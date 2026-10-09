Notes des joueurs du Borussia Dortmund contre le Werder Brême : Nico Schlotterbeck et David Svensson marquent, mais le BVB s’effondre en fin de match

Ce fut un match à deux visages, ou plus précisément une histoire de quatre-vingts minutes de domination suivies de dix minutes de pure anarchie tactique. Le Borussia Dortmund a contrôlé 72 % de la possession et a cadré un impressionnant total de 22 tirs, mais a quitté le Signal Iduna Park avec un seul point.

Après une première période fermée qui s’est achevée sur un score vierge, le match s’est emballé lorsque David Svensson a ouvert le score à la 80e minute, rapidement suivi par une réalisation de Nico Schlotterbeck qui semblait avoir assuré les trois points aux locaux.

Cependant, la fragilité psychologique qui a parfois plombé le BVB a refait surface dans les derniers instants de la rencontre. Le Werder Brême, longtemps resté en retrait, a frappé à deux reprises par l’intermédiaire de Ludovit Reis et de l’ancien joueur de Dortmund Niclas Fullkrug pour revenir à 2-2.

GOAL note les joueurs du Borussia Dortmund après ce match au Signal Iduna Park...