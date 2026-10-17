Jonas Urbig : 7/10

Urbig a passé une soirée relativement tranquille, la domination du Bayern dans les zones avancées protégeant longtemps son but. Il a réalisé trois arrêts au cours du match, faisant preuve d’une bonne concentration malgré ses interventions peu fréquentes. Il n’a pas eu de chance de perdre son invincibilité dans le temps additionnel sur une frappe de Maksimovic, mais ses relances ont été fiables et ont contribué aux 666 passes réalisées par le Bayern.

Dayot Upamecano : 8/10

Une prestation autoritaire du Français, qui a dirigé la défense haute avec assurance. Upamecano a joué un rôle déterminant pour contrer les rares tentatives de Leipzig de partir en contre, utilisant sa vitesse pour revenir sur Nkunku et neutraliser sa menace. Sa capacité à monter au milieu lors de la construction du jeu a aidé le Bayern à maintenir son emprise territoriale.

Min-jae Kim : 7/10

Kim a imposé sa présence physique au cœur de la défense jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a dominé ses duels aériens et assuré la couverture nécessaire lors des montées audacieuses de Brown. Son placement a été exemplaire, ne laissant aucun espace aux attaquants de Leipzig entre les lignes pendant la première heure de jeu.

Nathaniel Brown : 8/10

Une excellente prestation du latéral, qui a allié solidité défensive et apport offensif important. Brown a délivré une passe décisive précieuse sur le but de Harry Kane à la 53e minute, en déclenchant son dédoublement au moment parfait. Il a été remplacé peu après cette contribution, après avoir joué un rôle clé dans les cinq buts d’avance du Bayern.

Konrad Laimer : 7/10

Laimer a apporté son activité habituelle et sa polyvalence tactique face à son ancien club. S’il a écopé d’un carton jaune à la 51e minute pour une faute tactique, son énergie dans l’entrejeu a été cruciale pour le contre-pressing du Bayern. Il a été remplacé juste avant l’heure de jeu, Kompany cherchant à faire tourner son effectif.



