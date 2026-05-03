Notes des joueurs de Tottenham contre Aston Villa : Conor Gallagher fait la différence ! Le milieu de terrain livre une prestation magistrale pour sortir les Spurs de la zone de relégation

Les Londoniens du nord ont totalement dominé la première période face à un Aston Villa largement remanié en prévision du match retour de demi-finale de Ligue Europa contre Nottingham Forest, programmé jeudi. Conor Gallagher, brillant tout au long de la rencontre, a ouvert le score dès la 12^e minute en contrôlant magistralement un dégagement à l’entrée de la surface avant d’envoyer un tir précis dans le petit filet.

Cinq minutes plus tard, Joao Palhinha voyait sa frappe puissante de loin repoussée sur le poteau par Emiliano Martinez. Le gardien argentin repoussait ensuite une tentative à bout portant de Randal Kolo Muani, mais il ne pouvait rien faire sur la tête de Richarlison, qui doublait l’avance des visiteurs à la 25^e minute.

Aston Villa a légèrement relevé la tête en seconde période après avoir été sifflé à la mi-temps, mais le mal était déjà fait. Il a fallu attendre la 89e minute pour une demi-occasion, lorsque Tyrone Mings a vu son coup de tête passer au-dessus. Emiliano Buendia a bien réduit le score in extremis d’une tête astucieuse, mais ce n’était qu’un but de consolation.

Grâce à ces deux premiers succès de rang, Tottenham compte désormais un point d’avance sur West Ham, 18e, et confirme le redressement opéré à temps par Roberto De Zerbi.

GOAL note les joueurs de Tottenham à Villa Park...