. Veerman a été le principal artisan du but de la victoire, avec une passe décisive parfaitement dosée pour Guirassy à la 53e minute. Sa vision du jeu et sa capacité à contourner le bloc médian de Sabah ont été essentielles à la fluidité offensive de Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha a donné le ton dès le début du match grâce à une passe décisive astucieuse sur l’ouverture du score à la 10e minute. Il s’est placé dans des espaces dangereux et a joué un rôle clé dans les enchaînements, jusqu’à sa sortie à la 71e minute pour ménager ses efforts.

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    Attaque

    Fabio Silva - 6/10

    Silva s’est beaucoup dépensé sur les côtés pour attirer les défenseurs de Sabah hors de leur position et libérer des espaces pour Guirassy. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont été essentiels aux 23 tirs de Dortmund. Il a été remplacé dans les derniers instants du temps additionnel.

    Serhou Guirassy - 9/10

    L’homme du match incontestable. Guirassy a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur, marquant à la 10e minute pour dissiper la nervosité, puis à la 53e pour offrir la victoire à Dortmund. Son efficacité devant le but a fait la différence entre les deux équipes : il a transformé des occasions franches en buts.

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    Remplaçants et entraîneur

    Joane Gadou : 6/10

    Entré à la 71e minute à la place de Bensebaini. Il a préservé l’organisation défensive et bien répondu au défi physique posé par les remplaçants entrés en fin de match côté Sabah.

    Jobe Bellingham : 6/10

    Entré à la 71e minute à la place de Chukwuemeka pour apporter davantage de maîtrise et de soutien défensif au milieu de terrain dans les dernières minutes.

    Marcel Sabitzer : 6/10

    Il a remplacé Nmecha à la 71e minute. Son expérience a été précieuse pour conserver le ballon et ralentir le rythme lorsque Sabah a tenté de prendre de l’élan en vue d’une égalisation tardive.

    Maximilian Beier : 5/10

    Entré à la place de Svensson à la 77e minute. Il a eu peu d’occasions de peser sur le match, Dortmund cherchant davantage à gérer son avance qu’à inscrire un troisième but.

    Ethan Nwaneri : non noté

    Une entrée très tardive à la place de Fabio Silva, à la 91e minute. Trop peu de temps pour influer sur le jeu.

    Niko Kovac : 7/10

    Le dispositif tactique de Kovac a permis à Dortmund de dominer au chapitre des buts attendus (3,06 contre 1,13). Sa décision de renouveler le milieu de terrain et la défense avec un triple changement à la 71e minute a témoigné d’une bonne lecture du match et a permis de neutraliser les tentatives de Sabah de revenir au score.

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