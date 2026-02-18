Notes des joueurs de Newcastle contre Qarabag : Anthony Gordon, le grand ! La star anglaise marque QUATRE buts et poursuit son histoire d'amour avec la Ligue des champions, tandis que les Magpies écrasent les petits poucets 6-0 et s'assurent pratiquement une place en huitièmes de finale

Gordon a donné l'avantage à Newcastle après trois minutes de jeu en reprenant une passe en profondeur de Dan Burn et en plaçant son tir dans le coin inférieur du but. L'équipe menait rapidement 2-0 après que Malick Thiaw ait sauté plus haut que tout le monde au second poteau pour reprendre de la tête un centre précis de Kieran Trippier.

Le gardien de Qarabag, Mateusz Kochalski, s'est illustré à deux reprises en repoussant les tentatives de Gordon et Harvey Barnes, mais il n'a rien pu faire sur le penalty de Gordon qui a porté le score à 3-0. L'international anglais a converti le penalty après que le tir de Barnes, qui semblait se diriger vers le but, ait été jugé comme ayant été bloqué par une main.

Gordon a ensuite complété son triplé quelques secondes plus tard, profitant d'une erreur défensive pour contourner le gardien et marquer dans le but vide. Avant la pause, Gordon a encore eu le temps de marquer un autre penalty après avoir été victime d'une faute de Kochalski, portant son total à 10 buts en Ligue des champions cette saison.

Qarabag a réduit l'écart en début de seconde période lorsque le tir en angle d'Elvin Jafarguliyev a battu Nick Pope et semblait sur le point de marquer à nouveau, mais le remplaçant Jacob Murphy a mis fin à tout espoir de remontée improbable lorsque son tir de 20 mètres a été dévié dans les filets.

GOAL note les joueurs de Newcastle au stade Tofiq Bahramov...