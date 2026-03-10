Goal.com
Thiaw Barnes Hall Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Newcastle contre Barcelone : Malick Thiaw gâche une soirée magique en Ligue des champions pour les Magpies après les exploits de Harvey Barnes et Lewis Hall

Newcastle a dû se contenter d'un match nul 1-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone mardi. L'équipe d'Eddie Howe semblait en passe de remporter une victoire historique lorsque Harvey Barnes lui a donné l'avantage à la 86e minute, mais Malick Thiaw a concédé un penalty dans le temps additionnel, que Lamine Yamal a transformé dans les dernières secondes du match.

Newcastle a démarré le match sur les chapeaux de roue et Sandro Tonali a failli donner l'avantage à son équipe dès le début du match, mais sa tête a été repoussée sur la ligne par Gerard Martin après une erreur de Joan Garcia. Les Magpies ont toutefois eu du mal à se créer des occasions franches, tandis qu'Aaron Ramsdale a dû s'employer pour repousser un tir de Fermin Lopez qui était bien placé.

La deuxième mi-temps a suivi le même schéma, Anthony Elanga et Will Osula manquant l'occasion de tester Garcia après s'être infiltrés derrière la défense du Barça. À l'autre bout du terrain, Robert Lewandowski a tiré à côté après avoir été servi par Raphinha dans la surface de réparation.

Joelinton a marqué à 20 minutes de la fin après que Barnes ait touché le poteau, mais le milieu de terrain brésilien a été correctement signalé hors-jeu, mettant fin à sa joie. Les hôtes n'ont toutefois pas baissé les bras et Barnes n'a pas manqué l'occasion de marquer lorsqu'il a été servi par Jacob Murphy et a marqué d'une volée à bout portant.

Mais alors que les supporters locaux s'apprêtaient à faire la fête, leur joie a été de courte durée lorsque Thiaw a fait trébucher Dani Olmo dans la surface et que Yamal a trompé Ramsdale depuis le point de penalty.

GOAL note les joueurs de Newcastle à St. James' Park...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Aaron Ramsdale (6/10) :

    Rarement sollicité, mais a fait ce qu'il fallait lorsque le Barça a menacé son but. Semble s'assurer une place de titulaire.

    Kieran Trippier (6/10) :

    Il s'est bien débrouillé face à Raphinha, le Brésilien n'ayant pas été très dangereux. Quelques erreurs ont permis au Barça de se créer des occasions, et il a parfois été déstabilisé, mais dans l'ensemble, il a livré une performance solide.

    Malick Thiaw (6/10) :

    Il a efficacement brisé les lignes grâce à ses passes et ses dribbles. Il a gâché une performance honorable en commettant une faute tardive sur Olmo, qui a donné lieu à un penalty.

    Dan Burn (8/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions décisives dans sa propre surface de réparation tout en marquant Lewandowski de près.

    Lewis Hall (9/10) :

    Il a brillamment contré la menace représentée par Yamal tout en lançant de nombreuses attaques de Newcastle en remontant le ballon vers l'avant. Une performance d'une grande maturité et d'une grande qualité.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Jacob Ramsey (7/10) :

    A fait preuve d'une bonne puissance au milieu de terrain et a effectué quelques passes précises dans des espaces restreints.

    Sandro Tonali (6/10) :

    Moins efficace que lors des matchs précédents, en partie à cause d'un carton jaune reçu en première mi-temps. A tout de même travaillé dur au milieu de terrain.

    Joelinton (7/10) :

    Il a su tirer parti de son physique pour interrompre le jeu et mener l'attaque. Il est toujours un joueur clé lorsqu'il est en forme.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Attaque

    Anthony Elanga (6/10) :

    Sa vitesse a posé des problèmes à Cancelo, mais ses dernières passes et ses prises de décision ont parfois laissé à désirer.

    Will Osula (5/10) :

    Il a bien pressé dès le début et a effectué quelques courses bien placées dans le dos de la défense, mais il lui a manqué la qualité et le sang-froid nécessaires pour en tirer profit.

    Harvey Barnes (7/10) :

    Il a eu du mal à synchroniser ses courses, en particulier en première mi-temps, et a frappé le poteau lors d'une soirée frustrante avant de surgir au second poteau pour débloquer la situation.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Tino Livramento (6/10) :

    A effectué quelques belles passes vers l'avant après avoir remplacé Trippier.

    Jacob Murphy (7/10) :

    Il a effectué de superbes centres dans la surface et a finalement été récompensé par une passe décisive pour Barnes.

    Anthony Gordon (6/10) :

    Clairement affaibli par sa maladie, il est néanmoins resté dangereux.

    Joe Willock (N/A) :

    Entré en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Eddie Howe (7/10) :

    La maladie de Gordon l'a contraint à faire appel à Osula, mais ses remplacements ont été opportuns et ont superbement fonctionné. Il est vraiment dommage qu'il n'ait pas remporté une victoire méritée.

