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Notes des joueurs de Tottenham contre Leeds : Mathys Tel, qu’aviez-vous en tête ?! L’attaquant des Spurs passe du statut de héros à celui de zéro, et ce match nul compromet les espoirs de maintien en Premier League

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Tottenham vs Leeds
Leeds
M. Tel

Tottenham a laissé filer deux points cruciaux dans sa lutte pour le maintien en concédant le match nul lundi soir face à Leeds, déjà assuré de rester en première division. Les Spurs semblaient en passe de remporter une victoire décisive lorsque Mathys Tel a inscrit un superbe but peu après la mi-temps, mais le Français s'est transformé en bouc émissaire en concédant un penalty inutile qui a permis aux visiteurs de revenir dans la partie, et l'équipe de Roberto De Zerbi n'a pas réussi à trouver le but de la victoire.

Tottenham, qui n’avait gagné que deux fois à domicile depuis le début de la saison, a mis du temps à entrer dans le match dans une ambiance à nouveau tendue. Les Spurs ont d’abord tremblé lorsque Antonin Kinsky a repoussé sur sa ligne une tête de Joe Rodon, mais cette alerte a semblé réveiller l’équipe. Mathys Tel s’infiltre ensuite dans la surface et voit sa frappe repoussée au-dessus de la barre, puis la tentative de Pedro Porro, déjà en direction des filets, est miraculeusement repoussée sur la ligne. Dans la foulée, Joao Palhinha se fraie un passage dans la défense, mais envoie son tir dans les tribunes.

Les locaux ont finalement saisi leur chance décisive à la sixième minute de la seconde période : Tel a contrôlé un dégagement à l’entrée de la surface de Leeds avant d’enrouler une frappe puissante dans la lucarne opposée. Le score aurait pu être de 2-0 peu après, mais Richarlison, lancé dans l’espace, a tiré au-dessus.

Toutefois, les espoirs d’une victoire cruciale face à un adversaire quasiment sans enjeu s’envolaient vingt minutes avant le coup de sifflet final. Sur une chute de balle dans la surface, Tel hésitait puis tentait un dégagement acrobatique aussi surprenant que risqué, percutant Ethan Ampadu lancé vers lui au lieu du ballon. Après consultation de la VAR et un long examen sur l’écran situé en bordure du terrain, l’arbitre Jarred Gillett désigna le point de penalty, et Dominic Calvert-Lewin transforma l’offrande avec brio.

Les 13 minutes de temps additionnel ont failli coûter cher aux Spurs, mais Kinsky a repoussé sur la barre une frappe de Sean Longstaff, préservant ainsi un point. Dans les ultimes secondes, Leeds a encore évité un penalty potentiel après une intervention de Lukas Nmecha sur James Maddison.

Avec ce résultat, les Londoniens du nord ne comptent plus que deux points d’avance sur West Ham, 18^e au classement, alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. Prochaine étape : un périlleux déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea.

GOAL note les joueurs des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (7/10) :

    Il a bien réagi pour repousser de justesse la tête plongeante de Rodon. Calvert-Lewin ne lui a laissé aucune chance sur le penalty, mais il a réalisé un arrêt décisif en fin de match pour préserver le point.

    Pedro Porro (7/10) :

    Il a multiplié les montées offensives et tenté d’alimenter ses coéquipiers depuis un poste inversé ; une frappe puissante a été repoussée sur la ligne.

    Kevin Danso (6/10) :

    Il a réalisé une intervention cruciale pour intercepter le centre dangereux de Mathys Tel dans sa propre surface, mais il a reçu un carton jaune pour avoir stoppé de manière cynique une contre-attaque de Leeds et n’a pas impressionné dans ses duels.

    Micky van de Ven (6/10) :

    Sa présence apaisante a souvent permis à son équipe de bien construire depuis l’arrière, et il a réalisé un tacle décisif en fin de match pour stopper Nmecha.

    Destiny Udogie (6/10) :

    Il s’est livré à un duel engagé avec Dan James et l’a souvent emporté. Il a toutefois évité de justesse de concéder un penalty.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joao Palhinha (6/10) :

    Plus impliqué qu’à l’accoutumée dans le jeu offensif, il s’est créé une occasion franche qu’il aurait dû convertir en but. Il a également écopé d’un carton jaune pour une faute appuyée.

    Rodrigo Bentancur (7/10) :

    Il a assumé le sale boulot et offert à son équipe une base solide pour lancer ses offensives.

    Conor Gallagher (6/10) :

    Conor Gallagher (6/10) : Il a pressé haut comme à son habitude, mais sans peser autant que lors de sa précédente sortie.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Randal Kolo Muani (6/10) :

    Encore une fois brillant et toujours prêt à courir, mais il lui a manqué un peu de qualité dans la finition. Richarlison a gâché la meilleure occasion qu'il s'était créée.

    Richarlison (5/10) :

    Il a surtout dû se contenter de miettes et a gâché sa meilleure occasion lorsqu’une situation franche s’est enfin présentée à lui. Il a également manqué de vitesse lors de quelques sprints décisifs.

    Mathys Tel (6/10) :

    Il a d’abord failli offrir un but à l’adversaire en dégageant mal dans sa propre surface, avant de se rattraper grâce à une finition sublime. Il a toutefois gâché son bon travail par une tentative de dégagement hasardeuse qui l’a conduit à percuter Ampadu.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lucas Bergvall (5/10) :

    Il n’a pas réussi à peser sur la rencontre ni à se montrer dangereux.

    James Maddison (6/10) :

    De retour sur la pelouse, il n’a toutefois pas réussi à débloquer la situation pour Leeds depuis le banc.

    Djed Spence (non noté) :

    Entré en fin de match pour apporter un peu de fraîcheur en défense.

    Roberto De Zerbi (5/10) :

    Son équipe a de nouveau sombré à domicile, loin du niveau d’intensité qu’il réclamait. Toutefois, cette erreur individuelle échappait à son contrôle alors que les siens semblaient se diriger vers un large succès.

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