Notes des joueurs de Tottenham contre Leeds : Mathys Tel, qu’aviez-vous en tête ?! L’attaquant des Spurs est passé du statut de héros à celui de zéro, et ce match nul compromet les espoirs de maintien en Premier League

Tottenham, qui n’avait gagné que deux fois à domicile depuis le début de la saison, a mis du temps à entrer dans son match, sous une tension palpable. Les Spurs ont d’abord tremblé lorsque Antonin Kinsky a repoussé sur sa ligne une tête de Joe Rodon, mais ce sauvetage a agi comme un électrochoc. Tel a ensuite pénétré la surface et vu sa frappe repoussée au-dessus de la barre, puis la tentative de Pedro Porro, déjà en direction des filets, a été dégagée sur la ligne. Dans la foulée, Joao Palhinha s’est ouvert un chemin dans la défense, mais a expédié sa demi-volée dans les tribunes.

Les locaux ont finalement saisi leur chance décisive dès la 6^e minute de la seconde période : Tel a contrôlé un dégagement à l’entrée de la surface de Leeds avant d’envoyer une frappe puissante et précise dans la lucarne opposée. Le score aurait pu être de 2-0 peu après, mais Richarlison, servi dans l’espace, tirait au-dessus.

Toutefois, les espoirs d’une victoire cruciale face à un adversaire déjà sauvé s’envolaient à vingt minutes du terme. Tel hésitait sur un ballon tombant dans sa surface et tentait un dégagement acrobatique hasardeux, percutant Ethan Ampadu lancé vers lui au lieu du ballon. Après consultation du VAR et un long examen sur l’écran situé en bordure du terrain, l’arbitre Jarred Gillett désigne le point de penalty. Dominic Calvert-Lewin transforme la sentence avec brio.

Les 13 minutes de temps additionnel ont failli coûter cher aux Spurs, mais Kinsky a repoussé sur la barre une frappe puissante de Sean Longstaff, préservant ainsi un point. Dans les ultimes secondes, Leeds a encore tremblé sur un énorme appel de penalty, l’arbitre estimant que Lukas Nmecha avait touché le ballon in extremis face à James Maddison.

Avec ce résultat, Tottenham ne compte plus que deux points d’avance sur West Ham, 18^e du classement, à deux journées de la fin, et doit désormais se rendre à Stamford Bridge pour affronter son rival londonien, Chelsea.

GOAL note les joueurs des Spurs depuis le Tottenham Hotspur Stadium...