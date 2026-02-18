Goal.com
Anthony Gordon Newcastle HICGetty Images
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Newcastle contre Qarabag : Anthony Gordon, le grand ! La star anglaise marque QUATRE buts et poursuit son histoire d'amour avec la Ligue des champions, tandis que les Magpies écrasent les petits poucets 6-0 et s'assurent pratiquement une place en huitièmes de finale

Newcastle a pratiquement assuré sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce aux quatre buts marqués en première mi-temps par Anthony Gordon lors de la victoire écrasante 6-1 contre Qarabag mercredi lors du match aller des barrages. Les Magpies ont dominé dès la première minute à Bakou et auraient même pu remporter une victoire plus large compte tenu des occasions qu'ils se sont créées au cours de la soirée.

Gordon a donné l'avantage à Newcastle après trois minutes de jeu en reprenant une passe en profondeur de Dan Burn et en plaçant son tir dans le coin inférieur du but. L'équipe menait rapidement 2-0 après que Malick Thiaw ait sauté plus haut que tout le monde au second poteau pour reprendre de la tête un centre précis de Kieran Trippier.

Le gardien de Qarabag, Mateusz Kochalski, s'est illustré à deux reprises en repoussant les tentatives de Gordon et Harvey Barnes, mais il n'a rien pu faire sur le penalty de Gordon qui a porté le score à 3-0. L'international anglais a converti le penalty après que le tir de Barnes, qui semblait se diriger vers le but, ait été jugé comme ayant été bloqué par une main.

Gordon a ensuite complété son triplé quelques secondes plus tard, profitant d'une erreur défensive pour contourner le gardien et marquer dans le but vide. Avant la pause, Gordon a encore eu le temps de marquer un autre penalty après avoir été victime d'une faute de Kochalski, portant son total à 10 buts en Ligue des champions cette saison.

Qarabag a réduit l'écart en début de seconde période lorsque le tir en angle d'Elvin Jafarguliyev a battu Nick Pope et semblait sur le point de marquer à nouveau, mais le remplaçant Jacob Murphy a mis fin à tout espoir de remontée improbable lorsque son tir de 20 mètres a été dévié dans les filets.

GOAL note les joueurs de Newcastle au stade Tofiq Bahramov...

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-NEWCASTLEAFP

    Gardien de but et défense

    Nick Pope (5/10) :

    Spectateur pendant la majeure partie de la soirée, il sera déçu de la façon dont le tir de Jafarguliyev l'a battu, étant donné la proximité du tir du défenseur latéral.

    Kieran Trippier (7/10) :

    Superbe centre pour le but de Thiaw, il a causé des problèmes avec ses coups de pied arrêtés. Solide en défense.

    Malick Thiaw (7/10) :

    Son excellent coup de tête a permis de porter le score à 2-0 et il a été solide au cœur de la défense des Magpies.

    Dan Burn (7/10) :

    Il a donné le ton en laissant parler le Beckenbauer qui sommeille en lui, en dribblant depuis la défense et en servant Gordon pour l'ouverture du score. Il s'est ensuite montré intraitable, même s'il aurait peut-être dû marquer sur deux têtes libres dans chacune des deux mi-temps.

    Lewis Hall (7/10) :

    Il a bien soutenu Barnes lorsque Newcastle a attaqué, tout en neutralisant plusieurs incursions de Qarabag en défense.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-NEWCASTLEAFP

    Milieu de terrain

    Sandro Tonali (8/10) :

    Il a exercé une pression incessante et a su relier tous les éléments au milieu de terrain. Une classe à part.

    Joe Willock (6/10) :

    Il a travaillé sans relâche, mais n'a pas eu la qualité nécessaire pour produire quoi que ce soit de notable dans le dernier tiers.

    Nick Woltemade (7/10) :

    Déployé dans un rôle plus profond, il a bien conservé le ballon dans les zones étroites. Un peu maladroit lorsqu'il s'agit de récupérer le ballon, mais le faire jouer en numéro 10 est une expérience qui mérite d'être poursuivie.

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Anthony Elanga (7/10) :

    Il a posé des problèmes grâce à sa vitesse et ses dribbles directs, tout en combinant bien avec Gordon avant d'être remplacé au milieu de la deuxième mi-temps.

    Anthony Gordon (10/10) :

    Qarabag n'a tout simplement pas su le contenir. Il a marqué quatre buts sans faillir (il aurait même pu en marquer six !) tout en semant la panique dans la défense adverse grâce à son pressing. Il adore la Ligue des champions !

    Harvey Barnes (7/10) :

    Il s'est montré insaisissable pendant une grande partie de la première mi-temps et aura le sentiment qu'il aurait dû marquer au vu des occasions qui lui ont été offertes.

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jacob Ramsey (6/10) :

    Il a remplacé Willock et a fait un travail correct au milieu de terrain.

    Jacob Murphy (7/10) :

    Il a inscrit son premier but en Ligue des champions grâce à un rebond, avant de remplacer Trippier au poste d'arrière droit.

    Will Osula (5/10) :

    Il a eu du mal à entrer dans le match après avoir remplacé Gordon, avant de manquer une occasion en fin de match.

    Joelinton (6/10) :

    Il a fait son retour après une blessure, redonnant ainsi le moral aux Magpies.

    Sean Neave (N/A) :

    Il a fait ses débuts en fin de match.

    Eddie Howe (9/10) :

    Sa décision d'aligner Gordon devant Woltemade s'est avérée très payante, car il a superbement géré les nombreuses absences dues aux blessures. Il sera déçu par la baisse de régime en deuxième mi-temps, même si cela ne leur coûtera pas la qualification.

