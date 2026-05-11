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Notes des joueurs de Tottenham contre Leeds : Mathys Tel, qu’aviez-vous en tête ?! L’attaquant des Spurs est passé du statut de héros à celui de zéro, et ce match nul compromet les espoirs de maintien en Premier League

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Tottenham vs Leeds
Leeds
M. Tel

Tottenham a laissé filer deux points cruciaux dans la course au maintien en Premier League en concédant le match nul 1-1 face à Leeds, déjà assuré de rester en première division, lundi soir. Les Spurs pensaient avoir fait le plus dur lorsque Mathys Tel a ouvert le score d’une frappe imparable peu après la mi-temps. Cependant, le Français a ensuite offert un penalty évitable aux visiteurs, transformé à vingt minutes de la fin, et l’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas réussi à reprendre l’avantage.

Tottenham, qui n’avait gagné que deux fois à domicile depuis le début de la saison, a mis du temps à entrer dans son match, sous une tension palpable. Les Spurs ont d’abord tremblé lorsque Antonin Kinsky a repoussé sur sa ligne une tête de Joe Rodon, mais ce sauvetage a agi comme un électrochoc. Tel a ensuite pénétré la surface et vu sa frappe repoussée au-dessus de la barre, puis la tentative de Pedro Porro, déjà en direction des filets, a été dégagée sur la ligne. Dans la foulée, Joao Palhinha s’est ouvert un chemin dans la défense, mais a expédié sa demi-volée dans les tribunes.

Les locaux ont finalement saisi leur chance décisive dès la 6^e minute de la seconde période : Tel a contrôlé un dégagement à l’entrée de la surface de Leeds avant d’envoyer une frappe puissante et précise dans la lucarne opposée. Le score aurait pu être de 2-0 peu après, mais Richarlison, servi dans l’espace, tirait au-dessus.

Toutefois, les espoirs d’une victoire cruciale face à un adversaire déjà sauvé s’envolaient à vingt minutes du terme. Tel hésitait sur un ballon tombant dans sa surface et tentait un dégagement acrobatique hasardeux, percutant Ethan Ampadu lancé vers lui au lieu du ballon. Après consultation du VAR et un long examen sur l’écran situé en bordure du terrain, l’arbitre Jarred Gillett désigne le point de penalty. Dominic Calvert-Lewin transforme la sentence avec brio.

Les 13 minutes de temps additionnel ont failli coûter cher aux Spurs, mais Kinsky a repoussé sur la barre une frappe puissante de Sean Longstaff, préservant ainsi un point. Dans les ultimes secondes, Leeds a encore tremblé sur un énorme appel de penalty, l’arbitre estimant que Lukas Nmecha avait touché le ballon in extremis face à James Maddison.

Avec ce résultat, Tottenham ne compte plus que deux points d’avance sur West Ham, 18^e du classement, à deux journées de la fin, et doit désormais se rendre à Stamford Bridge pour affronter son rival londonien, Chelsea.

GOAL note les joueurs des Spurs depuis le Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (7/10) :

    Il a bien réagi pour repousser de justesse la tête plongeante de Rodon. Calvert-Lewin ne lui a laissé aucune chance sur le penalty, mais il a réalisé un arrêt décisif en fin de match pour préserver le point.

    Pedro Porro (7/10) :

    Il a constamment cherché à déborder vers l’avant ou à créer des occasions depuis un poste inversé, et a vu sa frappe puissante repoussée juste avant la ligne.

    Kevin Danso (5/10) :

    A réalisé une intervention cruciale pour intercepter le centre dangereux de Mathys Tel dans sa propre surface, mais a reçu un carton jaune pour avoir stoppé de manière cynique une contre-attaque de Leeds et n'a pas impressionné dans ses duels.

    Micky van de Ven (6/10) :

    Sa présence apaisante a souvent permis à son équipe de bien construire le jeu depuis l’arrière, et il a réalisé un tacle décisif en fin de match pour stopper Nmecha.

    Destiny Udogie (6/10) :

    Il s’est livré à un duel engagé avec Dan James, qu’il a souvent remporté. Il a toutefois eu de la chance de ne pas concéder de penalty.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Joao Palhinha (6/10) :

    Plus impliqué qu’à l’accoutumée dans le jeu offensif, il s’est créé une occasion franche qu’il aurait dû convertir en but. Il a également écopé d’un carton jaune pour une faute appuyée.

    Rodrigo Bentancur (7/10) :

    Il a assumé le sale boulot et offert à son équipe une base solide pour construire ses attaques.

    Conor Gallagher (6/10) :

    Conor Gallagher (6/10) : Il a pressé comme à son habitude, mais sans retrouver l’impact qu’il avait lors de la précédente rencontre.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Randal Kolo Muani (6/10) :

    Encore une fois brillant et toujours prêt à courir, mais il lui a manqué un peu de qualité dans la finition. Richarlison a gâché la meilleure occasion qu'il s'était créée.

    Richarlison (5/10) :

    Il a surtout dû se contenter de miettes et a gâché sa meilleure occasion lorsqu’une situation franche s’est enfin présentée à lui. Il a également manqué de vitesse lors de quelques sprints décisifs.

    Mathys Tel (6/10) :

    Il a d’abord failli offrir un but à l’adversaire en dégageant mal dans sa propre surface, avant de se rattraper grâce à une finition sublime. Il a toutefois de nouveau compromis son match avec une tentative de dégagement étrange qui l’a conduit à percuter Ampadu.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lucas Bergvall (5/10) :

    Il n’a pas réussi à peser sur la rencontre ni à se montrer dangereux.

    James Maddison (6/10) :

    De retour sur la pelouse, il n’a toutefois pas réussi à débloquer la situation pour Leeds depuis le banc.

    Djed Spence (non noté) :

    Entré en fin de match pour apporter de la fraîcheur en défense.

    Roberto De Zerbi (5/10) :

    Son équipe a de nouveau sombré à domicile, loin du niveau d’intensité qu’il réclamait. Toutefois, cette erreur individuelle échappait à son contrôle, alors que les siens semblaient se diriger vers un large succès.

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