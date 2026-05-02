Notes des joueurs du Barça face à Osasuna : Il faut le recruter ! Marcus Rashford a été décisif en sortant du banc, tandis que Robert Lewandowski et Ferran Torres rapprochent encore un peu plus les leaders de la Liga du titre

À neuf minutes du terme, Rashford, calme et précis, a attendu le moment idéal pour adresser un centre du droit, sans élan, que Robert Lewandowski a coupé de la tête, ouvrant ainsi le score. Un Barça soudainement revigoré a doublé son avance quelques instants plus tard : une pression haute efficace a contraint Osasuna à perdre le ballon, et Fermín López a servi son coéquipier Raphinha, qui a conclu l’action.

Osasuna a réduit l’écart à deux minutes du temps réglementaire, lorsque Raúl García a repris de la tête un centre parfait d’Abel Bretones, mais le Barça a tenu bon pour s’assurer une victoire qui signifie que si le Real Madrid ne bat pas l’Espanyol dimanche, les Catalans seront sacrés champions d’Espagne pour la deuxième saison consécutive. Même en cas de succès madrilène, les Blaugrana auraient alors l’occasion de célébrer le titre à domicile, face à leurs rivaux historiques, lors du Clásico de la semaine prochaine au Camp Nou.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs du Barça lors de cette soirée tendue à l’Estadio El Sadar.