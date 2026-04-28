Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diaz Olise Kane Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs du Bayern Munich face au PSG : Luis Diaz, brillant, maintient l'espoir en demi-finale de la Ligue des champions, tandis que Michael Olise et Harry Kane se sont également illustrés lors d'une soirée magique placée sous le signe du football offensif

Player ratings
Bayern Munich
L. Diaz
H. Kane
M. Olise
Ligue des Champions
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Le Bayern Munich devra remonter son retard s'il veut se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, après s'être incliné 5-4 face au Paris Saint-Germain lors d'un match aller passionnant de leur demi-finale. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano et Luis Diaz ont tous marqué pour les champions de Bundesliga, dans une rencontre qui a mis en valeur le meilleur du football offensif.

Le Bayern a démarré le match sur les chapeaux de roue et a rapidement pris l’avantage après que Diaz a été fauché par Willian Pacho dans la surface de réparation ; Kane n’a pas tremblé depuis le point de penalty. Olise s’est ensuite vu offrir une occasion en or de porter le score à 2-0, mais son tir mal ajusté a été repoussé par Matvey Safonov et Marquinhos.

Le PSG est ensuite revenu dans le match : après un tir non cadré de Dembélé alors qu’il se présentait seul face au but, Khvicha Kvaratskhelia a débordé côté gauche avant d’enrouler une frappe dans le petit filet opposé. Joao Neves a finalement redonné l’avantage aux locaux d’une tête sur corner, quelques instants après avoir dévié un centre d’Olise sur son propre poteau.

Olise a finalement été récompensé de ses efforts en récupérant un ballon au point de penalty et en expédiant une frappe puissante qui a battu Safonov. Cependant, le PSG a immédiatement repris l’avantage dans le temps additionnel de la première période : Dembélé transformant un penalty après une main, jugée comme telle, d’Alphonso Davies sur le centre du Ballon d’Or.

Le PSG a alors menacé de prendre le large, Kvaratskhelia et Dembélé doublant leur compteur personnel coup sur coup peu après la pause. Le Bayern n’était toutefois pas prêt à abdiquer : Upamecano a dévié de justesse un coup franc de Joshua Kimmich pour réduire l’écart, avant que Diaz ne reprenne une passe en profondeur de Kane et ne tromper Safonov d’une frappe puissante.

Les deux formations ont encore eu l’occasion d’alourdir le score : Senny Mayulu a frappé le poteau, puis, dans le temps additionnel, Willian Pacho a repoussé sur sa ligne une tête de Kimmich. Rendez-vous mercredi prochain à l’Allianz Arena pour un match retour promis à un grand suspense.

GOAL note les joueurs du Bayern au Parc des Princes...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (5/10) :

    Peu à reprocher sur les buts parisiens, même si ses dégagements ont été bien moins précis que d’ordinaire.

    Josip Stanisic (4/10) :

    Il n’a pas réussi à contenir le génie de Kvaratskhelia en défense et a pris de mauvaises décisions dans le camp adverse, ce qui a ruiné plusieurs attaques prometteuses.

    Dayot Upamecano (5/10) :

    Parfois pris à contre-pied, notamment sur l’ouverture du score de Kvaratskhelia, il a toutefois réussi à relancer proprement et à inscrire un but de la tête, même si sa frappe manquait de puissance, en seconde période.

    Jonathan Tah (6/10) :

    Imposant malgré la pression exercée par le PSG sur la défense bavaroise, il a réalisé plusieurs interventions opportunes.

    Alphonso Davies (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives importantes, mais a parfois été pris de vitesse lorsque Dembélé a rejoint Doué sur le côté droit. Il a été sanctionné pour une légère faute de main juste avant la mi-temps, ce qui a marqué sa dernière contribution.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joshua Kimmich (5/10) :

    Bien qu’il ait assuré une bonne distribution du jeu au milieu de terrain et adressé le centre précis qui a permis à Upamecano de marquer, il aurait pu mieux protéger ses coéquipiers en phase défensive.

    Aleksandar Pavlovic (5/10) :

    Il s'est trop souvent fait déborder par le jeu direct du PSG, mais il a su conserver le ballon une fois celui-ci récupéré.

    Jamal Musiala (5/10) :

    Il n’a pas réussi à peser sur la rencontre, alors que tous les autres attaquants se sont illustrés. Il n’a pas non plus suivi la course de Neves sur le but qui a donné l’avantage 2-1 au PSG.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (7/10) :

    L'un des rares ailiers à avoir donné du fil à retordre à Mendes ces deux dernières saisons, puisqu'il a régulièrement pris le défenseur gauche du PSG à revers. Il a mérité son but, même s'il aurait vraiment dû en marquer un autre, tandis que ses passes décisives ont parfois manqué de précision.

    Harry Kane (7/10) :

    Personne ne doutait qu’il transformerait son penalty, mais il a passé la majeure partie de la rencontre en dehors de la surface, descendant parfois très bas pour relancer le jeu. Sa somptueuse passe en profondeur a permis à Diaz de marquer.

    Luis Diaz (8/10) :

    Absolument électrique dès la première minute. Ses contrôles aériens systématiques étaient admirables et il semblait constamment capable de créer quelque chose dès qu’il touchait le ballon. Il a parfaitement conclu son action pour inscrire un but mérité lorsque l’occasion s’est enfin présentée.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Konrad Laimer (4/10) :

    Son erreur a permis à Hakimi de s’infiltrer derrière la défense et de marquer le quatrième but du PSG, et il a trop souvent pris de mauvaises décisions en attaque après avoir remplacé Davies à la mi-temps.

    Leon Goretzka (6/10) :

    Il a remplacé Musiala pour les 15 dernières minutes.

    Nicolas Jackson (non noté) :

    Remplaçant entré en jeu dans le temps additionnel.

    Aaron Danks (5/10) :

    Kompany étant suspendu et incapable de communiquer avec ses joueurs ou le banc, c’est Danks, un Anglais inconnu, qui a pris les commandes. Il a semblé démuni face au jeu direct du PSG et doit beaucoup à ses joueurs, qui l’ont sorti d’affaire et ont permis à l’équipe de rester en lice.

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH