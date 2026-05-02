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Mark Doyle

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Notes des joueurs du Barça face à Osasuna : Il faut le recruter ! Marcus Rashford a été décisif en sortant du banc, tandis que Robert Lewandowski et Ferran Torres rapprochent encore un peu plus les leaders de la Liga du titre

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H. Flick
FEATURES
Osasuna vs FC Barcelone
Osasuna
M. Rashford
R. Lewandowski
F. Torres

Alors que le FC Barcelone réfléchit encore à un éventuel recrutement définitif de Marcus Rashford, l’attaquant, actuellement prêté par Manchester United, a rappelé samedi soir, de la plus belle des manières, son poids dans le collectif blaugrana. Auteur d’une performance décisive lors de la victoire 2-1 sur la pelouse d’Osasuna, il permet au club catalan de compter désormais 14 points d’avance en tête de la Liga. Les Blaugrana peinaient à percer le bloc osasuniste lorsque Hansi Flick a lancé l’Anglais à la mi-temps de la seconde période, à Pampelune.

À neuf minutes du terme, Rashford, calme et précis, a attendu le moment idéal pour adresser un centre du droit, sans élan, que Robert Lewandowski a coupé de la tête, ouvrant ainsi le score. Un Barça soudainement revigoré a doublé son avance quelques instants plus tard : une pression haute efficace a contraint Osasuna à perdre le ballon, et Fermín López a servi son coéquipier Raphinha, qui a conclu l’action.

Osasuna a réduit l’écart à deux minutes du temps réglementaire, lorsque Raúl García a repris de la tête un centre parfait d’Abel Bretones, mais le Barça a tenu bon pour s’assurer une victoire qui signifie que si le Real Madrid ne bat pas l’Espanyol dimanche, les Catalans seront sacrés champions d’Espagne pour la deuxième saison consécutive. Même en cas de succès madrilène, les Blaugrana auraient alors l’occasion de célébrer le titre à domicile, face à leurs rivaux historiques, lors du Clásico de la semaine prochaine au Camp Nou.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs du Barça lors de cette soirée tendue à l’Estadio El Sadar.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (7/10) :

    L’un des meilleurs joueurs du Barça ce soir. L’ancien gardien de l’Espanyol a réalisé plusieurs arrêts décisifs en première mi-temps.

    Eric Garcia (4/10) :

    On peut affirmer sans se tromper que Jules Koundé, suspendu, a cruellement manqué à son équipe. Son remplaçant s’est souvent retrouvé hors de position et n’a rien apporté en phase offensive. Un carton jaune pleinement mérité pour un tacle imprudent a résumé sa soirée.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Assez solide dans l’ensemble, mais il s’est fait complètement déjouer par Budimir avant que le Croate ne frappe le poteau.

    Gerard Martin (6/10) :

    Il a joué simple et efficace dans ses passes, mais il n’inspire guère confiance, notamment en raison de son placement. En effet, Martin n’était pas sur la même longueur d’onde que Cubarsi à plusieurs reprises, ce qui a permis à Osasuna de déjouer le piège du hors-jeu du Barça à plusieurs reprises.

    João Cancelo (5/10) :

    Tout comme Garcia, il a laissé trop d’espace dans son dos, même si la ligne défensive haute est un principe fondamental du jeu barcelonais. Plus surprenant, Cancelo n’a pas apporté le soutien offensif attendu.

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    Milieu de terrain

    Gavi (6/10) :

    Comme à son habitude, il a fait preuve d’une grande agressivité, ce qui lui a permis de remporter plusieurs duels, mais lui a aussi valu un carton jaune ayant rendu son remplacement prématuré inévitable.

    Pedri (7/10) :

    De loin le joueur le plus créatif du Barça, Pedri a été impliqué dans toutes les actions positives des visiteurs, mais même lui était loin d'être au meilleur de sa forme.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il s’est souvent retrouvé dans des positions dangereuses grâce à ses déplacements intelligents et a créé une occasion franche pour Lewandowski, mais il a surtout fait mieux que ce qu’il valait, comme c’est souvent le cas.

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    Attaque

    Roony Bardghji (3/10) :

    Personne ne l’attendait au niveau d’un Yamal, mais le Danois a tout de même livré une prestation très décevante. Il a certes touché de nombreux ballons, mais sans jamais les utiliser à bon escient, avant d’être remplacé à l’heure de jeu : aucune occasion créée et un seul dribble réussi.

    Robert Lewandowski (7/10) :

    Il a frôlé l’ouverture du score d’une frappe puissante en première période, puis n’a pas tremblé lorsqu’il a été lancé dans la surface par Rashford. Moins mobile qu’autrefois, il conserve toutefois son sens du timing pour se projeter au bon moment.

    Fermín López (7/10) :

    Toujours capable de faire la différence, il a logiquement offert à Torres le deuxième but crucial du Barça d’une passe en profondeur parfaitement dosée.


  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Rashford (7/10) :

    Il a immédiatement pesé sur le match en entrant en jeu, prenant son temps, puis délivrant un centre magnifique pour Lewandowski.

    Ferran Torres (7/10) :

    Il a remplacé Olmo, peu en vue, juste après l’heure de jeu et a immédiatement apporté un plus à l’attaque du Barça avant de porter le score à 2-0 en fin de match.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    Il a logiquement remplacé Gavi, menacé par un carton jaune, et a apporté plus de maîtrise au milieu de terrain.

    Ronald Araujo (non noté) :

    Remplaçant Garcia en toute fin de rencontre.

    Marc Bernal (N/A) :

    A pris la relève au milieu de terrain à la place de Pedri, victime d’un choc violent peu avant.

    Hansi Flick (7/10) :

    Les remplacements opérés par l’Allemand ont fait la différence : Rashford a servi Lewandowski pour l’ouverture du score, avant que Ferran ne double la mise pour le Barça.

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