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Bayern Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du Bayern Munich face au Real Madrid : Michael Olise illumine le Bernabéu tandis que Manuel Neuer retrouve sa forme d'antan, et les buts de Luis Díaz et Harry Kane assurent une large victoire en Ligue des champions

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Bayern Munich
M. Olise
Ligue des Champions
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich

Le Bayern Munich a pris un léger avantage dans son quart de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, grâce à des buts de Luis Diaz et Harry Kane qui ont permis au leader de la Bundesliga de s'imposer 2-1 lors du match aller disputé dans la capitale espagnole. L'équipe de Vincent Kompany a largement mérité sa victoire, même si Kylian Mbappé a réduit l'écart pour les locaux ; la qualification reste donc largement ouverte avant le match retour.

Le Bayern a pris le contrôle du match dès le début, et Dayot Upamecano aurait dû ouvrir le score lorsqu’il s’est retrouvé seul face au but grand ouvert. Le défenseur a toutefois raté sa frappe, permettant à Alvaro Carreras de dégager le ballon sur la ligne. De son côté, Manuel Neuer a dû se montrer vigilant à l’autre bout du terrain pour repousser deux tentatives de Mbappé et une de Vinicius Jr alors que Madrid se montrait menaçant en contre-attaque.

Serge Gnabry a gâché une belle occasion de débloquer la situation lorsqu’il a reçu le ballon dans la surface de réparation madrilène de la part de Thiago Pitarch, mais son tir est allé droit sur Andriy Lunin. Gnabry s’est toutefois rattrapé, puisque sa superbe passe en profondeur a été reprise par Diaz pour ouvrir le score à quatre minutes de la mi-temps.

Le Bayern a doublé son avance 20 secondes après le début de la seconde mi-temps, Kane trouvant le coin inférieur du but après une perte de balle des visiteurs dans la moitié de terrain madrilène. L'impérieux Michael Olise a ensuite mis Lunin à l'épreuve, alors que le Bayern menaçait de prendre le large dans cette rencontre aller.

Madrid est toutefois revenu dans la partie, et après que Vinicius eut tiré à côté suite à un mauvais coup de tête d’Upamecano et que Neuer eut réalisé un excellent arrêt pour repousser une frappe de Mbappé, les Blancos ont ouvert le score lorsque Mbappé a repris un centre à ras de terre de Trent Alexander-Arnold au second poteau.

Les locaux ont dominé par la suite, Mbappé étant tout près d'égaliser sur une frappe qui est passée à côté, mais c'est le Bayern qui part avec l'avantage avant de rentrer en Bavière pour le match retour mercredi prochain.

GOAL note les joueurs du Bayern au Bernabéu...

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (8/10) :

    Il a réalisé de beaux arrêts pour repousser les tentatives de Mbappé (à deux reprises) et de Vinicius en première mi-temps, avant de réaliser un arrêt spectaculaire pour repousser une nouvelle fois Mbappé après la pause. Il a mis son équipe sous pression avec quelques mauvaises sorties, mais a par ailleurs fait preuve d'une grande assurance dans sa surface de réparation.

    Josip Stanisic (6/10) :

    Il s'est montré à la hauteur de la tâche en marquant Vinicius, même si le Brésilien a pris le dessus sur lui à quelques reprises.

    Dayot Upamecano (4/10) :

    Il a réussi à manquer le but alors que le cadre était grand ouvert en début de match, avant que son tête lamentable n'offre à Vinicius une occasion en or de réduire le score pour Madrid. Il s'en est sorti à chaque fois, mais a ensuite perdu Mbappé sur le but du Français.

    Jonathan Tah (7/10) :

    A livré une solide performance face à Mbappé pendant la majeure partie du match. A dû se montrer un peu plus prudent après avoir reçu un carton jaune, ce qui a permis à Madrid de prendre enfin pied dans le match.

    Konrad Laimer (6/10) :

    A manqué une belle occasion d'ouvrir le score dès la première minute. A bien rempli son rôle en marquant Valverde de près, ce qui a rendu le capitaine madrilène de plus en plus frustré.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joshua Kimmich (7/10) :

    Une présence sereine au cœur du milieu de terrain du Bayern, ponctuée de quelques passes incisives vers l'avant. Ses coups de pied arrêtés ont également posé des problèmes.

    Aleksandar Pavlovic (7/10) :

    Sa performance a été résumée par la récupération de balle qui a déclenché l'attaque menant au but de Kane. Il a bien fait circuler le ballon et a brillamment protégé sa défense.

    Serge Gnabry (6/10) :

    N'a pas pu s'impliquer de manière significative et a gâché une belle occasion lorsque Pitarch lui a offert le ballon dans la surface madrilène. Il s'est rattrapé avec une superbe passe en profondeur qui a permis à Diaz d'ouvrir le score.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Il a mis le pauvre Carreras dans le mixeur à maintes reprises, et sa capacité à centrer des deux pieds en a fait un cauchemar pour la défense adverse. Il a offert une passe décisive à Kane et a manqué de chance de ne pas avoir trouvé le chemin des filets lui-même.

    Harry Kane (6/10) :

    Il ne semblait pas du tout en pleine forme, ratant régulièrement ses passes et peinant à s'impliquer. Il a tout de même réussi à jouer son rôle sur le premier but, puis à faire preuve de son sens du but infaillible pour doubler l'avance du Bayern.

    Luis Diaz (6/10) :

    Il s'est montré un peu trop prudent lorsqu'il récupérait le ballon sur le côté gauche, effectuant trop souvent des passes en retrait ou vers les côtés. Il a parfaitement synchronisé sa course pour ouvrir le score, mais deux mauvaises passes en fin de match pourraient bien revenir hanter le Bayern.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jamal Musiala (5/10) :

    Il a trouvé des espaces autour de la surface de réparation madrilène après avoir remplacé Gnabry, mais n'a pas réussi à se montrer très dangereux. Il a également reçu un carton jaune.

    Alphonso Davies (5/10) :

    Madrid a ciblé son flanc après son entrée en jeu à la place de Laimer et il n'a jamais vraiment semblé à l'aise.

    Leon Goretzka (N/A) :

    A remplacé Pavlovic dans le temps additionnel.

    Tom Bischof (N/A) :

    Il a remplacé Diaz dans le temps additionnel.

    Vincent Kompany (7/10) :

    Son équipe a fonctionné comme une machine bien huilée pendant 70 minutes, son plan s'avérant parfait. Il a peut-être commis l'erreur de vouloir en finir trop tôt dans la rencontre et en a payé le prix, Madrid ayant dominé après ses remplacements.

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