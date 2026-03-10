Les Spurs se sont retrouvés menés 3-0 après 14 minutes, le gardien Antonin Kinsky, qui faisait ses débuts en Ligue des champions à la place de Guglielmo Vicario, très critiqué, ayant été l'un des nombreux joueurs victimes du terrain glissant à Madrid. Une tentative de passe depuis l'arrière l'a fait glisser et a permis à Julian Alvarez de récupérer le ballon, qui l'a renvoyé dans la surface pour Marcos Llorente, qui en a profité pour ouvrir le score.

Moins de 10 minutes plus tard, Micky van de Ven a imité son gardien, perdant l'équilibre sur une simple passe de Pape Matar Sarr, permettant à Antoine Griezmann de s'emparer du ballon. Le vétéran français avait encore beaucoup de travail à faire, mais il a donné l'impression que c'était facile en envoyant le ballon au fond des filets pour le deuxième but des hôtes.

Mais ce n'était pas la fin du désastre pour les Spurs. Presque immédiatement après la reprise, Kinsky a de nouveau commis une erreur en ratant une passe en retrait qui est arrivée directement dans les pieds d'Alvarez, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Cela a marqué la fin de la soirée pour le gardien de 22 ans, qui a toutefois reçu une ovation debout de la part du public local.

Vicario est entré en jeu, mais a lui aussi concédé un but peu après, lorsqu'un coup franc rapide de l'Atlético a été dévié vers son propre but par Sarr. Vicario a d'abord réussi à arrêter le ballon, mais Robin Le Normand a fini par le pousser au fond des filets. Les Spurs ont toutefois réduit le score avant la pause, lorsque Pedro Porro a bien combiné avec Richarlison avant de tirer à ras de terre pour offrir une lueur d'espoir à l'équipe visiteuse.

Malgré un bon début de seconde période de Tottenham, l'Atlético a rapidement inscrit son cinquième but. Après un arrêt fantastique de Jan Oblak pour repousser une frappe de Richarlison, Alvarez a marqué 12 secondes plus tard sur une contre-attaque clinique, ponctuée d'une touche sublime de Griezmann.

Dominic Solanke a inscrit un autre but pour les Spurs à 10 minutes de la fin après un dégagement imprécis d'Oblak, permettant ainsi aux Spurs d'avoir un peu moins de travail à faire la semaine prochaine dans le nord de Londres.

