Notes des joueurs du Bayern Munich face au PSG : Luis Diaz, brillant, maintient l'espoir en demi-finale de la Ligue des champions, tandis que Michael Olise et Harry Kane se sont également illustrés lors d'une soirée magique placée sous le signe du football offensif

Le Bayern a démarré le match sur les chapeaux de roue et a rapidement pris l’avantage après que Diaz a été fauché par Willian Pacho dans la surface de réparation ; Kane n’a pas tremblé depuis le point de penalty. Olise s’est ensuite vu offrir une occasion en or de porter le score à 2-0, mais son tir mal ajusté a été repoussé par Matvey Safonov et Marquinhos.

Le PSG est ensuite revenu dans le match : après un tir non cadré de Dembélé alors qu’il se présentait seul face au but, Khvicha Kvaratskhelia a débordé côté gauche avant d’enrouler une frappe dans le petit filet opposé. Joao Neves a finalement redonné l’avantage aux locaux d’une tête sur corner, quelques instants après avoir dévié un centre d’Olise sur son propre poteau.

Olise a finalement été récompensé de ses efforts en récupérant un ballon au point de penalty et en expédiant une frappe puissante qui a battu Safonov. Cependant, le PSG a immédiatement repris l’avantage dans le temps additionnel de la première période : Dembélé transformant un penalty après une main, jugée comme telle, d’Alphonso Davies sur le centre du Ballon d’Or.

Le PSG a alors menacé de prendre le large, Kvaratskhelia et Dembélé doublant leur compteur personnel coup sur coup peu après la pause. Le Bayern n’était toutefois pas prêt à abdiquer : Upamecano a dévié de justesse un coup franc de Joshua Kimmich pour réduire l’écart, avant que Diaz ne reprenne une passe en profondeur de Kane et ne tromper Safonov d’une frappe puissante.

Les deux formations ont encore eu l’occasion d’alourdir le score : Senny Mayulu a frappé le poteau, puis, dans le temps additionnel, Willian Pacho a repoussé sur sa ligne une tête de Kimmich. Rendez-vous mercredi prochain à l’Allianz Arena pour un match retour promis à un grand suspense.

GOAL note les joueurs du Bayern au Parc des Princes...