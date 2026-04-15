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Mark Doyle

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Notes des joueurs du Bayern Munich face au Real Madrid : trois prétendants au Ballon d’Or dans la même ligne d’attaque ! Luis Díaz, Michael Olise et Harry Kane ont permis aux Bavarois de conjurer le sort des Blancos lors d’un retour épique en quarts de finale de la Ligue des champions

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Bayern Munich
Ligue des Champions
FEATURES
Real Madrid
Bayern Munich vs Real Madrid
H. Kane
L. Diaz
M. Olise
M. Neuer

Mercredi soir, le Bayern Munich a mis fin de la plus belle des manières à une série de quatre défaites consécutives face au Real Madrid en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Les Bavarois ont inscrit deux buts spectaculaires dans les dernières minutes d'un quart de finale épique pour s'imposer 4-3 dans cette rencontre et 6-4 sur l'ensemble des deux matchs. Sans surprise, la fantastique ligne d'attaque de Vincent Kompany a joué un rôle déterminant dans cette victoire.

Les supporters locaux craignaient le pire après l’ouverture du score précoce d’Arda Güler, offert par Manuel Neuer dès la première minute. Si le Bayern a rapidement égalisé par Aleksandar Pavlovic, le milieu turc du Real Madrid a immédiatement redonné l’avantage aux siens d’un superbe coup franc.

Le Bayern a de nouveau égalisé, cette fois par l’intermédiaire de son avant-centre prolifique Harry Kane, mais il a failli être éliminé dans la foulée sur une contre-attaque fulgurante : Kylian Mbappé, servi par Vinicius Junior, a glissé le ballon entre les jambes de Neuer pour redonner l’avantage à Madrid (3-2) et revenir à 4-4 au total des deux matches.

La seconde période, moins débridée, a tout de même réservé son lot d’émotions : Eduardo Camavinga a reçu deux avertissements stupides et a été expulsé, permettant au Bayern de profiter de sa supériorité numérique.

Luis Díaz a alors inscrit le troisième but crucial du Bayern, avant que Michael Olise n’envoie le ballon dans la lucarne gauche d’Andriy Lunin, suite à une passe de Kane sur la droite, pour sceller cette victoire monumentale des hôtes.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs du Bayern ayant pris part à la rencontre à Munich...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (3/10) :

    Après ses exploits à Madrid, le gardien-libéro parmi les plus célèbres de l’histoire a immédiatement offert un but au Real Madrid d’une passe catastrophique, et son placement sur le coup franc de Güler s’est révélé plus que discutable. Il a tout de même réussi une belle parade réflexe pour repousser une frappe de Mbappé en deuxième période.

    Josip Stanisic (4/10) :

    Remplacé à la mi-temps après une prestation médiocre, symbolisée par sa chute au sol pour réclamer un coup franc inexistant juste avant le troisième but madrilène.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Il a réalisé deux tacles parfaitement placés sur Vinicius et s'est brillamment projeté vers l'avant pour servir Kane et égaliser à 2-2. Cependant, ce défenseur central, sujet aux erreurs, s'est retrouvé à plusieurs reprises hors de position et reste un joueur difficile à cerner.

    Jonathan Tah (5/10) :

    Il a réalisé un gros blocage sur Mbappé mais n’a pas du tout convaincu au centre de la défense et, comme Upamecano, a parfois manqué cruellement de lucidité.

    Konrad Laimer (6/10) :

    Il s’est brillamment interposé pour contrer Mbappé alors que l’attaquant semblait certain de marquer, mais il a ensuite concédé le coup franc sur lequel Güler a redonné l’avantage aux visiteurs et s’est parfois montré imprécis dans la possession du ballon. Passé au poste d’arrière droit après l’entrée en jeu d’Alphonso Davies, il s’en est bien sorti.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Milieu de terrain

    Joshua Kimmich (8/10) :

    Il a d’abord permis à son équipe de revenir au score grâce à un corner parfaitement travaillé pour son partenaire Pavlovic, avant de contraindre Lunin à une belle parade. Le plus créatif des Bavarois ce soir, il n’a pas ménagé ses efforts. Une performance de grande classe.

    Aleksandar Pavlovic (6/10) :

    Bien placé, il a coupé au premier poteau pour égaliser de la tête, mais, dans l’ensemble, son impact sur le match est resté modeste comparé à celui de son partenaire.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Discret en première période, il a ensuite multiplié les occasions, notamment deux frappes enroulées somptueuses, avant de finalement ouvrir le score dans le temps additionnel. Un talent exceptionnel.

    Serge Gnabry (4/10) :

    Censé être apte, il est passé à côté de son match, ne pesant pas sur la rencontre durant les 45 premières minutes et restant sur la pelouse une heure sans rien apporter.

    Luis Díaz (8/10) :

    Toujours prêt à prendre le jeu à son compte face à Madrid, il a manqué de chance de voir une belle frappe déviée fortuitement hors cadre par Jude Bellingham. Il a lamentablement échoué à contrôler le ballon alors qu’il se trouvait seul face au but en milieu de seconde mi-temps, mais s’est largement rattrapé avec un but décisif.

    Harry Kane (8/10) :

    L’Anglais a encore brillé face à Madrid : il a conclu son action avec une grande maîtrise et a brillamment conservé le ballon tout au long de la rencontre. Un joueur d’une grande intelligence.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Alphonso Davies (5/10) :

    Introduit au poste d’arrière gauche à la mi-temps, il n’a pas eu l’impact attendu et ne semble toujours pas retrouver son niveau d’avant sa blessure.

    Jamal Musiala (7/10) :

    Il a remplacé Gnabry, peu en vue, au poste de numéro 10 et a immédiatement servi Diaz devant le but, mais le Colombien a manqué son occasion. Il fera tout pour être titulaire en demi-finale après avoir offert à Diaz le troisième but décisif du Bayern.

    Vincent Kompany (7/10) :

    Il ne peut pas être satisfait de sa défense, et la décision de titulariser Gnabry s’est révélée pour le moins malavisée. Mais son équipe n’a jamais perdu confiance dans son jeu et a fini par user le Real. Kompany fait du bon travail à l’Allianz Arena, même s’il est aidé par trois attaquants si brillants qu’ils sont tous des prétendants légitimes au Ballon d’Or cette année !

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