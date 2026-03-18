Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Atletico GFXGOAL

Traduit par

Notes des joueurs de Tottenham contre l'Atlético Madrid : Xavi Simons brille, mais les espoirs d'un retour en Ligue des champions des Spurs, pourtant pleins d'énergie, sont anéantis par la performance magistrale de Julian Alvarez

Mercredi, Tottenham a été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale après s'être incliné 7-5 au score cumulé face à l'Atlético Madrid, bien qu'il se soit imposé 3-2 lors du match retour disputé à Londres. La lourde défaite subie par les Spurs dans la capitale espagnole la semaine dernière les avait placés dans une situation très difficile à renverser chez eux, et ils se sont finalement retrouvés face à une tâche trop ardue malgré une prestation pleine d'énergie.

L'Atlético a ouvert le score dès la sixième minute grâce à Ademola Lookman, ancien joueur convoité par les Spurs, qui a poussé au fond des filets un centre à ras de terre de Giuliano Simeone, mais le but a été rapidement annulé pour hors-jeu.

À la demi-heure de jeu, les Spurs ont ouvert le score. Sur un centre de Mathys Tel suite à une remise en jeu rapide, Randal Kolo Muani s'est démarqué au second poteau et s'est élevé pour marquer de la tête.

Tottenham avait le vent en poupe et a failli doubler la mise peu après lorsque Xavi Simons a servi Tel, mais sa frappe a été repoussée par un arrêt brillant de Juan Musso, qui remplaçait Jan Oblak, blessé. À la fin de la première mi-temps, Guglielmo Vicario a dû réaliser un arrêt fantastique après que la demi-volée de Simeone ait pris un rebond vicieux sur Cristian Romero ; l'Italien a dû ajuster son corps en plein vol pour repousser le ballon d'une main ferme.

Les Spurs ont de nouveau vu l'égalité leur échapper après la pause. Les locaux ont protesté lorsque Simons a été plaqué au sol par Julian Alvarez à l'entrée de la surface de l'Atlético, mais aucune faute n'a été sifflée et les visiteurs ont lancé une contre-attaque rapide avant qu'Alvarez n'arrive en retard pour envoyer un tir dans la lucarne ; le but a été validé après consultation du VAR.

Mais Simons a pris sa revanche quelques instants plus tard en redonnant l'avantage à Tottenham. Les Spurs ont récupéré le ballon haut sur le terrain, et Archie Gray a servi Simons qui a envoyé un tir enroulé depuis l'entrée de la surface de réparation.

Tout espoir d'un retour tardif a été définitivement anéanti à 15 minutes de la fin lorsque l'Atlético a marqué sur un corner, David Hancko devançant Pape Matar Sarr au premier poteau pour égaliser. Dans la dernière minute, cependant, les Spurs ont obtenu un penalty lorsque Simons a été fauché par José María Giménez, et le n° 7 de Tottenham s'est présenté pour le transformer, assurant ainsi aux hôtes de remporter au moins le match retour.

Les autres points positifs pour Tottenham sont qu'ils ont prolongé leur série d'invincibilité à domicile en Europe à 25 matchs et qu'ils ont démontré lors de leurs deux derniers matchs, contre Liverpool et l'Atlético, qu'ils ne sont pas une équipe qui devrait se battre pour éviter la relégation en Premier League. L'attention se tourne désormais vers le choc de dimanche contre leurs rivaux de Nottingham Forest.

GOAL note les joueurs des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Guglielmo Vicario (7/10) :

    Il a essuyé des critiques cette saison, mais il a retrouvé son meilleur niveau lors de ce match, réalisant notamment un arrêt spectaculaire face à Simeone avant la pause, puis repoussant deux fois les tentatives d'Alvarez en seconde période.

    Radu Dragusin (5/10) :

    Il détonnait complètement au poste d'arrière droit. Il n'a jamais semblé à l'aise en possession du ballon. Remplacé par Udogie.

    Cristian Romero (6/10) :

    Meilleur défenseur de Tottenham ce soir, c'est souvent lui qui a effectué les tacles et les interceptions de dernière minute. Remplacé par Danso.

    Micky van de Ven (5/10) :

    Il a glissé et dérapé lors des transitions défensives, n'utilisant que brièvement sa vitesse. Il a raté une interception qui a conduit au but d'Alvarez.

    Djed Spence (5/10) :

    A passé beaucoup de temps à courir après Simeone et Llorente. A été replacé au poste d'arrière droit après l'entrée en jeu d'Udogie.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRIDAFP

    Milieu de terrain

    Pedro Porro (6/10) :

    Il s'est avancé sur le terrain pour délivrer des centres et effectuer des courses en profondeur. Ce rôle lui convient bien mieux que celui de défenseur central que Tudor lui avait attribué lors des matchs précédents. Remplacé par Bergvall.

    Archie Gray (8/10) :

    A dominé le milieu de terrain, récupérant le ballon et faisant progresser le jeu grâce à des passes longues et des dribbles assurés. Il arrive à maturité au bon moment pour une équipe de Tottenham qui a besoin de plus d'expérience. Remplacé par Gallagher.

    Pape Matar Sarr (5/10) :

    Une performance courageuse, bien que peu spectaculaire, qui a complété le jeu très actif de Gray. Il a perdu de vue Hancko sur le but qui a scellé le sort du match.

    Xavi Simons (9/10) :

    A débuté sur l'aile gauche mais a souvent échangé sa place avec Tel, qui avait commencé en attaque. N'a pas vu sa faute sifflée, ce qui a conduit au but égalisateur d'Alvarez, avant de prendre les choses en main en marquant un superbe but peu après. A pris de l'assurance au fil du match, même lorsque la rencontre semblait pliée, en obtenant et en transformant le penalty en fin de match.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Randal Kolo Muani (7/10) :

    Il a ouvert le score pour Tottenham d'une belle tête, mais s'est rapidement essoufflé, et c'est là que les hôtes ont regretté l'absence de Solanke et Richarlison.

    Mathys Tel (8/10) :

    Encore un jeune joueur qui n'a pas reculé devant ses responsabilités. L'enthousiasme contagieux du Français a enflammé le stade. Il a offert le premier but de cette soirée endiablée à Kolo Muani. Remplacé par Olusesi.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Destiny Udogie (5/10) :

    Il a fait son retour après une blessure en remplacement de Dragusin.

    Lucas Bergvall (5/10) :

    De retour en pleine forme lui aussi, il a remplacé Porro pour les dernières minutes.

    Conor Gallagher (N/A) :

    De retour après une maladie, il a remplacé Gray.

    Callum Olusesi (N/A) :

    Il a fait ses débuts en Ligue des champions après avoir remplacé Tel.

    Kevin Danso (N/A) :

    A remplacé Romero en fin de match.

    Igor Tudor (8/10) :

    Tottenham a vraiment tout donné, ce qui était tout ce qu'ils pouvaient faire compte tenu des circonstances.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0