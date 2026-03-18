Notes des joueurs de Tottenham contre l'Atlético Madrid : Xavi Simons brille, mais les espoirs d'un retour en Ligue des champions des Spurs, pourtant pleins d'énergie, sont anéantis par la performance magistrale de Julian Alvarez

L'Atlético a ouvert le score dès la sixième minute grâce à Ademola Lookman, ancien joueur convoité par les Spurs, qui a poussé au fond des filets un centre à ras de terre de Giuliano Simeone, mais le but a été rapidement annulé pour hors-jeu.

À la demi-heure de jeu, les Spurs ont ouvert le score. Sur un centre de Mathys Tel suite à une remise en jeu rapide, Randal Kolo Muani s'est démarqué au second poteau et s'est élevé pour marquer de la tête.

Tottenham avait le vent en poupe et a failli doubler la mise peu après lorsque Xavi Simons a servi Tel, mais sa frappe a été repoussée par un arrêt brillant de Juan Musso, qui remplaçait Jan Oblak, blessé. À la fin de la première mi-temps, Guglielmo Vicario a dû réaliser un arrêt fantastique après que la demi-volée de Simeone ait pris un rebond vicieux sur Cristian Romero ; l'Italien a dû ajuster son corps en plein vol pour repousser le ballon d'une main ferme.

Les Spurs ont de nouveau vu l'égalité leur échapper après la pause. Les locaux ont protesté lorsque Simons a été plaqué au sol par Julian Alvarez à l'entrée de la surface de l'Atlético, mais aucune faute n'a été sifflée et les visiteurs ont lancé une contre-attaque rapide avant qu'Alvarez n'arrive en retard pour envoyer un tir dans la lucarne ; le but a été validé après consultation du VAR.

Mais Simons a pris sa revanche quelques instants plus tard en redonnant l'avantage à Tottenham. Les Spurs ont récupéré le ballon haut sur le terrain, et Archie Gray a servi Simons qui a envoyé un tir enroulé depuis l'entrée de la surface de réparation.

Tout espoir d'un retour tardif a été définitivement anéanti à 15 minutes de la fin lorsque l'Atlético a marqué sur un corner, David Hancko devançant Pape Matar Sarr au premier poteau pour égaliser. Dans la dernière minute, cependant, les Spurs ont obtenu un penalty lorsque Simons a été fauché par José María Giménez, et le n° 7 de Tottenham s'est présenté pour le transformer, assurant ainsi aux hôtes de remporter au moins le match retour.

Les autres points positifs pour Tottenham sont qu'ils ont prolongé leur série d'invincibilité à domicile en Europe à 25 matchs et qu'ils ont démontré lors de leurs deux derniers matchs, contre Liverpool et l'Atlético, qu'ils ne sont pas une équipe qui devrait se battre pour éviter la relégation en Premier League. L'attention se tourne désormais vers le choc de dimanche contre leurs rivaux de Nottingham Forest.

GOAL note les joueurs des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium...