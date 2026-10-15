Notes des joueurs de Marseille face à l’Olympiacos : Neal Maupay et l’attaque de l’OM calent, Santiago Hezze marque

La campagne de Marseille en Ligue Europa a connu un sérieux coup d’arrêt face à un Olympiacos discipliné sur le plan tactique. Malgré 55 % de possession et 11 tirs au total, les hommes de Bruno Genesio ont manqué de précision pour venir à bout du bloc bas des visiteurs grecs. La rencontre a basculé juste avant la pause, lorsque Santiago Hezze a profité d’un service de Chiquinho à la 42e minute, laissant les Marseillais menés à la mi-temps.

En seconde période, l’OM a tenté de modifier son organisation en faisant entrer des joueurs capables de créer des occasions, comme Amine Harit, ainsi que des éléments frais en attaque. Mais Marseille n’est pas parvenu à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Malgré cinq tirs cadrés, les Marseillais se sont heurtés à une défense de l’Olympiacos solide, qui a résisté à la pression et les a repoussés sur les côtés, où leurs centres ont été écartés sans difficulté.

Ce résultat laisse Marseille à la 31e place du classement, sans aucun point après deux matches, et souligne un manque inquiétant de solutions dans le dernier tiers du terrain.

GOAL note les joueurs marseillais au stade Vélodrome...