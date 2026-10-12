Lukas Hornicek : 4/10

Une soirée difficile pour le jeune gardien, qui a encaissé quatre buts. S’il ne peut être tenu pour seul responsable du penalty ou des frappes précises qui ont suivi, il n’a pas affiché l’autorité nécessaire pour rassurer une défense fébrile. Il a terminé le match avec seulement deux arrêts.

Malick Thiaw : 4/10

Capitaine de l’équipe, Thiaw a eu du mal à organiser le repli défensif. Il a souvent hésité lorsque Coventry partait rapidement en contre-attaque, et son placement sur les deuxième et troisième buts a laissé trop d’espace aux joueurs locaux dans l’axe.

Sven Botman : 6/10

Le joueur qui s’est le plus distingué dans une prestation défensive décevante, uniquement grâce à son apport de l’autre côté du terrain. Botman s’est bien élevé pour inscrire le seul but de Newcastle à la 70e minute. Défensivement, toutefois, il faisait partie d’un bloc qui s’est laissé désorganiser beaucoup trop facilement en fin de match.

Lewis Hall : 5/10

Hall a apporté de la largeur et participé à la construction du jeu, mais les joueurs de couloir de Coventry l’ont fréquemment pris pour cible. Sa vitesse de repli a été mise à l’épreuve et il a eu du mal à empêcher les centres à l’origine d’occasions franches pour l’adversaire.