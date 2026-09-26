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Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
Traduit par

Notes des joueurs des États-Unis contre le Pérou : la relève est en marche alors que Julian Hall et Justin Ellis brillent pour les débuts historiques de Cavan Sullivan

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FEATURES
États-Unis vs Pérou
États-Unis
Pérou
Matchs Amicaux

Lors d’un match marqué par 11 débuts, plusieurs des plus jeunes nouveaux venus ont laissé leur empreinte pour leurs premières apparitions avec les États-Unis.

ORLANDO -- Les ovations d’avant-match racontaient une histoire. Les plus fortes étaient pour les héros locaux Alex Freeman et Justin Ellis. Mais le bruit généré pour Cavan Sullivan était tout aussi impressionnant. Tous les regards, comme toujours, étaient tournés vers l’étoile montante de 16 ans.

Si Sullivan était le débutant le plus attendu, il était loin d’être le seul, et ce sont finalement certains de ses camarades adolescents qui ont volé la vedette.

Samedi, Sullivan est devenu le deuxième plus jeune joueur (16 ans et 362 jours) à débuter dans le onze de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de ce qui s’est terminé par une victoire 4-1 contre le Pérou. Freddy Adu reste le détenteur du record, après avoir fait ses débuts à 16 ans et 234 jours en 2006. Sullivan n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, mais ses 62 minutes ont offert suffisamment de séquences pour montrer qu’il avait sa place. Sullivan a joué avec confiance, saisissant plusieurs occasions d’attaquer la défense péruvienne balle au pied. Il a aussi affiché un peu d’exubérance juvénile, ce qui a failli lui jouer un mauvais tour lorsqu’il a reçu un carton jaune pour avoir percuté le gardien du Pérou Pedro Gallese.

Si Sullivan n’a pas eu son grand moment, quelques autres adolescents, eux, l’ont eu. Ellis, devant son public, a marqué seulement quatre minutes après le début de ses débuts, enflammant la foule au moment où la fumée des feux d’artifice d’avant-match se dissipait à peine. L’ailier de 17 ans Mathis Albert, quelques secondes seulement après son entrée en jeu, a obtenu un penalty que Malik Tillman a finalement transformé. Puis il y a eu Julian Hall, 18 ans, qui a attaqué le but péruvien pour reprendre un superbe centre de Sebastian Berhalter et inscrire le troisième but des États-Unis. Le quatrième est ensuite venu de Berhalter lui-même, auteur du plus beau but de la journée avec une frappe enroulée de loin pour couronner le tout.

Ce n’était pas une journée parfaite. Les États-Unis ont bien concédé un but évitable en première période, et le Pérou s’est aussi procuré quelques occasions qui laisseront Mauricio Pochettino frustré. Il y a toutefois eu bien plus de bon que de mauvais, ce qui est à peu près le mieux qu’on puisse espérer dans un match qui comptait 11 premières sélections et huit adolescents. C’est un match qui donnera beaucoup de bases de travail à l’équipe nationale masculine des États-Unis, et il reste encore largement le temps de construire, avec trois autres matches au programme dans cette fenêtre.

GOAL note les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis depuis l’Inter&Co Stadium...

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (5/10) :

    Aurait peut-être pu faire mieux sur le but, même s’il s’agissait aussi d’une tête relativement peu contestée. A tout de même repoussé une deuxième tête du Pérou avant d’être remplacé à la mi-temps.

    Peyton Miller (4/10) :

    Des débuts compliqués, et le Pérou s’est ensuite assuré d’insister sur son côté. A montré une belle séquence sur le plan offensif, mais a été beaucoup trop facilement mis en difficulté de l’autre côté du terrain.

    George Campbell (5/10) :

    A perdu le ballon sur le but, même si les États-Unis ont aussi eu le temps de se reprendre après cette erreur. Malgré cela, une prestation moins propre que ce qu’aurait souhaité le joueur de West Brom.

    Auston Trusty (6/10) :

    Le meilleur des deux défenseurs. N’a toutefois pas été aussi dominateur qu’il aurait dû l’être compte tenu du manque d’expérience de part et d’autre de lui.

    Alex Freeman (8/10) :
    A été très bon lors de la Coupe du monde et semble avoir encore franchi un cap important. Repiqueait à l’intérieur et réclamait le ballon tout en continuant d’apporter cette menace dans son couloir qui a toujours été la sienne. Une très solide prestation de la part d’un joueur qui continue d’enrichir son registre. Et, rappelons-le, il est plus proche en âge des débutants que des vétérans.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (7/10) :

    Un Adams typique, qui était à peu près partout. Il s’est même procuré une bonne occasion de but, repoussée au tout dernier moment. Une performance pas vraiment spectaculaire, qui aurait pu bénéficier d’un peu plus d’audace avec le ballon, mais, dans l’ensemble, solide.

    Yunus Musah (6/10) :

    A évolué dans un rôle hybride sur le côté droit qui demandait beaucoup de travail défensif. Il l’a fait plutôt correctement et a tout de même trouvé quelques moments pour se retourner avec le ballon dans son style si caractéristique.

    Malik Tillman (7/10) :

    A toujours été actif dans et autour de la surface, se créant ainsi quelques demi-occasions. Il a transformé son penalty avec sang-froid pour donner l’avantage aux États-Unis et, au final, la victoire.

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    attaque

    Cavan Sullivan (6/10) :

    Pas une mauvaise sortie pour le gamin. Il a montré suffisamment de choses balle au pied pour susciter de l'enthousiasme, même si cela n'a pas vraiment été accompagné de l'efficacité nécessaire. Un début encourageant, mais seulement un début ; cela vaut la peine de le rappeler.

    Gio Reyna (7/10) :

    Très bon ballon sur le coup franc, avec aussi quelques dribbles propres par moments. Il s'est toutefois un peu laissé entraîner par l'engagement physique, ce qui lui a valu un carton jaune.

    Justin Ellis (8/10) :

    Quel moment pour le gamin. Il a pu célébrer son premier but dans son stade, devant des supporters habitués à scander son nom. Il a aussi eu quelques autres bons éclairs, même si aucun n'a égalé sa première contribution.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Diego Kochen (6/10) :

    Entré à la mi-temps, il n’a pratiquement rien eu à faire, ce qui est très bien, tout bien considéré.

    Mathis Albert (7/10) :

    Impact immédiat pour le joueur de 17 ans, qui a obtenu un penalty quelques secondes après son entrée. Au second visionnage, il semble que la faute ait pu être en dehors de la surface, mais Albert retiendra cela comme un moment fort de ses débuts avec l’USMNT.

    Antonee Robinson (6/10) :

    Comme les États-Unis ont largement joué vers l’avant, Robinson n’a pas eu à défendre autant que Miller, le joueur qu’il a remplacé.

    Sebastian Berhalter (10/10) :

    La bonne forme voyage, effectivement. Une passe décisive fantastique et un but splendide pour la nouvelle star de Middlesbrough, qui continue de trouver des moyens de faire finir le ballon au fond des filets.

    Zavier Gozo (6/10) :

    Il a eu quelques ballons à négocier et a un peu créé autour de la surface. Il avait clairement très envie, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

    Julian Hall (9/10) :

    Encore un impact immédiat. Une finition pleine de sang-froid de la part de la star des Red Bulls, qui a montré pourquoi il a le potentiel pour entrer dans la discussion au poste de n°9.

    Brooklyn Raines (6/10) :

    Entré assez tard, mais propre avec le ballon.

    Frankie Westfield (N/A) :

    Il a eu quelques ballons, mais n’a pas eu besoin de faire quoi que ce soit de notable.

    Adri Mehmeti (N/A) :

    Un beau moment, lorsqu’il a remplacé en fin de match Adams, lui aussi issu de l’académie des Red Bulls.

    Neil Pierre (N/A) :

    Il est entré dans la bataille aux côtés de Mehmeti alors qu’il ne restait que quelques minutes.

    Mauricio Pochettino (9/10) :

    Il sera ravi de cela. Onze débuts, un paquet de buts et quelques moments riches en enseignements : que demander de plus pour un entraîneur ?

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