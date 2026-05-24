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Palhinha Danso De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Tottenham contre Everton : les Spurs se maintiennent ! Joao Palhinha a permis aux hommes de Roberto De Zerbi d'assurer leur maintien, tandis que Kevin Danso s'est imposé lors d'une victoire cruciale pour éviter la relégation en Premier League

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Tottenham
J. Palhinha
Premier League
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Tottenham vs Everton

Tottenham a assuré son maintien en Premier League en s'imposant 1-0 face à Everton lors d'un dimanche riche en suspense dans le nord de Londres. Joao Palhinha s'est illustré en inscrivant le seul but de la rencontre peu avant la mi-temps ; les Spurs ont ensuite réussi à tenir le résultat, condamnant ainsi West Ham à la relégation en Championship, malgré la victoire de ce dernier face à Leeds United de l'autre côté de la capitale.

Tottenham a commencé la rencontre pied au plancher : Conor Gallagher et Kevin Danso ont tous deux tiré à côté dans les 10 premières minutes après avoir récupéré le ballon sur des coups de pied arrêtés, tandis que Palhinha envoyait son essai bien au-dessus de la barre transversale.

L’équipe de Roberto De Zerbi a maintenu sa domination et a ouvert le score deux minutes avant la mi-temps : Palhinha a d’abord vu sa tête heurter le poteau, avant de suivre et de pousser le ballon dans les filets.

Les occasions se sont ensuite raréfiées : Everton a certes dominé la possession, mais n’a pas réussi à mettre Antonin Kinsky à l’épreuve jusqu’au temps additionnel, lorsque le gardien a brillamment repoussé une frappe de Tyrique George. Les nouvelles en provenance du London Stadium ont créé une atmosphère tendue, toutefois les Spurs ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final et assuré leur maintien en première division pour la saison prochaine.

Les notes des joueurs de Tottenham sont à retrouver sur GOAL.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (6/10) :

    Peu sollicité, il s'est néanmoins montré à la hauteur lors de ses rares interventions, réalisant notamment une belle parade pour repousser une frappe de George dans le temps additionnel.

    Pedro Porro (6/10) :

    Il a multiplié les allers-retours sur le flanc droit et a délivré quelques centres dangereux sur des coups de pied arrêtés.

    Kevin Danso (8/10) :

    Il a dominé Barry en le marquant de près. Il a créé des problèmes sur coups de pied arrêtés, même si sa finition laissait à désirer.

    Micky van de Ven (7/10) :

    Auteur de plusieurs interventions décisives, il a notamment intercepté le centre de George en fin de match alors que Kinsky était battu.

    Destiny Udogie (6/10) :

    Il a fait preuve d’une grande assurance en réalisant quelques feintes et gestes techniques dans sa propre zone. Une prestation solide au poste d’arrière gauche.

    • Publicité
  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    João Palhinha (7/10) :

    Solide à la récupération, il a toutefois manqué de précision dans ses transmissions. Son fait d’armes ? Une frappe rasante qui a franchi la ligne juste avant la mi-temps.

    Rodrigo Bentancur (7/10) :

    Présence rassurante dans l’entrejeu, il a fait preuve de simplicité et d’une utilisation intelligente du ballon.

    Conor Gallagher (7/10) :

    Sa première touche est toujours perfectible, mais il a fourni un travail incessant au milieu de terrain. Il a tiré à côté en début de match, alors qu’il aurait sans doute pu mieux faire.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Attaque

    Djed Spence (7/10) :

    Positionné plus haut sur le terrain que d’habitude, il a su exploiter sa vitesse pour se faufiler derrière la défense. Son centre dangereux a failli trouver Richarlison en première période.

    Richarlison (7/10) :

    Il n’a pas eu d’occasion franche, mais il a beaucoup travaillé pour son équipe et a bien conservé le ballon face à son ancien club.

    Mathys Tel (6/10) :

    Il a rapidement valu un carton jaune à O’Brien et s’est montré menaçant, mais il a peiné à se montrer dangereux dans le dernier tiers avant d’être remplacé par Sarr.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Pape Matar Sarr (5/10) :

    Sa principale contribution a été de recevoir un carton jaune pour simulation.

    Randal Kolo Muani (5/10) :

    Il s’est retrouvé quelque peu isolé après avoir remplacé Richarlison en attaque.

    James Maddison (non noté) :

    S’est montré présent durant les dix dernières minutes.

    Archie Gray (N/A) :

    A remplacé Bentancur en fin de match.

    Radu Dragusin (N/A) :

    Entré dans le temps additionnel pour renforcer la défense.

    Roberto De Zerbi (7/10) :

    Bien que loin d'être parfaite, son équipe a démarré sur les chapeaux de roue et obtenu un résultat conforme à sa prestation.