Tottenham a bien entamé la rencontre : Mathys Tel a ainsi vu sa tête heurter le poteau après un centre de Pedro Porro à la limite de la surface. Mais, après une parade d’Antonin Kinsky sur une frappe de Cole Palmer, le portier des Spurs s’est fait surprendre peu après par une lourde frappe d’Enzo Fernandez aux 25 mètres, qui a fini dans le coin inférieur.

Fernandez a ensuite expédié un coup franc enroulé sur la barre transversale, et Palmer a de nouveau frôlé l’ouverture en tirant à côté juste avant la mi-temps.

Les Spurs se créent quelques occasions après la pause, la meilleure étant une tête de Richarlison repoussée par Robert Sanchez, mais ils voient leur retard s’accroître en milieu de seconde période quand Andrey Santos pousse le ballon au fond des filets sur un centre en retrait de Fernandez.

Richarlison a réduit le score cinq minutes plus tard en reprenant au second poteau une déviation de Pape Matar Sarr, redonnant un bref espoir aux supporters visiteurs. Ces derniers n’ont toutefois pas réussi à se créer d’autre occasion notable, si bien que Tottenham devra au moins prendre un point contre Everton dimanche pour assurer son maintien.

GOAL note les joueurs des Spurs à Stamford Bridge...