Notes des joueurs du Bayern Munich contre Augsbourg : Harry Kane délivre deux passes décisives, mais une erreur de Manuel Neuer coûte cher à l’équipe de Vincent Kompany

Manuel Neuer - 3/10

Une journée à oublier pour le capitaine vétéran. Neuer a été surpris à froid dès la première minute du match, commettant ce qui a été décrit comme une bourde historique et permettant à Fellhauer d’ouvrir le score. S’il a ensuite réalisé 3 arrêts, ses sorties loin de son but ont été erratiques et il a manqué de son autorité habituelle dans sa surface, concluant avec une performance qui ne fera qu’accentuer les questions sur sa forme actuelle.

Dayot Upamecano - 5/10

Upamecano a été très impliqué dans la relance du Bayern, mais il a souffert face à la verticalité des contre-attaques d’Augsburg. S’il a contribué aux 11 interceptions de l’équipe, son placement sur le but de Ribeiro a suscité des interrogations, la défense n’ayant pas réussi à réduire efficacement les espaces lors d’une transition rapide.

Jonathan Tah - 5/10

La recrue estivale a eu du mal à contenir les déplacements de Ribeiro. Si le Bayern a dominé dans les airs, avec 3 duels aériens remportés contre 1, Tah s’est souvent retrouvé en difficulté quand Augsburg a sauté le milieu de terrain. Il a manqué de vitesse de repli pour couvrir efficacement les couloirs dans cette configuration tactique spécifique.

Alphonso Davies - 7/10

Davies a été l’une des principales sources de largeur, poussant constamment très haut pour soutenir l’attaque. Sa vitesse de repli a été essentielle pour éviter davantage de dégâts en contre, et il a joué un rôle clé pour aider le Bayern à maintenir une pression constante, ce qui a débouché sur 9 corners au cours du match.

Josip Stanisic - 6/10

Aligné à droite du dispositif défensif, Stanisic a été assez propre avec le ballon avant d’être remplacé par Nathaniel Brown à la 67e minute, alors que Kompany tentait de relancer son équipe. Il a eu du mal à offrir la menace de dédoublement nécessaire pour faire sauter un bloc bas, même s’il s’est montré globalement solide dans ses duels individuels.