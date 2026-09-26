ORLANDO -- Les ovations d’avant-match racontaient une histoire. Les plus fortes étaient pour les héros locaux Alex Freeman et Justin Ellis. Mais le bruit généré pour Cavan Sullivan était tout aussi impressionnant. Tous les regards, comme toujours, étaient tournés vers l’étoile montante de 16 ans.

Si Sullivan était le débutant le plus attendu, il était loin d’être le seul, et ce sont finalement certains de ses camarades adolescents qui ont volé la vedette.

Samedi, Sullivan est devenu le deuxième plus jeune joueur (16 ans et 362 jours) à débuter dans le onze de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de ce qui s’est terminé par une victoire 4-1 contre le Pérou. Freddy Adu reste le détenteur du record, après avoir fait ses débuts à 16 ans et 234 jours en 2006. Sullivan n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, mais ses 62 minutes ont offert suffisamment de séquences pour montrer qu’il avait sa place. Sullivan a joué avec confiance, saisissant plusieurs occasions d’attaquer la défense péruvienne balle au pied. Il a aussi affiché un peu d’exubérance juvénile, ce qui a failli lui jouer un mauvais tour lorsqu’il a reçu un carton jaune pour avoir percuté le gardien du Pérou Pedro Gallese.

Si Sullivan n’a pas eu son grand moment, quelques autres adolescents, eux, l’ont eu. Ellis, devant son public, a marqué seulement quatre minutes après le début de ses débuts, enflammant la foule au moment où la fumée des feux d’artifice d’avant-match se dissipait à peine. L’ailier de 17 ans Mathis Albert, quelques secondes seulement après son entrée en jeu, a obtenu un penalty que Malik Tillman a finalement transformé. Puis il y a eu Julian Hall, 18 ans, qui a attaqué le but péruvien pour reprendre un superbe centre de Sebastian Berhalter et inscrire le troisième but des États-Unis. Le quatrième est ensuite venu de Berhalter lui-même, auteur du plus beau but de la journée avec une frappe enroulée de loin pour couronner le tout.

Ce n’était pas une journée parfaite. Les États-Unis ont bien concédé un but évitable en première période, et le Pérou s’est aussi procuré quelques occasions qui laisseront Mauricio Pochettino frustré. Il y a toutefois eu bien plus de bon que de mauvais, ce qui est à peu près le mieux qu’on puisse espérer dans un match qui comptait 11 premières sélections et huit adolescents. C’est un match qui donnera beaucoup de bases de travail à l’équipe nationale masculine des États-Unis, et il reste encore largement le temps de construire, avec trois autres matches au programme dans cette fenêtre.

GOAL note les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis depuis l’Inter&Co Stadium...