Notes des joueurs de Tottenham Hotspur contre Manchester United : Dominic Solanke arrache le point du nul après le chaos provoqué par le carton rouge de Rodrigo Bentancur

A. Kinsky - 7/10

Le jeune gardien a réalisé trois arrêts cruciaux pour maintenir Tottenham dans le match lorsque Manchester United a menacé de prendre le large. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition clinique de Mbeumo à la 73e minute, son placement et ses arrêts ont été fondamentaux pour garder un score maîtrisable avant l’égalisation tardive.

A. Gray - 6/10

Archie Gray a évolué avec une maturité tactique impressionnante pour son âge au poste d’arrière droit, gérant bien ses duels face à un côté de United difficile à contenir. Cependant, un carton jaune reçu tardivement à la 90+9e minute pour une faute cynique a illustré la pression croissante subie par les Spurs dans les derniers instants.

M. Senesi - 6/10

Une prestation combative du défenseur central, qui a bien tenu la ligne face aux permutations de United. Il a été remplacé à la 89e minute alors que De Zerbi cherchait à apporter davantage d’élan offensif pour le dernier effort, après avoir signé plusieurs dégagements importants pendant sa présence sur le terrain.

D. Udogie - 6/10

Udogie a apporté sa présence athlétique habituelle sur le côté gauche, même s’il a surtout été accaparé par les tâches défensives tandis que United cherchait à exploiter les couloirs. Il a été remplacé par Micky van de Ven à la 74e minute, juste après que les Spurs ont été menés au score.

J. van Hecke - 6/10

Le défenseur s’est montré solide dans les airs, remportant plusieurs duels cruciaux. Il est resté sur le terrain et a adapté son rôle pour des raisons tactiques après le carton rouge, alors que les Spurs réorganisaient leur dispositif pour faire face à leur infériorité numérique.