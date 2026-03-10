Goal.com
Tottenham UCL split

Notes des joueurs de Tottenham contre l'Atlético Madrid : la catastrophe Antonin Kinsky, auteur d'un match catastrophique en Ligue des champions, plonge les Spurs dans une nouvelle détresse alors que les tactiques désastreuses d'Igor Tudor sont à nouveau mises en évidence

Igor Tudor s'est déclaré plus confiant que jamais quant au maintien en Premier League de Tottenham, menacé de relégation, mais la terrible série de mauvais résultats de l'équipe en 2026 s'est poursuivie avec une défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce fut une nouvelle soirée marquée par des erreurs individuelles embarrassantes, combinées à un système confus qui a donné aux géants espagnols toute l'initiative dont ils avaient besoin pour sceller le sort de la rencontre dès le match aller.

Les Spurs se sont retrouvés menés 3-0 après 14 minutes, le gardien Antonin Kinsky, qui faisait ses débuts en Ligue des champions à la place de Guglielmo Vicario, très critiqué, ayant été l'un des nombreux joueurs victimes du terrain glissant à Madrid. Une tentative de passe depuis l'arrière l'a fait glisser et a permis à Julian Alvarez de récupérer le ballon, qui l'a renvoyé dans la surface pour Marcos Llorente, qui en a profité pour ouvrir le score. 

Moins de 10 minutes plus tard, Micky van de Ven a imité son gardien, perdant l'équilibre sur une simple passe de Pape Matar Sarr, permettant à Antoine Griezmann de s'emparer du ballon. Le vétéran français avait encore beaucoup de travail à faire, mais il a donné l'impression que c'était facile en envoyant le ballon au fond des filets pour le deuxième but des hôtes. 

Mais ce n'était pas la fin du désastre pour les Spurs. Presque immédiatement après la reprise, Kinsky a de nouveau commis une erreur en ratant une passe en retrait qui est arrivée directement dans les pieds d'Alvarez, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Cela a marqué la fin de la soirée pour le gardien de 22 ans, qui a toutefois reçu une ovation debout de la part du public local. 

Vicario est entré en jeu, mais a lui aussi concédé un but peu après, lorsqu'un coup franc rapide de l'Atlético a été dévié vers son propre but par Sarr. Vicario a d'abord réussi à arrêter le ballon, mais Robin Le Normand a fini par le pousser au fond des filets. Les Spurs ont toutefois réduit le score avant la pause, lorsque Pedro Porro a bien combiné avec Richarlison avant de tirer à ras de terre pour offrir une lueur d'espoir à l'équipe visiteuse.

Malgré un bon début de seconde période de Tottenham, l'Atlético a rapidement inscrit son cinquième but. Après un arrêt fantastique de Jan Oblak pour repousser une frappe de Richarlison, Alvarez a marqué 12 secondes plus tard sur une contre-attaque clinique, ponctuée d'une touche sublime de Griezmann. 

Dominic Solanke a inscrit un autre but pour les Spurs à 10 minutes de la fin après un dégagement imprécis d'Oblak, permettant ainsi aux Spurs d'avoir un peu moins de travail à faire la semaine prochaine dans le nord de Londres.

GOAL évalue les joueurs de Tottenham au Metripolitano...

  Gardien de but et défense

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (0/10) :

    Probablement la pire performance d'un gardien de but dans l'histoire de la Ligue des champions. Deux erreurs monumentales en 14 minutes, puis remplacé. Il rivalise facilement avec la performance de Loris Karius lors de la finale de 2018. 

    Kevin Danso (4/10)

    Il s'est battu dans chaque duel, mais a souvent été dépassé par la vitesse des attaquants de l'Atlético.

    Cristian Romero (5/10)

    Son retour dans le onze de départ était le bienvenu, mais il n'a pas réussi à apporter le leadership dont avait tant besoin cette équipe de Tottenham en déroute.

    Micky van de Ven (3/10)

    Il a parfois semblé aussi maladroit que Bambi sur la glace, glissant et offrant à l'Atlético son deuxième but de la soirée.

  Milieu de terrain

    Milieu de terrain

    Pedro Porro (5/10) :

    L'un des rares joueurs à porter le maillot des Spurs, mais son empressement à presser a laissé plusieurs brèches importantes dans la défense. 

    Pape Matar Sarr (3/10) :

    Il a eu un premier toucher de balle catastrophique pour quelqu'un qui évoluait au cœur de l'action. 

    Archie Gray (4/10) :

    Comme contre Crystal Palace, il a été l'un des joueurs les plus brillants de Tottenham, mais il a été largement dépassé par le pressing effréné des hôtes.  

    Djed Spence (3/10) :

    Il a essayé d'être trop malin à plusieurs reprises, perdant le ballon et permettant à l'Atlético de partir en contre-attaque.

  Attaque

    Attaque

    Mathys Tel (5/10) :

    Il a été l'un des joueurs les plus directs et les plus offensifs dans la piètre performance des Spurs, mais il a été remplacé à la mi-temps.

    Richarlison (4/10) :

    Il a manqué une occasion énorme de marquer avant que l'Atlético n'inscrive son cinquième but, même s'il a permis à Porro d'ouvrir le score pour l'équipe visiteuse.

    Randal Kolo Muani (2/10) :

    Il n'a jamais réussi à contrôler le ballon et plusieurs de ses touches ont renvoyé le ballon directement à un joueur de l'Atlético. Remplacé à la mi-temps.

  Remplaçants et entraîneur

    Remplaçants et entraîneur

    Guglielmo Vicario (4/10) :

    Il a concédé deux buts après son entrée en jeu, et Tottenham a perdu toute qualité de passe depuis l'arrière lorsqu'il a remplacé Kinsky.

    Conor Gallagher (5/10) :

    Il s'est battu contre son ancienne équipe après son entrée en jeu, multipliant les courses au milieu de terrain.

    Dominic Solanke (6/10) :

    Il a marqué un superbe but et s'est montré très actif, ce qui soulève des questions quant à la décision de Tudor de ne pas l'avoir titularisé.

    Xavi Simons (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon dans les 20 dernières minutes, mais l'Atlético s'en est accommodé, le match étant déjà joué.

    Joao Palhinha (3/10) :

    Il a vraiment eu du mal à trouver ses marques et a pris un coup violent à la tête en toute fin de match.

    Igor Tudor (3/10) :

    On se demandera pourquoi il a choisi de faire débuter un jeune gardien de but en Ligue des champions dans un match aussi difficile.

