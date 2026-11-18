Lors du précédent match des États-Unis à Cincinnati, la fédération américaine avait annoncé la nomination de Mauricio Pochettino au poste de sélectionneur. Un peu plus de deux ans plus tard, l'équipe retrouvait le TQL Stadium pour ses adieux. Après 25 minutes de jeu, Christian Pulisic s'est retrouvé dans les airs, dos au but.

Pulisic avait lui-même lancé l'action en progressant sur la gauche avant de servir Julian Hall dans l'axe. Hall a trouvé Weston McKennie, qui a adressé un centre en cloche vers Pulisic. Celui-ci s'est contorsionné dans les airs et a marqué d'un retourné acrobatique avec l'aide du poteau. Le public s'est levé.

Juste avant la pause, McKennie a repéré l'appel de Hall dans le dos de la défense haïtienne et lui a déposé le ballon dans la course. Hall l'a repris sans ralentir et a conclu de l'extérieur du pied. Il avait 16 ans lorsque Pochettino a pris ses fonctions. Il en a désormais 18, avec cinq buts en six sélections en équipe première.

Les États-Unis se sont imposés 2-0 et ont atteint les demi-finales de la Ligue des nations de la Concacaf, prévues en mars, sur un score cumulé de 8-0. Pochettino prend la direction de Manchester United après une dernière victoire marquée par deux joueurs déjà essentiels à l'équipe à son arrivée, ainsi que par un adolescent qui se positionne pour occuper la pointe de l'attaque sous les ordres de son successeur.

GOAL attribue ses notes aux joueurs des États-Unis au TQL Stadium...