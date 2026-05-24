Notes des joueurs de Tottenham contre Everton : les Spurs se maintiennent ! Joao Palhinha a permis aux hommes de Roberto De Zerbi d'assurer leur maintien, tandis que Kevin Danso s'est imposé lors d'une victoire cruciale pour éviter la relégation en Premier League

Tottenham a commencé la rencontre pied au plancher : Conor Gallagher et Kevin Danso ont tous deux tiré à côté dans les 10 premières minutes après avoir récupéré le ballon sur des coups de pied arrêtés, tandis que Palhinha envoyait son essai bien au-dessus de la barre transversale.

L’équipe de Roberto De Zerbi a maintenu sa domination et a ouvert le score deux minutes avant la mi-temps : Palhinha a d’abord vu sa tête heurter le poteau, avant de suivre et de pousser le ballon dans les filets.

Les occasions se sont ensuite raréfiées : Everton a certes dominé la possession, mais n’a pas réussi à mettre Antonin Kinsky à l’épreuve jusqu’au temps additionnel, lorsque le gardien a brillamment repoussé une frappe de Tyrique George. Les nouvelles en provenance du London Stadium ont créé une atmosphère tendue, toutefois les Spurs ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final et assuré leur maintien en première division pour la saison prochaine.

Les notes des joueurs de Tottenham sont à retrouver sur GOAL.