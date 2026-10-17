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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs du Bayern Munich face au Rb Leipzig : le triplé de Luis Diaz fait voler en éclats les visiteurs lors d’une démonstration à six buts

Bayern Munich
Player ratings
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
V. Kompany
Bundesliga
L. Diaz
H. Kane

Le Bayern Munich a pris la tête de la Bundesliga en écrasant Rb Leipzig (6-1) à l’Allianz Arena. Luis Diaz a été la vedette de la rencontre grâce à un triplé spectaculaire, tandis que l’équipe de Vincent Kompany a submergé son adversaire par la précision et l’intensité de ses attaques.

Le Bayern Munich a livré une leçon tactique à l’Allianz Arena, démantelant méthodiquement Rb Leipzig lors d’une victoire 6-1 qui a souligné sa domination sur la scène nationale. Dès le coup d’envoi, le Bayern a imposé un pressing haut étouffant, contraignant les visiteurs à défendre très bas. Leur bloc a fini par céder sous le poids des 29 tirs adverses. Trois buts inscrits en première période ont donné le ton : le Bayern a exploité le dispositif défensif resserré de Leipzig grâce à des renversements de jeu rapides et des transitions verticales tranchantes, laissant l’arrière-garde adverse constamment en retard.

L’intensité n’a pas baissé en seconde période, la fluidité offensive du Bayern restant trop difficile à déchiffrer pour l’équipe de Martin Demichelis. Avec 62 % de possession et 3,76 buts attendus (xG), les hôtes ont dominé dans toutes les phases du jeu. Leur ligne défensive haute a réduit les espaces et limité Leipzig à quelques contre-attaques sporadiques. Malgré un but tardif des visiteurs, la prestation des joueurs de Vincent Kompany a marqué les esprits. Elle leur a permis de prendre la tête du classement grâce à une efficacité offensive et une rigueur collective remarquables.

  • imago-sport-1084655221.jpgBeautiful Sports International

    Gardien de but et défense

    Jonas Urbig : 7/10

    Urbig a passé une soirée relativement tranquille, la domination du Bayern dans les zones avancées protégeant longtemps son but. Il a réalisé trois arrêts au cours du match, faisant preuve d’une bonne concentration malgré ses interventions peu fréquentes. Il n’a pas eu de chance de perdre son invincibilité dans le temps additionnel sur une frappe de Maksimovic, mais ses relances ont été fiables et ont contribué aux 666 passes réalisées par le Bayern.

    Dayot Upamecano : 8/10

    Une prestation autoritaire du Français, qui a dirigé la défense haute avec assurance. Upamecano a joué un rôle déterminant pour contrer les rares tentatives de Leipzig de partir en contre, utilisant sa vitesse pour revenir sur Nkunku et neutraliser sa menace. Sa capacité à monter au milieu lors de la construction du jeu a aidé le Bayern à maintenir son emprise territoriale.

    Min-jae Kim : 7/10

    Kim a imposé sa présence physique au cœur de la défense jusqu’à sa sortie à la 77e minute. Il a dominé ses duels aériens et assuré la couverture nécessaire lors des montées audacieuses de Brown. Son placement a été exemplaire, ne laissant aucun espace aux attaquants de Leipzig entre les lignes pendant la première heure de jeu.

    Nathaniel Brown : 8/10

    Une excellente prestation du latéral, qui a allié solidité défensive et apport offensif important. Brown a délivré une passe décisive précieuse sur le but de Harry Kane à la 53e minute, en déclenchant son dédoublement au moment parfait. Il a été remplacé peu après cette contribution, après avoir joué un rôle clé dans les cinq buts d’avance du Bayern.

    Konrad Laimer : 7/10

    Laimer a apporté son activité habituelle et sa polyvalence tactique face à son ancien club. S’il a écopé d’un carton jaune à la 51e minute pour une faute tactique, son énergie dans l’entrejeu a été cruciale pour le contre-pressing du Bayern. Il a été remplacé juste avant l’heure de jeu, Kompany cherchant à faire tourner son effectif.


  • imago-sport-1084654739.jpgEibner

    Milieu de terrain

    Joshua Kimmich - 8/10

    Le capitaine a été le principal artisan de la domination du Bayern, dictant le tempo depuis son poste devant la défense. Kimmich a délivré la passe décisive sur le premier but, inscrit par Luis Diaz à la 12e minute, donnant le ton de l’après-midi. Cette action n’a été qu’une petite partie de son apport : ses passes vers l’avant ont régulièrement permis de franchir les lignes adverses.

    Aleksandar Pavlovic - 8/10

    Pavlovic continue de prendre de l’ampleur dans son rôle au sein du milieu à deux. Il a fait preuve d’un excellent instinct offensif en marquant à la 26e minute, doublant l’avantage du Bayern et réduisant à néant le plan de jeu initial de Leipzig. Sa capacité à faire circuler rapidement le ballon a permis aux quatre joueurs offensifs de rester à l’attaque pendant ses 59 minutes sur le terrain.

    Ismael Saibari - 7/10

    Saibari a joué un rôle essentiel de relais dans les phases de transition. Sans être directement impliqué sur un but, il a contribué, par son activité et son sens du placement, à créer des espaces qu’Olise et Diaz ont pu exploiter. Après une prestation solide, il a été remplacé à la 59e minute dans le cadre d’un triple changement.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP

    Attaque

    Michael Olise - 9/10

    Une prestation étincelante de la recrue estivale. Olise a inscrit le troisième but du Bayern à la 34e minute, avant de délivrer la passe décisive sur le but du triplé de Luis Diaz à la 69e. Sa qualité technique dans les petits espaces et sa vision du jeu sur le côté ont mis David Raum en grande difficulté. Il a régulièrement créé des occasions très dangereuses pour ses coéquipiers.

    Luis Diaz - 10/10

    Incontestablement l’homme du match. Intenable, Diaz a inscrit un triplé avec des buts aux 12e, 47e et 69e minutes. Ses déplacements sans ballon ont été de classe mondiale : il a constamment trouvé des espaces dans la défense de Leipzig. Qu’il conclue à bout portant ou qu’il provoque les défenseurs balle au pied, il a apporté le tranchant qui a fait la différence dans cette victoire.

    Harry Kane - 9/10

    Même s’il n’a marqué qu’une fois, à la 53e minute, Kane a énormément contribué à l’attaque de son équipe. Il a délivré deux passes décisives, l’une pour Olise et l’autre pour Diaz, démontrant ses qualités exceptionnelles de créateur. Ses déplacements au service du collectif ont désorganisé la défense et permis aux ailiers de briller, prouvant qu’il est bien plus qu’un simple renard des surfaces.


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Josip Stanisic : 6/10

    Entré à la 59e minute, Stanisic a apporté de la fraîcheur dans le secteur défensif. Il a joué simplement et aidé le Bayern à gérer tranquillement la fin du match.

    Lennart Karl : 6/10

    Le jeune joueur a bénéficié d’une précieuse demi-heure d’expérience dans un contexte de haute intensité. Il s’est bien intégré aux circuits de passes alors que le Bayern cherchait à faire tourner le chronomètre.

    Serge Gnabry : 6/10

    Gnabry a remplacé Pavlovic, fatigué, et apporté une menace différente en contre-attaque, même si l’intensité du match avait naturellement baissé au moment de son entrée.

    Tom Bischof : 6/10

    Il a remplacé Saibari et préservé l’équilibre de l’équipe dans le dernier tiers du terrain.

    Sacha Boey : non noté

    Entré tardivement à la place de Kim, Boey a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

    Vincent Kompany : 9/10

    Kompany a nettement remporté la bataille tactique. Son choix d’un 4-2-3-1 exerçant un pressing haut a complètement étouffé la relance de Leipzig. Les distances entre ses lignes étaient parfaites et ses changements anticipés ont permis de maintenir suffisamment d’énergie pour conserver le score de 6-1. Il a clairement insufflé une efficacité implacable à cette équipe du Bayern.

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