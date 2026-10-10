Notes des joueurs de Tottenham Hotspur contre Manchester United : Dominic Solanke arrache le point du nul après le chaos provoqué par le carton rouge de Rodrigo Bentancur

Tottenham Hotspur a livré une prestation défensive courageuse et structurée à Old Trafford pour arracher un match nul 1-1 lors d’une rencontre qui a poussé sa discipline tactique dans ses derniers retranchements. Après une première période sans but marquée par des déclenchements de pressing haut et des blocs médians compacts, le match s’est emballé dans les vingt dernières minutes. Bryan Mbeumo a ouvert le score pour les hôtes à la 73e minute, et la tâche de Tottenham s’est compliquée lorsque le remplaçant Rodrigo Bentancur a été expulsé à peine quatre minutes après le but.
Malgré son infériorité numérique, l’équipe de Roberto De Zerbi a refusé d’abandonner ses principes de verticalité. En quête d’une égalisation tardive, elle l’a trouvée dans la deuxième minute du temps additionnel quand Dominic Solanke a profité d’un service de Sandro Tonali pour réduire au silence le Stretford End. Ce résultat laisse Tottenham toujours en quête de sa première victoire de la saison, mais lui offre un précieux boost psychologique compte tenu des circonstances défavorables du dernier quart d’heure.