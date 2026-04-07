Notes des joueurs du Bayern Munich face au Real Madrid : Michael Olise illumine le Bernabéu tandis que Manuel Neuer retrouve sa forme d'antan, et les buts de Luis Díaz et Harry Kane assurent une large victoire en Ligue des champions

Le Bayern a pris le contrôle du match dès le début, et Dayot Upamecano aurait dû ouvrir le score lorsqu’il s’est retrouvé seul face au but grand ouvert. Le défenseur a toutefois raté sa frappe, permettant à Alvaro Carreras de dégager le ballon sur la ligne. De son côté, Manuel Neuer a dû se montrer vigilant à l’autre bout du terrain pour repousser deux tentatives de Mbappé et une de Vinicius Jr alors que Madrid se montrait menaçant en contre-attaque.

Serge Gnabry a gâché une belle occasion de débloquer la situation lorsqu’il a reçu le ballon dans la surface de réparation madrilène de la part de Thiago Pitarch, mais son tir est allé droit sur Andriy Lunin. Gnabry s’est toutefois rattrapé, puisque sa superbe passe en profondeur a été reprise par Diaz pour ouvrir le score à quatre minutes de la mi-temps.

Le Bayern a doublé son avance 20 secondes après le début de la seconde mi-temps, Kane trouvant le coin inférieur du but après une perte de balle des visiteurs dans la moitié de terrain madrilène. L'impérieux Michael Olise a ensuite mis Lunin à l'épreuve, alors que le Bayern menaçait de prendre le large dans cette rencontre aller.

Madrid est toutefois revenu dans la partie, et après que Vinicius eut tiré à côté suite à un mauvais coup de tête d’Upamecano et que Neuer eut réalisé un excellent arrêt pour repousser une frappe de Mbappé, les Blancos ont ouvert le score lorsque Mbappé a repris un centre à ras de terre de Trent Alexander-Arnold au second poteau.

Les locaux ont dominé par la suite, Mbappé étant tout près d'égaliser sur une frappe qui est passée à côté, mais c'est le Bayern qui part avec l'avantage avant de rentrer en Bavière pour le match retour mercredi prochain.

GOAL note les joueurs du Bayern au Bernabéu...