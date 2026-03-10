Notes des joueurs de Newcastle contre Barcelone : Malick Thiaw gâche une soirée magique en Ligue des champions pour les Magpies après les exploits de Harvey Barnes et Lewis Hall

Newcastle a démarré le match sur les chapeaux de roue et Sandro Tonali a failli donner l'avantage à son équipe dès le début du match, mais sa tête a été repoussée sur la ligne par Gerard Martin après une erreur de Joan Garcia. Les Magpies ont toutefois eu du mal à se créer des occasions franches, tandis qu'Aaron Ramsdale a dû s'employer pour repousser un tir de Fermin Lopez qui était bien placé.

La deuxième mi-temps a suivi le même schéma, Anthony Elanga et Will Osula manquant l'occasion de tester Garcia après s'être infiltrés derrière la défense du Barça. À l'autre bout du terrain, Robert Lewandowski a tiré à côté après avoir été servi par Raphinha dans la surface de réparation.

Joelinton a marqué à 20 minutes de la fin après que Barnes ait touché le poteau, mais le milieu de terrain brésilien a été correctement signalé hors-jeu, mettant fin à sa joie. Les hôtes n'ont toutefois pas baissé les bras et Barnes n'a pas manqué l'occasion de marquer lorsqu'il a été servi par Jacob Murphy et a marqué d'une volée à bout portant.

Mais alors que les supporters locaux s'apprêtaient à faire la fête, leur joie a été de courte durée lorsque Thiaw a fait trébucher Dani Olmo dans la surface et que Yamal a trompé Ramsdale depuis le point de penalty.

GOAL note les joueurs de Newcastle à St. James' Park...