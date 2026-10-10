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Mohamed Saeed
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Notes des joueurs du Bayern Munich contre Augsbourg : Harry Kane délivre deux passes décisives, mais une erreur de Manuel Neuer coûte cher à l’équipe de Vincent Kompany

Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane
M. Neuer
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Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg

Le Bayern Munich a été tenu en échec 2-2 par Augsbourg dans un derby bavarois chaotique, marqué par une domination statistique extrême et une fragilité défensive. Malgré les deux passes décisives de Harry Kane, une erreur précoce historique et le réalisme des hôtes ont contraint le Rekordmeister à se contenter d’un point.

Vincent Kompany aura de quoi se creuser la tête à la WWK Arena après avoir vu son équipe dominer avec 70 % de possession et tenter un total impressionnant de 30 tirs, pour finalement repartir avec un match nul 2-2. Le ton a été donné dès la première minute, lorsqu’un manque de concentration a permis à Raphael Fellhauer de donner l’avantage à Augsbourg, inscrivant ainsi l’un des buts les plus rapides de l’histoire de la Bundesliga.

La domination structurelle du Bayern dans le tiers médian a été évidente, mais sa ligne défensive haute a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises par les transitions verticales d’Augsbourg.

La seconde période a été marquée par un bref regain, Kane se muant en passeur pour servir Ismael Saibari sur l’égalisation à la 55e minute. Cependant, les fragilités défensives ont refait surface, Ricardo Ribeiro redonnant l’avantage aux locaux contre le cours du jeu.

Le Bayern a finalement arraché un point grâce au remplaçant Nathaniel Brown, encore servi par Kane, mais l’écart des expected goals (xG), de 5,2 à 2,2 en faveur du Bayern, laisse penser qu’il s’agit d’un match qu’il n’a pas su gagner en raison d’un manque d’efficacité et d’erreurs individuelles en défense.

  • imago-sport-1084312614.jpgBeautiful Sports International

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer - 3/10

    Une journée à oublier pour le capitaine vétéran. Neuer a été surpris à froid dès la première minute du match, commettant ce qui a été décrit comme une bourde historique et permettant à Fellhauer d’ouvrir le score. S’il a ensuite réalisé 3 arrêts, ses sorties loin de son but ont été erratiques et il a manqué de son autorité habituelle dans sa surface, concluant avec une performance qui ne fera qu’accentuer les questions sur sa forme actuelle.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Upamecano a été très impliqué dans la relance du Bayern, mais il a souffert face à la verticalité des contre-attaques d’Augsburg. S’il a contribué aux 11 interceptions de l’équipe, son placement sur le but de Ribeiro a suscité des interrogations, la défense n’ayant pas réussi à réduire efficacement les espaces lors d’une transition rapide.

    Jonathan Tah - 5/10

    La recrue estivale a eu du mal à contenir les déplacements de Ribeiro. Si le Bayern a dominé dans les airs, avec 3 duels aériens remportés contre 1, Tah s’est souvent retrouvé en difficulté quand Augsburg a sauté le milieu de terrain. Il a manqué de vitesse de repli pour couvrir efficacement les couloirs dans cette configuration tactique spécifique.

    Alphonso Davies - 7/10

    Davies a été l’une des principales sources de largeur, poussant constamment très haut pour soutenir l’attaque. Sa vitesse de repli a été essentielle pour éviter davantage de dégâts en contre, et il a joué un rôle clé pour aider le Bayern à maintenir une pression constante, ce qui a débouché sur 9 corners au cours du match.

    Josip Stanisic - 6/10

    Aligné à droite du dispositif défensif, Stanisic a été assez propre avec le ballon avant d’être remplacé par Nathaniel Brown à la 67e minute, alors que Kompany tentait de relancer son équipe. Il a eu du mal à offrir la menace de dédoublement nécessaire pour faire sauter un bloc bas, même s’il s’est montré globalement solide dans ses duels individuels.

  • imago-sport-1084313210.jpgDeFodi Images

    Milieu de terrain

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Le jeune joueur a été le métronome du Bayern, réussissant la grande majorité de ses passes alors que l’équipe a totalisé 582 passes. Pavlovic a fait preuve d’une grande maturité dans la conservation du ballon et la récupération des deuxièmes ballons, même s’il a parfois été débordé quand Augsbourg partait en nombre. Remplacé à la 87e minute.

    Ismael Saibari - 8/10

    Saibari a été l’élément le plus clinique du Bayern dans le dernier tiers avant sa sortie. Il a magnifiquement inscrit son but à la 55e minute, en temporisant parfaitement son appel pour reprendre le service de Kane. Son énergie dans les demi-espaces a constamment posé problème à l’arrière-garde d’Augsbourg jusqu’à son remplacement à la 67e minute.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kimmich a évolué avec son intelligence tactique habituelle, dézonant entre les lignes pour fluidifier le jeu. Il a été à l’origine d’un grand nombre des 25 centres de l’équipe et a aidé à maintenir 70 % de possession. Il sera toutefois déçu que la domination créative de l’équipe n’ait pas débouché sur davantage d’occasions franches converties en buts.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Luis Diaz - 6/10

    Aligné dans un rôle plus bas qu’à l’habitude, Diaz a montré par séquences l’étendue de sa brillance technique, mais il a manqué de la discipline défensive nécessaire pour protéger la zone centrale de transition. Il a été remplacé en fin de match par Leonhard Karl après une prestation lors de laquelle il a eu du mal à peser dans le dernier tiers autant que Kompany l’aurait espéré.

    Michael Olise - 6/10

    Olise a représenté une menace constante sur son côté, contribuant aux 30 tirs au total du Bayern. S’il a ébloui par ses dribbles, son dernier geste a parfois manqué de précision face à une surface d’Augsbourg très encombrée. Il reste un rouage essentiel de la machine, mais il a manqué aujourd’hui du geste décisif.

    Harry Kane - 9/10

    Même quand il ne marque pas, Kane reste le point de référence de tout ce qu’il y a de bon dans cette équipe du Bayern. Il a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Saibari, puis s’est de nouveau mué en passeur sur l’égalisation tardive de Brown. Avec deux passes décisives et un rôle central dans presque chaque mouvement offensif, il a été le technicien le plus remarquable du match.

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Serge Gnabry - 6/10

    Entré à la 67e minute à la place de Saibari. Il a apporté de la verticalité et repoussé les pistons d’Augsbourg plus bas, mais il n’a pas trouvé le but de la victoire malgré plusieurs occasions de frapper.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Des débuts de rêve pour le remplaçant. Entré à la 67e minute à la place de Stanisic, il est resté lucide pour inscrire l’égalisation capitale à la 80e minute sur une passe de Kane, justifiant la décision de Kompany de changer ses hommes.

    Leonhard Karl - N/A

    Entré à la 87e minute. Trop peu de temps pour avoir un impact significatif sur le match.

    Tom Bischof - N/A

    Un changement tactique tardif à la 87e minute. Il a très peu touché le ballon alors que le match entrait dans une fin de partie frénétique.

    Vincent Kompany - 6/10

    Sur le plan tactique, l’équipe de Kompany a dominé, et les chiffres des xG suggèrent que son système a créé largement assez d’occasions pour s’imposer confortablement. Cependant, la vulnérabilité défensive et l’incapacité à répondre à l’intensité initiale d’Augsbourg jouent contre lui. Ses changements ont été efficaces, en particulier l’entrée du buteur Brown.

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