Notes des joueurs du Bayern Munich contre Augsbourg : Harry Kane délivre deux passes décisives, mais une erreur de Manuel Neuer coûte cher à l’équipe de Vincent Kompany

Vincent Kompany aura de quoi se creuser la tête à la WWK Arena après avoir vu son équipe dominer avec 70 % de possession et tenter un total impressionnant de 30 tirs, pour finalement repartir avec un match nul 2-2. Le ton a été donné dès la première minute, lorsqu’un manque de concentration a permis à Raphael Fellhauer de donner l’avantage à Augsbourg, inscrivant ainsi l’un des buts les plus rapides de l’histoire de la Bundesliga.
La domination structurelle du Bayern dans le tiers médian a été évidente, mais sa ligne défensive haute a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises par les transitions verticales d’Augsbourg.
La seconde période a été marquée par un bref regain, Kane se muant en passeur pour servir Ismael Saibari sur l’égalisation à la 55e minute. Cependant, les fragilités défensives ont refait surface, Ricardo Ribeiro redonnant l’avantage aux locaux contre le cours du jeu.
Le Bayern a finalement arraché un point grâce au remplaçant Nathaniel Brown, encore servi par Kane, mais l’écart des expected goals (xG), de 5,2 à 2,2 en faveur du Bayern, laisse penser qu’il s’agit d’un match qu’il n’a pas su gagner en raison d’un manque d’efficacité et d’erreurs individuelles en défense.