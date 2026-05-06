Notes des joueurs du Bayern Munich face au PSG : Harry Kane a été neutralisé et Michael Olise réduit au silence, tandis que Dayot Upamecano a été mis à rude épreuve alors que le rêve de Ligue des champions s'est envolé en fumée en demi-finale

Le Bayern a été pris à froid dès les trois premières minutes, Ousmane Dembélé marquant d'une frappe puissante à la suite d'un superbe déboulé et d'un centre de Khvicha Kvaratskhelia, donnant ainsi une avance de deux buts aux visiteurs. Le Bayern a tenté de réagir, mais a eu de la chance de ne pas aggraver le score lorsque Manuel Neuer a réalisé un superbe arrêt pour repousser une tête de João Neves.

Les Bavarois ont finalement alerté Matvey Safonov juste avant la mi-temps, lorsque Jamal Musiala a pénétré dans la surface et a vu sa frappe repoussée par le gardien parisien ; Jonathan Tah a ensuite expédié un coup de tête au-dessus du cadre dans les ultimes secondes du premier acte.

Malgré leur avance, les Parisiens ont poursuivi leur pression : Neuer a dû repousser deux tentatives de Désiré Doué, puis un tir de Kvaratskhelia du pied. De l’autre côté, Luis Díaz a contraint Safonov à une parade au ras du sol sur sa droite, mais jusqu’à ce que Kane se retourne et envoie le ballon dans la lucarne en temps additionnel, les Bavarois semblaient rarement en mesure de revenir au score. En conséquence, le PSG affrontera Arsenal en finale à Budapest le 30 mai.

GOAL note les joueurs du Bayern à l’Allianz Arena...