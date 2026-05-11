Tottenham, qui n’avait gagné que deux fois à domicile depuis le début de la saison, a mis du temps à entrer dans le match dans une ambiance à nouveau tendue. Les Spurs ont d’abord tremblé lorsque Antonin Kinsky a repoussé sur sa ligne une tête de Joe Rodon, mais cette alerte a semblé réveiller l’équipe. Mathys Tel s’infiltre ensuite dans la surface et voit sa frappe repoussée au-dessus de la barre, puis la tentative de Pedro Porro, déjà en direction des filets, est miraculeusement repoussée sur la ligne. Dans la foulée, Joao Palhinha se fraie un passage dans la défense, mais envoie son tir dans les tribunes.

Les locaux ont finalement saisi leur chance décisive à la sixième minute de la seconde période : Tel a contrôlé un dégagement à l’entrée de la surface de Leeds avant d’enrouler une frappe puissante dans la lucarne opposée. Le score aurait pu être de 2-0 peu après, mais Richarlison, lancé dans l’espace, a tiré au-dessus.

Toutefois, les espoirs d’une victoire cruciale face à un adversaire quasiment sans enjeu s’envolaient vingt minutes avant le coup de sifflet final. Sur une chute de balle dans la surface, Tel hésitait puis tentait un dégagement acrobatique aussi surprenant que risqué, percutant Ethan Ampadu lancé vers lui au lieu du ballon. Après consultation de la VAR et un long examen sur l’écran situé en bordure du terrain, l’arbitre Jarred Gillett désigna le point de penalty, et Dominic Calvert-Lewin transforma l’offrande avec brio.

Les 13 minutes de temps additionnel ont failli coûter cher aux Spurs, mais Kinsky a repoussé sur la barre une frappe de Sean Longstaff, préservant ainsi un point. Dans les ultimes secondes, Leeds a encore évité un penalty potentiel après une intervention de Lukas Nmecha sur James Maddison.

Avec ce résultat, les Londoniens du nord ne comptent plus que deux points d’avance sur West Ham, 18^e au classement, alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. Prochaine étape : un périlleux déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea.

GOAL note les joueurs des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium...