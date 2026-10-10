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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de Tottenham Hotspur contre Manchester United : Dominic Solanke arrache le point du nul après le chaos provoqué par le carton rouge de Rodrigo Bentancur

Manchester United
Tottenham
Premier League
Manchester United vs Tottenham

Tottenham Hotspur a fait preuve d’une remarquable résilience pour décrocher un match nul 1-1 contre Manchester United, malgré le fait d’avoir disputé les derniers instants à dix. L’égalisation de Dominic Solanke dans le temps additionnel a annulé l’ouverture du score de Bryan Mbeumo dans une bataille tactique à Old Trafford.

Tottenham Hotspur a livré une prestation défensive courageuse et structurée à Old Trafford pour arracher un match nul 1-1 lors d’une rencontre qui a poussé sa discipline tactique dans ses derniers retranchements. Après une première période sans but marquée par des déclenchements de pressing haut et des blocs médians compacts, le match s’est emballé dans les vingt dernières minutes. Bryan Mbeumo a ouvert le score pour les hôtes à la 73e minute, et la tâche de Tottenham s’est compliquée lorsque le remplaçant Rodrigo Bentancur a été expulsé à peine quatre minutes après le but.

Malgré son infériorité numérique, l’équipe de Roberto De Zerbi a refusé d’abandonner ses principes de verticalité. En quête d’une égalisation tardive, elle l’a trouvée dans la deuxième minute du temps additionnel quand Dominic Solanke a profité d’un service de Sandro Tonali pour réduire au silence le Stretford End. Ce résultat laisse Tottenham toujours en quête de sa première victoire de la saison, mais lui offre un précieux boost psychologique compte tenu des circonstances défavorables du dernier quart d’heure.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gardien et défense

    A. Kinsky - 7/10

    Le jeune gardien a réalisé trois arrêts cruciaux pour maintenir Tottenham dans le match lorsque Manchester United a menacé de prendre le large. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition clinique de Mbeumo à la 73e minute, son placement et ses arrêts ont été fondamentaux pour garder un score maîtrisable avant l’égalisation tardive.

    A. Gray - 6/10

    Archie Gray a évolué avec une maturité tactique impressionnante pour son âge au poste d’arrière droit, gérant bien ses duels face à un côté de United difficile à contenir. Cependant, un carton jaune reçu tardivement à la 90+9e minute pour une faute cynique a illustré la pression croissante subie par les Spurs dans les derniers instants.

    M. Senesi - 6/10

    Une prestation combative du défenseur central, qui a bien tenu la ligne face aux permutations de United. Il a été remplacé à la 89e minute alors que De Zerbi cherchait à apporter davantage d’élan offensif pour le dernier effort, après avoir signé plusieurs dégagements importants pendant sa présence sur le terrain.

    D. Udogie - 6/10

    Udogie a apporté sa présence athlétique habituelle sur le côté gauche, même s’il a surtout été accaparé par les tâches défensives tandis que United cherchait à exploiter les couloirs. Il a été remplacé par Micky van de Ven à la 74e minute, juste après que les Spurs ont été menés au score.

    J. van Hecke - 6/10

    Le défenseur s’est montré solide dans les airs, remportant plusieurs duels cruciaux. Il est resté sur le terrain et a adapté son rôle pour des raisons tactiques après le carton rouge, alors que les Spurs réorganisaient leur dispositif pour faire face à leur infériorité numérique.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Milieu de terrain

    L. Bergvall - 5/10

    Une prestation relativement discrète pour le jeune Suédois, qui a eu du mal à dicter le tempo face à un milieu de terrain de United très dense. Il a été remplacé à la 66e minute, le staff technique cherchant une présence plus combative dans l’entrejeu.

    Savio - 6/10

    Il a montré par séquences sa capacité à porter le ballon et sa finesse technique, mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste pour véritablement mettre en difficulté l’arrière-garde de United. Il est resté sur le terrain jusqu’au bout, offrant une solution lors des phases de transition en fin de match.

    S. Tonali - 8/10

    L’Italien a été le cœur créatif de l’équipe, affichant un taux de passes réussies élevé sous pression. Sa contribution la plus importante est arrivée à la 90e+2 minute, avec la passe décisive cruciale sur l’égalisation spectaculaire de Solanke.

    M. Kudus - 5/10

    Il n’a pas réussi à exercer son influence habituelle sur le match, se retrouvant étouffé par le double pivot de United. Il a été remplacé à la 66e minute après une prestation frustrante, durant laquelle il a eu du mal à trouver des espaces entre les lignes.

    C. Gallagher - 6/10

    Le milieu de terrain énergique a reçu un carton jaune très tôt, dès la 4e minute, ce qui a quelque peu freiné son agressivité habituelle au pressing. Il a travaillé sans relâche pour fermer les lignes de passe avant d’être remplacé à la 74e minute.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    D. Solanke - 9/10

    La performance du capitaine a été une véritable leçon de jeu d’avant-centre en pointe. Malgré peu de ballons exploitables pendant une grande partie du match, il est resté concentré et a porté le coup décisif à la 90e+2 minute, en reprenant le centre de Tonali pour arracher un point à son équipe.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    R. Bentancur - 2/10

    Une entrée en jeu catastrophique. Entré à la 66e minute, il a reçu un carton rouge direct à la 78e minute, laissant ses coéquipiers dans une position précaire pour les dix dernières minutes du match.

    M. van de Ven - 6/10

    Entré à la 74e minute, sa vitesse de récupération a été essentielle pour empêcher United de doubler la mise en contre-attaque après le carton rouge.

    J. Maddison - 6/10

    Entré à la 74e minute pour apporter de la créativité, il a aidé Tottenham à mieux conserver le ballon même à dix, contribuant à la construction de l’égalisation.

    O. Marmoush - 6/10

    Il a apporté du sang neuf et des courses à haute intensité après son entrée à la 66e minute, étirant la défense de United dans les derniers instants.

    M. Fernandes - N/A

    Un remplacement tactique très tardif à la 89e minute pour aider à solidifier l’équipe.

    R. De Zerbi - 7/10

    L’entraîneur a fait preuve d’une grande flexibilité tactique. Si l’entrée de Bentancur s’est retournée contre lui à cause du carton rouge, sa décision de laisser Solanke sur le terrain et de pousser pour égaliser malgré l’infériorité numérique a été récompensée par un point amplement mérité.

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