Newcastle United a vécu un cauchemar tactique à la Coventry Building Society Arena, s’inclinant 4-1 dans un match qui a mis en évidence d’importantes failles structurelles. Malgré 67 % de possession, l’équipe de Matthias Jaissle n’a pas réussi à transformer cette maîtrise du ballon en contrôle du match et s’est souvent montrée vulnérable face aux transitions directes des joueurs de Frank Lampard. Le penalty de Jack Rudoni concédé en début de rencontre a donné le ton, et les visiteurs ne sont jamais vraiment parvenus à redresser la situation, même durant leurs périodes de pression prolongée.
Un bref espoir est né en seconde période lorsque Sven Botman a marqué sur une passe décisive de Nicolas Gonzalez pour ramener le score à 2-1, mais la réaction a été de courte durée. À mesure que le match s’étirait, la ligne défensive haute de Newcastle a été prise à défaut à plusieurs reprises. Ellis Simms et Stephen Mfuni ont alourdi le score pour les locaux en fin de rencontre. Avec 19 tirs et près de deux buts attendus (xG), Newcastle pourra regretter son manque d’efficacité dans le dernier tiers du terrain. Sa principale préoccupation reste toutefois une défense qui a paru particulièrement fragile à chaque perte de balle.