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Kane Olise Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs du Bayern Munich face au PSG : Harry Kane a été neutralisé et Michael Olise réduit au silence, tandis que Dayot Upamecano a été mis à rude épreuve alors que le rêve de Ligue des champions s'est envolé en fumée en demi-finale

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Bayern Munich
H. Kane
M. Olise
Ligue des Champions
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Les espoirs du Bayern Munich d'atteindre la finale de la Ligue des champions ont pris fin mercredi, après un match nul 1-1 face au Paris Saint-Germain, qui a entraîné leur élimination en demi-finale sur un score cumulé de 6-5. Les tenants du titre ont ouvert le score dès le début et se sont défendus avec acharnement, rendant finalement inutile l'égalisation tardive de Harry Kane.

Le Bayern a été pris à froid dès les trois premières minutes, Ousmane Dembélé marquant d'une frappe puissante à la suite d'un superbe déboulé et d'un centre de Khvicha Kvaratskhelia, donnant ainsi une avance de deux buts aux visiteurs. Le Bayern a tenté de réagir, mais a eu de la chance de ne pas aggraver le score lorsque Manuel Neuer a réalisé un superbe arrêt pour repousser une tête de João Neves.

Les Bavarois ont finalement alerté Matvey Safonov juste avant la mi-temps, lorsque Jamal Musiala a pénétré dans la surface et a vu sa frappe repoussée par le gardien parisien ; Jonathan Tah a ensuite expédié un coup de tête au-dessus du cadre dans les ultimes secondes du premier acte.

Malgré leur avance, les Parisiens ont poursuivi leur pression : Neuer a dû repousser deux tentatives de Désiré Doué, puis un tir de Kvaratskhelia du pied. De l’autre côté, Luis Díaz a contraint Safonov à une parade au ras du sol sur sa droite, mais jusqu’à ce que Kane se retourne et envoie le ballon dans la lucarne en temps additionnel, les Bavarois semblaient rarement en mesure de revenir au score. En conséquence, le PSG affrontera Arsenal en finale à Budapest le 30 mai.

GOAL note les joueurs du Bayern à l’Allianz Arena...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (7/10) :

    Impuissant sur la frappe puissante de Dembélé, il s'est toutefois surpassé pour repousser une tentative de Neves en première période. Après la pause, il a repoussé deux tirs de Doué et un de Kvaratskhelia, tout en réalisant de bonnes sorties.

    Konrad Laimer (5/10) :

    Il a parfois réalisé de belles percées offensives à l'intérieur du camp d'Olise, mais cette audace l'a parfois poussé trop haut sur le terrain lors d'une contre-attaque de Kvaratskhelia, exposant Upamecano.

    Dayot Upamecano (4/10) :

    Il s'est fait distancer par Kvaratskhelia sur l'action menant au premier but et a peiné à contenir la vitesse et la vivacité du Géorgien tout au long de la rencontre.

    Jonathan Tah (6/10) :

    Il a dominé Doué dans leur duel individuel et réalisé plusieurs interventions décisives dans sa propre surface. Il regrettera toutefois sa tête non cadrée en fin de première période.

    Josip Stanisic (5/10) :

    Peu sollicité, le PSG attaquant principalement sur l'autre flanc, il n'a pas apporté suffisamment en contre-attaque pour faire la différence.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Milieu de terrain

    Joshua Kimmich (5/10) :

    Éclipsé par la performance du milieu de terrain du PSG, il a trop souvent manqué de précision dans ses dernières passes en zone offensive.

    Aleksandar Pavlovic (5/10) :

    Présence solide au cœur du milieu bavarois, mais le PSG le laissait souvent agir, conscient du peu de danger qu’il représentait.

    Jamal Musiala (4/10) :

    À l’exception d’une brève période de cinq minutes en fin de première mi-temps, l’international allemand a peiné à trouver des espaces et à relancer le jeu derrière le trio offensif.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (4/10) :

    Loin de son niveau habituel cette saison. Il a bien obtenu un carton jaune de Mendes dès l’entame, mais n’en a pas profité. Des contrôles imprécis et une frappe au-dessus sur sa meilleure occasion résument sa prestation.

    Harry Kane (5/10) :

    Il s’est souvent replié pour orienter le jeu, sans retrouver son efficacité du match aller. Peu en mesure de tenter sa chance, il a été muselé par Pacho et Marquinhos ; malgré tout, son pivot suivi d’une finition chirurgicale pour l’égalisation ont rappelé son talent.

    Luis Díaz (6/10) :

    Il a d’abord dominé Zaire-Emery, mais s’est trop souvent compliqué la tâche dans la surface. Il a mis Safonov à l’épreuve en deuxième période, signant ainsi l’occasion la plus dangereuse du Bayern.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alphonso Davies (6/10) :

    Plus menaçant que Stanisic, il a pesé sur la défense adverse alors que le Bayern poussait en seconde période.

    Kim Min-jae (6/10) :

    Il a remplacé Tah à la mi-temps pour apporter plus de solidité dans l’axe de la défense.

    Nicolas Jackson (5/10) :

    N’a pas réussi à se montrer décisif lors de ses 15 minutes sur le terrain.

    Lennart Karl (non noté) :

    Rentré en jeu pour les cinq dernières minutes après son retour de blessure.

    Vincent Kompany (5/10) :

    Dépassé par Luis Enrique, son équipe a manqué d'idées en attaque et n'a pas réussi à prendre le contrôle du milieu de terrain. Limité dans ses options, ses remplacements n'ont pas non plus permis de changer grand-chose.

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