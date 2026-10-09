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Yosua Arya
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Notes des joueurs du Borussia Dortmund contre le Werder Brême : Nico Schlotterbeck et David Svensson marquent, mais le BVB s’effondre en fin de match

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Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund vs Werder Brême
Werder Brême
Bundesliga

Le Borussia Dortmund a subi un effondrement défensif tardif au Signal Iduna Park, laissant filer une avance de deux buts dans les dernières minutes. Malgré des buts de David Svensson et Nico Schlotterbeck, le Werder Brême a arraché un point dans le temps additionnel.

Ce fut un match à deux visages, ou plus précisément une histoire de quatre-vingts minutes de domination suivies de dix minutes de pure anarchie tactique. Le Borussia Dortmund a contrôlé 72 % de la possession et a cadré un impressionnant total de 22 tirs, mais a quitté le Signal Iduna Park avec un seul point.

Après une première période fermée qui s’est achevée sur un score vierge, le match s’est emballé lorsque David Svensson a ouvert le score à la 80e minute, rapidement suivi par une réalisation de Nico Schlotterbeck qui semblait avoir assuré les trois points aux locaux.

Cependant, la fragilité psychologique qui a parfois plombé le BVB a refait surface dans les derniers instants de la rencontre. Le Werder Brême, longtemps resté en retrait, a frappé à deux reprises par l’intermédiaire de Ludovit Reis et de l’ancien joueur de Dortmund Niclas Fullkrug pour revenir à 2-2.

GOAL note les joueurs du Borussia Dortmund après ce match au Signal Iduna Park...

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Gardien et défense

    Gregor Kobel - 5/10 :

    Pendant 80 minutes, Kobel a été spectateur pendant que Dortmund dominait la possession. Cependant, il sera déçu d’avoir encaissé deux buts sur seulement quatre tirs cadrés.

    Joane Gadou - 6/10 :

    Le jeune joueur a affiché de la sérénité durant de longues séquences, utilisant ses qualités physiques pour contenir les rares contre-attaques du Werder Brême. Cependant, l’intensité des dix dernières minutes a semblé submerger la ligne défensive, et Gadou a perdu son marquage sur l’action qui a mené à l’égalisation de Fullkrug.

    Waldemar Anton - 6/10 :

    Anton a été globalement excellent dans son placement pendant la majeure partie du match, aidant Dortmund à maintenir une ligne haute. Il a contribué à la relance alors que le BVB faisait circuler le ballon, mais il a participé à l’effondrement défensif collectif qui a offert à Brême deux occasions franches en fin de match.

    Nico Schlotterbeck - 7/10 :

    Le capitaine pensait avoir assuré la victoire avec son but à la 85e minute. Statistiquement, il a dominé, mais en tant que leader du secteur défensif, il doit assumer la responsabilité du manque d’organisation qui a vu une avance de 2-0 s’évaporer en l’espace de quatre minutes.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Marcel Sabitzer - 6/10 :

    Sabitzer a beaucoup travaillé entre les lignes, mais il a manqué de l’étincelle créative nécessaire pour déverrouiller la défense visiteuse. Il a fait partie d’un double changement à la 72e minute alors que le match restait bloqué à 0-0.

    Felix Nmecha - 6/10 :

    Nmecha a apporté une solide présence physique dans le double pivot, réussissant un grand nombre de passes alors que Dortmund dictait le tempo.

    Jobe Bellingham - 6/10 :

    Évoluant dans un rôle plus avancé au sein du système en 3-4-2-1, Bellingham a montré par séquences sa capacité habituelle à se projeter, mais il a eu du mal à trouver la dernière passe. Il a été remplacé à la 72e minute alors que Niko Kovac cherchait du sang frais pour briser l’impasse.

    David Svensson - 8/10 :

    Svensson a été le joueur le plus inspiré dans un milieu de terrain qui a souvent eu du mal à transformer la possession en occasions franches. Son but à la 80e minute a été une récompense méritée pour sa prestation énergique, et il semblait être le héros du match jusqu’à ce que le scénario bascule dans les derniers instants.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Ethan Nwaneri - 6/10 :

    Le jeune joueur a affiché une bonne maîtrise technique sur le côté, mais il a eu du mal à peser sur le match dans le dernier tiers face à un bloc de Brême très bas. Il a été remplacé par Fabio Silva un peu après l'heure de jeu.

    Serhou Guirassy - 5/10 :

    Guirassy a été isolé pendant de longues périodes et n'est pas parvenu à marquer malgré les 22 tirs au total de Dortmund. Son jeu en appui a été correct, mais il n'a pas offert la menace devant le but à laquelle les supporters du BVB se sont habitués.

    Maximilian Beier - 5/10 :

    Une soirée frustrante pour Beier, qui a eu du mal à se mettre en évidence malgré la domination territoriale de Dortmund. Il a manqué du tranchant nécessaire pour convertir ses demi-occasions et s'est souvent retrouvé étouffé par la défense de Brême.

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    Remplaçants et entraîneur

    Fabio Silva - 6/10 :

    Entré en jeu à la 63e minute, il a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score de Svensson. Un impact positif, même s'il s'est effacé après la prise de l'avantage de Dortmund.

    Joey Veerman - 5/10 :

    Une entrée en jeu chaotique. Il a délivré la passe décisive sur le but de Schlotterbeck, avant de se retrouver au centre de l'effondrement en fin de match, alors que Brême a pris le dessus sur le milieu de terrain de Dortmund.

    Konstantinos Karetsas - 5/10 :

    Entré en jeu à la 72e minute, il n'a pas réussi à apporter la couverture défensive nécessaire ni à offrir de solution offensive alors que le match se transformait en fusillade.

    Niko Kovac - 4/10 :

    Sur le plan tactique, Kovac a dominé les 80 premières minutes, mais sa gestion du match dans les dix dernières a été mauvaise. Son équipe a semblé totalement mal préparée au changement tactique tardif de Brême, et ses remplacements n'ont pas permis de calmer une équipe nerveuse.

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