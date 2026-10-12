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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de Newcastle United face à Coventry City : Sven Botman marque, mais les erreurs défensives provoquent un effondrement

Newcastle
Coventry
Coventry vs Newcastle
Premier League

Newcastle United a subi une lourde défaite 4-1 à la Coventry Building Society Arena, où son organisation défensive a volé en éclats. Malgré un but de Sven Botman, Newcastle a été dominé par une équipe de Coventry City redoutablement efficace.

Newcastle United a vécu un cauchemar tactique à la Coventry Building Society Arena, s’inclinant 4-1 dans un match qui a mis en évidence d’importantes failles structurelles. Malgré 67 % de possession, l’équipe de Matthias Jaissle n’a pas réussi à transformer cette maîtrise du ballon en contrôle du match et s’est souvent montrée vulnérable face aux transitions directes des joueurs de Frank Lampard. Le penalty de Jack Rudoni concédé en début de rencontre a donné le ton, et les visiteurs ne sont jamais vraiment parvenus à redresser la situation, même durant leurs périodes de pression prolongée.

Un bref espoir est né en seconde période lorsque Sven Botman a marqué sur une passe décisive de Nicolas Gonzalez pour ramener le score à 2-1, mais la réaction a été de courte durée. À mesure que le match s’étirait, la ligne défensive haute de Newcastle a été prise à défaut à plusieurs reprises. Ellis Simms et Stephen Mfuni ont alourdi le score pour les locaux en fin de rencontre. Avec 19 tirs et près de deux buts attendus (xG), Newcastle pourra regretter son manque d’efficacité dans le dernier tiers du terrain. Sa principale préoccupation reste toutefois une défense qui a paru particulièrement fragile à chaque perte de balle.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Lukas Hornicek : 4/10

    Une soirée difficile pour le jeune gardien, qui a encaissé quatre buts. S’il ne peut être tenu pour seul responsable du penalty ou des frappes précises qui ont suivi, il n’a pas affiché l’autorité nécessaire pour rassurer une défense fébrile. Il a terminé le match avec seulement deux arrêts.

    Malick Thiaw : 4/10

    Capitaine de l’équipe, Thiaw a eu du mal à organiser le repli défensif. Il a souvent hésité lorsque Coventry partait rapidement en contre-attaque, et son placement sur les deuxième et troisième buts a laissé trop d’espace aux joueurs locaux dans l’axe.

    Sven Botman : 6/10

    Le joueur qui s’est le plus distingué dans une prestation défensive décevante, uniquement grâce à son apport de l’autre côté du terrain. Botman s’est bien élevé pour inscrire le seul but de Newcastle à la 70e minute. Défensivement, toutefois, il faisait partie d’un bloc qui s’est laissé désorganiser beaucoup trop facilement en fin de match.

    Lewis Hall : 5/10

    Hall a apporté de la largeur et participé à la construction du jeu, mais les joueurs de couloir de Coventry l’ont fréquemment pris pour cible. Sa vitesse de repli a été mise à l’épreuve et il a eu du mal à empêcher les centres à l’origine d’occasions franches pour l’adversaire.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Milieu de terrain

    Lewis Miley - 5/10

    Le jeune joueur a tenté d’organiser le jeu depuis une position reculée, mais a eu du mal à résister à l’intensité du pressing de Coventry. Il a été remplacé à la 59e minute, Jaissle cherchant à apporter plus de dynamisme au milieu de terrain.

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez a délivré la passe décisive sur le but de Botman et a été l’un des rares joueurs capables de casser les lignes par ses passes. Il a toutefois éprouvé des difficultés dans l’aspect défensif de son rôle, laissant souvent la défense à quatre exposée lors des pertes de balle.

    Joe Willock - 4/10

    Une prestation discrète de Willock, qui n’a pas effectué ses habituelles courses tardives dans la surface. Il a été largement laissé hors du jeu tandis que Coventry faisait rapidement circuler le ballon au milieu de terrain, puis remplacé avant l’heure de jeu.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Harvey Barnes - 5/10

    Travailleur sur son aile, Barnes a toutefois manqué d’efficacité pour permettre à Newcastle de revenir dans le match. Plusieurs de ses tentatives ont été contrées et il n’a pas réussi à fournir aux attaquants des ballons de qualité.

    Jacob Murphy - 4/10

    Murphy a peiné à peser sur le jeu à l’aile droite et s’est retrouvé hors-jeu à plusieurs reprises. Son influence a été minime, ce qui lui a valu de sortir tôt en seconde période.

    Matias Fernandez-Pardo - 5/10

    L’attaquant a montré par moments ses qualités techniques, mais s’est souvent retrouvé isolé face aux défenseurs centraux physiques de Coventry. Il a beaucoup travaillé au pressing, mais n’avait pas la présence physique nécessaire pour jouer efficacement en pointe dans un match aussi décousu.

    Yoane Wissa - 5/10

    Wissa a passé une grande partie du match à chercher des espaces qui n’existaient tout simplement pas. Il a été remplacé à la 78e minute après une prestation frustrante, durant laquelle ses principales contributions se sont limitées à un rôle périphérique dans la construction du jeu.

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  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Amar Dedic - 5/10

    Entré à la 59e minute pour renforcer la défense, il faisait partie de l’arrière-garde qui a encaissé deux buts en fin de match alors que l’équipe se portait vers l’avant.

    Joelinton - 5/10

    Entré pour apporter de l’impact physique, le Brésilien n’a pas réussi à endiguer les assauts adverses. Il a reçu un carton jaune à la 81e minute, ce qui a encore assombri son après-midi.

    Bazoumana Toure - 5/10

    Entré en fin de match pour tenter de changer le rythme, il n’a pas eu le temps de trouver ses marques avant que la rencontre n’échappe à son équipe.

    William Osula - Non noté

    Entré à la place de Wissa en fin de match, il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

    Dan Burn - Non noté

    Entré à la place de Toure dans le temps additionnel, dans ce qui semblait davantage être une manière de laisser filer les dernières minutes qu’une tentative de redresser la situation sur le plan tactique.

    Matthias Jaissle - 3/10

    Un échec tactique. Lampard a sanctionné l’insistance de Jaissle à privilégier la possession sans prévoir une couverture suffisante face aux contre-attaques. Ses changements n’ont pas inversé la dynamique, et l’effondrement défensif dans les dix dernières minutes a été accablant.

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