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Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL
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Notes des joueurs de Tottenham contre Aston Villa : Conor Gallagher fait la différence ! Le milieu de terrain livre une prestation magistrale pour sortir les Spurs de la zone de relégation

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Aston Villa vs Tottenham
C. Gallagher

C'est officiel : Tottenham sort de la zone de relégation de la Premier League. Les Spurs ont profité d'une prestation médiocre d'Aston Villa et de la défaite de West Ham face à Brentford la veille pour quitter le trio de queue dimanche soir, s'imposant de manière inattendue 2-1 face à l'équipe en difficulté d'Unai Emery à Villa Park.

Les Londoniens du nord ont totalement dominé la première période face à un Aston Villa largement remanié en prévision du match retour de demi-finale de Ligue Europa contre Nottingham Forest, programmé jeudi. Conor Gallagher, brillant tout au long de la rencontre, a ouvert le score dès la 12^e minute en contrôlant magistralement un dégagement à l’entrée de la surface avant d’envoyer un tir précis dans le petit filet.

Cinq minutes plus tard, Joao Palhinha voyait sa frappe puissante de loin repoussée sur le poteau par Emiliano Martinez. Le gardien argentin repoussait ensuite une tentative à bout portant de Randal Kolo Muani, mais il ne pouvait rien faire sur la tête de Richarlison, qui doublait l’avance des visiteurs à la 25^e minute.

Aston Villa a légèrement relevé la tête en seconde période après avoir été sifflé à la mi-temps, mais le mal était déjà fait. Il a fallu attendre la 89e minute pour une demi-occasion, lorsque Tyrone Mings a vu son coup de tête passer au-dessus. Emiliano Buendia a bien réduit le score in extremis d’une tête astucieuse, mais ce n’était qu’un but de consolation.

Grâce à ces deux premiers succès de rang, Tottenham compte désormais un point d’avance sur West Ham, 18e, et confirme le redressement opéré à temps par Roberto De Zerbi.

GOAL note les joueurs de Tottenham à Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Gardien de but et défense

    Antonin Kinsky (6/10) :

    Pratiquement spectateur durant toute la rencontre, il n’a guère été inquiété par les incursions de Villa dans sa surface, même s’il a dû repousser un centre. Il s’est toutefois fait surprendre sur le but en fin de match.

    Pedro Porro (6/10) :

    Il s'est replié au milieu de terrain aussi souvent qu'il le pouvait, mais n'a pas été aussi impliqué qu'à son habitude dans le jeu offensif.

    Kevin Danso (7/10) :

    Il a joué avec beaucoup de calme et a contribué à faire progresser le jeu vers l’avant, même s’il a dû être secouru après une mauvaise passe.

    Micky van de Ven (7/10) :

    Quelques interventions défensives intelligentes, mettant à profit sa vitesse et sa puissance, notamment lors d'un tacle in extremis sur Tammy Abraham. Il aurait toutefois pu mieux faire pour empêcher Buendia de marquer de la tête.

    Destiny Udogie (6/10) :

    Ses courses en soutien ont causé bien des soucis à Villa, même si l’inefficacité de Jadon Sancho à l’autre bout du terrain lui a facilité la tâche.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Milieu de terrain

    João Palhinha (7/10) :

    Privé d’un but en début de match par une parade miraculeuse de Martinez, il a ensuite livré une prestation très solide au milieu de terrain, ponctuée par sa fougue habituelle dans les tacles.

    Rodrigo Bentancur (7/10) :

    Heureux de se charger du sale boulot aux côtés de Gallagher, qui a pu jouer plus haut sur le terrain, il a tout de même récolté un carton jaune pour son équipe.

    Conor Gallagher (8/10) :

    Sans aucun doute sa meilleure performance à ce jour pour les Spurs. Il a mené le jeu depuis l’avant, surgissant partout et exerçant un pressing incessant. Sa finition précise en début de match a été le point d’orgue d’une prestation infatigable – son premier but pour le club.

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Randal Kolo Muani (7/10) :

    Aligné sur l’aile droite, il a fait preuve d’une grande énergie et d’un dynamisme contagieux ; seul un manque de réussite l’a empêché de trouver le chemin des filets. Ian Maatsen n’est pas près de l’oublier.

    Richarlison (7/10) :

    Discret avant de surgir pour porter le score à 2-0 d’une simple tête. Il n’a pas vraiment fait grand-chose d’autre par la suite, mais cela ne le dérangera pas vraiment.

    Mathys Tel (7/10) :

    Tout comme Kolo Muani, il a causé beaucoup de problèmes à son défenseur et a délivré un centre parfait pour faciliter le travail de Richarlison.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Yves Bissouma (6/10) :

    Une bouffée d’air frais au milieu de terrain. A fait ce qu’on attendait de lui.

    Djed Spence (6/10) :

    Entré en jeu à un poste inhabituel sur l'aile droite. Peu influent mais utile pour voir le match jusqu'à son terme.

    Pape Matar Sarr (non noté) :

    Entré en fin de match pour faire tourner le chronomètre.

    Lucas Bergvall (N/A) :

    Comme Sarr, il est entré en jeu dans le temps additionnel.

    Roberto De Zerbi (8/10) :

    La meilleure performance de son début de mandat. Une prestation qui a illustré toutes les caractéristiques du « De Zerbi-ball » et qui laisse penser que les choses pourraient bien se mettre en place au moment idéal pour les Spurs dans leur lutte pour éviter la relégation.

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