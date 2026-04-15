Notes des joueurs du Bayern Munich face au Real Madrid : trois prétendants au Ballon d’Or dans la même ligne d’attaque ! Luis Díaz, Michael Olise et Harry Kane ont permis aux Bavarois de conjurer le sort des Blancos lors d’un retour épique en quarts de finale de la Ligue des champions

Les supporters locaux craignaient le pire après l’ouverture du score précoce d’Arda Güler, offert par Manuel Neuer dès la première minute. Si le Bayern a rapidement égalisé par Aleksandar Pavlovic, le milieu turc du Real Madrid a immédiatement redonné l’avantage aux siens d’un superbe coup franc.

Le Bayern a de nouveau égalisé, cette fois par l’intermédiaire de son avant-centre prolifique Harry Kane, mais il a failli être éliminé dans la foulée sur une contre-attaque fulgurante : Kylian Mbappé, servi par Vinicius Junior, a glissé le ballon entre les jambes de Neuer pour redonner l’avantage à Madrid (3-2) et revenir à 4-4 au total des deux matches.

La seconde période, moins débridée, a tout de même réservé son lot d’émotions : Eduardo Camavinga a reçu deux avertissements stupides et a été expulsé, permettant au Bayern de profiter de sa supériorité numérique.

Luis Díaz a alors inscrit le troisième but crucial du Bayern, avant que Michael Olise n’envoie le ballon dans la lucarne gauche d’Andriy Lunin, suite à une passe de Kane sur la droite, pour sceller cette victoire monumentale des hôtes.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs du Bayern ayant pris part à la rencontre à Munich...