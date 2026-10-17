Le Bayern Munich a livré une leçon tactique à l’Allianz Arena, démantelant méthodiquement Rb Leipzig lors d’une victoire 6-1 qui a souligné sa domination sur la scène nationale. Dès le coup d’envoi, le Bayern a imposé un pressing haut étouffant, contraignant les visiteurs à défendre très bas. Leur bloc a fini par céder sous le poids des 29 tirs adverses. Trois buts inscrits en première période ont donné le ton : le Bayern a exploité le dispositif défensif resserré de Leipzig grâce à des renversements de jeu rapides et des transitions verticales tranchantes, laissant l’arrière-garde adverse constamment en retard.
L’intensité n’a pas baissé en seconde période, la fluidité offensive du Bayern restant trop difficile à déchiffrer pour l’équipe de Martin Demichelis. Avec 62 % de possession et 3,76 buts attendus (xG), les hôtes ont dominé dans toutes les phases du jeu. Leur ligne défensive haute a réduit les espaces et limité Leipzig à quelques contre-attaques sporadiques. Malgré un but tardif des visiteurs, la prestation des joueurs de Vincent Kompany a marqué les esprits. Elle leur a permis de prendre la tête du classement grâce à une efficacité offensive et une rigueur collective remarquables.