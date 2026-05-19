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Tel Van de Ven De Zerbi Spurs GFXGetty/GOAL
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Notes des joueurs de Tottenham contre Chelsea : les Spurs ne sont pas encore tirés d'affaire ! Randal Kolo Muani livre une prestation catastrophique alors que la lutte pour le maintien en Premier League se joue lors de la dernière journée

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R. Kolo Muani
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Chelsea vs Tottenham

Battu 2-1 mardi sur la pelouse de Chelsea, Tottenham aborde la dernière journée de Premier League avec encore du travail pour assurer son maintien. Le but de Richarlison en seconde période n’a pas suffi à l’équipe de Roberto De Zerbi, qui a vu sa série de quatre matchs sans défaite prendre fin face à ses rivaux londoniens.

Tottenham a bien entamé la rencontre : Mathys Tel a ainsi vu sa tête heurter le poteau après un centre de Pedro Porro à la limite de la surface. Mais, après une parade d’Antonin Kinsky sur une frappe de Cole Palmer, le portier des Spurs s’est fait surprendre peu après par une lourde frappe d’Enzo Fernandez aux 25 mètres, qui a fini dans le coin inférieur.

Fernandez a ensuite expédié un coup franc enroulé sur la barre transversale, et Palmer a de nouveau frôlé l’ouverture en tirant à côté juste avant la mi-temps.

Les Spurs se créent quelques occasions après la pause, la meilleure étant une tête de Richarlison repoussée par Robert Sanchez, mais ils voient leur retard s’accroître en milieu de seconde période quand Andrey Santos pousse le ballon au fond des filets sur un centre en retrait de Fernandez.

Richarlison a réduit le score cinq minutes plus tard en reprenant au second poteau une déviation de Pape Matar Sarr, redonnant un bref espoir aux supporters visiteurs. Ces derniers n’ont toutefois pas réussi à se créer d’autre occasion notable, si bien que Tottenham devra au moins prendre un point contre Everton dimanche pour assurer son maintien.

GOAL note les joueurs des Spurs à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (5/10) :

    Il a réalisé un arrêt correct sur la frappe de Palmer en début de match, mais il s'est montré bien trop lent à se coucher sur le tir de Fernandez, qui a ouvert le score. Il a toutefois fait preuve d'une bonne maîtrise dans les airs.

    Pedro Porro (5/10) :

    Il a créé des problèmes en débordant sur le côté droit – notamment en participant à l’ouverture du score de Richarlison – et grâce à ses changements de jeu, mais il est resté un point faible en défense puisqu’il a de nouveau reçu un carton jaune.

    Kevin Danso (6/10) :

    Il a tenu Delap en respect grâce à son physique imposant.

    Micky van de Ven (5/10) :

    À l’aise balle au pied, il a parfois su déjouer les lignes grâce à ses passes, mais a commis quelques erreurs défensives qui ont mis son équipe sous pression.

    Destiny Udogie (5/10) :

    Il a tenté de combiner avec Tel sur le flanc gauche des Spurs, mais s’est trop souvent enfermé dans des cul-de-sac.

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  • Milieu de terrain

    Joao Palhinha (4/10) :

    Solide dans les duels, il est toutefois souvent arrivé en retard, en particulier sur l’action menant au but de Santos.

    Rodrigo Bentancur (5/10) :

    Il aurait dû mieux contenir Fernandez avant l’ouverture du score. Il a toutefois assuré une bonne organisation au milieu de terrain.

    Conor Gallagher (5/10) :

    Il s’est bien battu face à son ancien club, même si sa frustration l’a parfois emporté. Il a toutefois manqué de justesse dans les zones offensives.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Randal Kolo Muani (3/10) :

    Il a connu quelques moments de bonheur en début de match face à Cucurella, mais ses dernières passes ont été catastrophiques tout au long de la soirée. Une passe désastreuse vers le milieu de terrain, qui s'est avérée être son dernier geste, a conduit au but de Santos.

    Richarlison (5/10) :

    Il a beaucoup couru, mais ses choix devant le but ont été discutables jusqu’à sa tête au second poteau qui a momentanément relancé les Spurs.

    Mathys Tel (7/10) :

    Malchanceux, son coup de tête en début de match heurte le poteau, il s’est néanmoins révélé l’option offensive la plus dangereuse de Tottenham et a fourni un travail défensif appréciable.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    Remplaçants et entraîneur

    James Maddison (6/10) :

    Il a failli égaliser en se libérant à dix minutes du terme, avant d'être stoppé par un tacle autoritaire de Hato.

    Djed Spence (6/10) :

    Beaucoup plus dynamique qu’Udogie après son entrée en jeu au poste d’arrière gauche en milieu de deuxième mi-temps.

    Pape Matar Sarr (6/10) :

    Que ce soit par chance ou par talent, sa subtile déviation a permis à Richarlison de réduire le score.

    Roberto De Zerbi (4/10) :

    Son équipe continue de mieux manier le ballon, mais il a attendu bien trop longtemps avant d'effectuer des changements et a été puni lorsque Chelsea a porté le score à 2-0 alors qu'il avait trois remplaçants prêts à entrer en jeu.

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