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Gill Clark

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Notes des joueurs de Newcastle face à Barcelone : Kieran Trippier et Dan Burn responsables de l'effondrement des Magpies, les buts d'Anthony Elanga s'avérant inutiles lors de cette élimination humiliante en Ligue des champions

Mercredi soir, l'équipe d'Eddie Howe a vu ses rêves de Ligue des champions s'envoler en huitièmes de finale face à une équipe de Barcelone déchaînée. Deux buts d'Anthony Elanga en première mi-temps avaient donné aux Magpies l'espoir de créer la surprise, mais ils se sont effondrés en seconde période, encaissant sept buts au total lors d'une soirée difficile en Catalogne.

Au cours d'une première mi-temps effrénée au Spotify Camp Nou, Newcastle a bien démarré le match, mais s'est retrouvé mené au score lorsque Raphinha a ouvert le score après seulement six minutes. Une superbe touche et une passe de Lamine Yamal ont fait glisser Malick Thiaw et Lewis Hall, permettant à Fermin Lopez de servir Raphinha qui a battu Aaron Ramsdale. Mais Newcastle n'a pas baissé les bras et a réagi par l'intermédiaire d'Elanga. Lewis Hall et Harvey Barnes ont bien combiné sur la gauche pour envoyer un ballon à l'ailier qui a battu Joan Garcia d'un tir à ras de terre.

Newcastle a égalisé, mais cela n'a pas duré longtemps, car une nouvelle erreur défensive a permis à Barcelone de reprendre l'avantage. Sur un coup franc de Raphinha dans la surface de réparation, Gerard Martin a remis le ballon de la tête vers le but et Marc Bernal a poussé le ballon au fond des filets à bout portant, battant Ramsdale. Ce but a constitué un nouveau coup dur pour les visiteurs, mais Newcastle a encore une fois réagi, profitant d'un talonnade imprudente de Yamal juste à l'extérieur de sa propre surface pour servir Elanga, qui a poussé le ballon au fond des filets au second poteau.

Newcastle semblait plus qu'à la hauteur de son illustre adversaire, mais a subi un énorme revers juste avant la mi-temps. Sur une passe de Lopez vers Raphinha, Kieran Trippier a tiré le Brésilien en arrière et concédé un penalty, permettant à Yamal de marquer depuis le point de penalty et de donner l'avantage 3-2 au Barça à la mi-temps.

Barcelone est revenue en deuxième mi-temps comme une autre équipe et a rapidement pris le dessus sur Newcastle. Une superbe action a ouvert la défense des visiteurs et a permis à Lopez de s'échapper vers le but pour battre Garcia, avant que Robert Lewandowski ne devance le remplaçant Tino Livramento de la tête pour inscrire le cinquième but du Barça. Lewandowski a frappé à nouveau quelques minutes plus tard et Raphinha a ensuite été récompensé par un deuxième but suite à une passe catastrophique de Jacob Ramsey, alors que les Catalans se qualifiaient sans peine pour les quarts de finale et mettaient fin aux rêves européens de Newcastle.

GOAL note les joueurs de Newcastle au Camp Nou...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Aaron Ramsdale (5/10) :

    Pas tout à fait convaincant dans les cages de Newcastle. Il a commis quelques erreurs, a encaissé sept buts et a vu le Barça manquer quelques occasions franches.

    Kieran Trippier (4/10) :

    A concédé un penalty décisif juste avant la mi-temps et a eu un peu de chance d'échapper au carton rouge. Remplacé à la mi-temps. 

    Malick Thiaw (4/10) :

    A été pris à plusieurs reprises, notamment par Yamal sur le premier but, et a souffert en deuxième mi-temps alors que le Barça montait en puissance.

    Dan Burn (4/10) :

    Quelques bons moments en première mi-temps, mais pris à défaut à des moments cruciaux. A laissé tous les attaquants hors-jeu pour le deuxième but, s'est fait piéger pour le quatrième but et a été battu à plate couture par Yamal pour le sixième.

    Lewis Hall (6/10) :

    A également commis une erreur coûteuse sur le premier but, mais a délivré une belle passe décisive pour Elanga. A livré un autre beau duel contre Yamal.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Jacob Ramsey (5/10) :

    Il a réalisé une bonne performance au milieu de terrain, mais une passe catastrophique a offert le ballon à Raphinha en deuxième mi-temps, permettant à Barcelone d'inscrire son 7e but.

    Sandro Tonali (5/10) :

    Un peu brouillon en début de match, il a ensuite montré toute sa qualité lors d'une première mi-temps haletante. Il n'a pas réussi à suivre Lopez sur le but décisif qui a porté le score à 4-2 en début de deuxième mi-temps, puis s'est blessé en tentant de contrer à nouveau la star du Barça quelques minutes plus tard.

    Joelinton (6/10) :

    Barcelone n'a pas apprécié de se heurter à son physique au milieu de terrain. A reçu un carton jaune dès le début du match et a eu de la chance d'échapper à un deuxième carton jaune pour une faute sur Lewandowski.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Anthony Elanga (7/10) :

    Il a très bien concrétisé ses deux buts et sa vitesse a posé d'énormes problèmes à Joao Cancelo. Il est seulement le deuxième joueur à marquer deux buts lors d'un match de Ligue des champions à l'extérieur au Camp Nou pour un club anglais.

    Anthony Gordon (5/10) :

    Il a posé quelques problèmes mais a également manqué deux belles occasions. Invisible après la pause.

    Harvey Barnes (6/10) :

    Très actif sur le flanc gauche pour Newcastle, il s'est montré dangereux en première mi-temps. Belle passe décisive pour Elanga.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Tino Livramento (4/10) :

    Il a remplacé Trippier à la mi-temps et s'est fait battre par Lewandowski sur le but.

    Jacob Murphy (4/10) :

    Il est entré en jeu mais n'a représenté aucune menace.

    Joe Willock (5/10) :

    A apporté un peu de fraîcheur à Newcastle, mais sans plus.

    Sven Botman (5/10) :

    Entré en jeu pour renforcer la défense après que Newcastle se soit effondré.

    Will Osula (N/A) :

    Remplacement très tardif

    Eddie Howe (4/10) :

    A vu son équipe tenir tête à Barcelone lors d'une première mi-temps épique, mais celle-ci n'a pas pu rivaliser avec les hôtes après la pause. L'ampleur de la défaite va faire mal, d'autant plus qu'un derby contre Sunderland est prévu prochainement.

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