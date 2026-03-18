Notes des joueurs de Newcastle face à Barcelone : Kieran Trippier et Dan Burn responsables de l'effondrement des Magpies, les buts d'Anthony Elanga s'avérant inutiles lors de cette élimination humiliante en Ligue des champions

Au cours d'une première mi-temps effrénée au Spotify Camp Nou, Newcastle a bien démarré le match, mais s'est retrouvé mené au score lorsque Raphinha a ouvert le score après seulement six minutes. Une superbe touche et une passe de Lamine Yamal ont fait glisser Malick Thiaw et Lewis Hall, permettant à Fermin Lopez de servir Raphinha qui a battu Aaron Ramsdale. Mais Newcastle n'a pas baissé les bras et a réagi par l'intermédiaire d'Elanga. Lewis Hall et Harvey Barnes ont bien combiné sur la gauche pour envoyer un ballon à l'ailier qui a battu Joan Garcia d'un tir à ras de terre.

Newcastle a égalisé, mais cela n'a pas duré longtemps, car une nouvelle erreur défensive a permis à Barcelone de reprendre l'avantage. Sur un coup franc de Raphinha dans la surface de réparation, Gerard Martin a remis le ballon de la tête vers le but et Marc Bernal a poussé le ballon au fond des filets à bout portant, battant Ramsdale. Ce but a constitué un nouveau coup dur pour les visiteurs, mais Newcastle a encore une fois réagi, profitant d'un talonnade imprudente de Yamal juste à l'extérieur de sa propre surface pour servir Elanga, qui a poussé le ballon au fond des filets au second poteau.

Newcastle semblait plus qu'à la hauteur de son illustre adversaire, mais a subi un énorme revers juste avant la mi-temps. Sur une passe de Lopez vers Raphinha, Kieran Trippier a tiré le Brésilien en arrière et concédé un penalty, permettant à Yamal de marquer depuis le point de penalty et de donner l'avantage 3-2 au Barça à la mi-temps.

Barcelone est revenue en deuxième mi-temps comme une autre équipe et a rapidement pris le dessus sur Newcastle. Une superbe action a ouvert la défense des visiteurs et a permis à Lopez de s'échapper vers le but pour battre Garcia, avant que Robert Lewandowski ne devance le remplaçant Tino Livramento de la tête pour inscrire le cinquième but du Barça. Lewandowski a frappé à nouveau quelques minutes plus tard et Raphinha a ensuite été récompensé par un deuxième but suite à une passe catastrophique de Jacob Ramsey, alors que les Catalans se qualifiaient sans peine pour les quarts de finale et mettaient fin aux rêves européens de Newcastle.

GOAL note les joueurs de Newcastle au Camp Nou...