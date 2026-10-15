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Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
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Notes des joueurs de Marseille face à l’Olympiacos : Neal Maupay et l’attaque de l’OM calent, Santiago Hezze marque

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Marseille
Marseille vs Olympiakos Pirée
Olympiakos Pirée
Ligue Europa

Marseille s’est incliné de justesse (1-0) au Stade Vélodrome face à l’Olympiacos, qui a signé une victoire à l’extérieur grâce à une prestation disciplinée en Ligue Europa. Un but de Santiago Hezze en fin de première période a fait la différence lors d’une soirée frustrante pour le club français.

La campagne de Marseille en Ligue Europa a connu un sérieux coup d’arrêt face à un Olympiacos discipliné sur le plan tactique. Malgré 55 % de possession et 11 tirs au total, les hommes de Bruno Genesio ont manqué de précision pour venir à bout du bloc bas des visiteurs grecs. La rencontre a basculé juste avant la pause, lorsque Santiago Hezze a profité d’un service de Chiquinho à la 42e minute, laissant les Marseillais menés à la mi-temps.

En seconde période, l’OM a tenté de modifier son organisation en faisant entrer des joueurs capables de créer des occasions, comme Amine Harit, ainsi que des éléments frais en attaque. Mais Marseille n’est pas parvenu à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Malgré cinq tirs cadrés, les Marseillais se sont heurtés à une défense de l’Olympiacos solide, qui a résisté à la pression et les a repoussés sur les côtés, où leurs centres ont été écartés sans difficulté.

Ce résultat laisse Marseille à la 31e place du classement, sans aucun point après deux matches, et souligne un manque inquiétant de solutions dans le dernier tiers du terrain.

GOAL note les joueurs marseillais au stade Vélodrome...

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Gardien de but et défense

    Jeffrey de Lange - 6/10 :

    Le gardien a passé une soirée relativement tranquille, avec trois arrêts à effectuer. Il s’est toutefois incliné sur la frappe précise de Hezze peu avant la mi-temps. Ses relances ont été globalement sûres, mais il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but de la victoire, tant l’attaquant disposait d’espace.

    Timothy Weah - 6/10 :

    Aligné dans un rôle plus reculé qu’à l’accoutumée, Weah a montré par moments sa vitesse, mais s’est souvent heurté à une défense de l’Olympiacos bien organisée. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes sans parvenir à délivrer la dernière passe décisive attendue.

    Bamo Meite - 5/10 :

    Une soirée difficile pour le défenseur, averti à la 77e minute pour une intervention maladroite. Il a semblé mal à l’aise lors des transitions rapides de l’Olympiacos et n’a pas trouvé les passes verticales nécessaires pour franchir le premier rideau de pressing des visiteurs.

    Nayef Aguerd - 6/10 :

    Le plus serein des quatre défenseurs, Aguerd a tenté de lancer le jeu depuis l’arrière. Il a remporté la plupart de ses duels, mais regrettera la défaillance défensive collective qui a permis l’ouverture du score dans l’axe.

    Emerson - 5/10 :

    Chargé d’un rôle exigeant sur le plan physique, le latéral n’a pas réussi à apporter le danger attendu par ses montées avant de céder sa place à la 62e minute. Défensivement, les déplacements de Gelson Martins l’ont parfois pris de court.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Milieu de terrain

    Tochukwu Nnadi, 5/10 :

    Nnadi a peiné à peser sur le rythme du match. Il a été remplacé à la 62e minute, alors que Marseille cherchait à donner plus d’élan à son attaque, sans être parvenu à perturber véritablement le duo du milieu de terrain de l’Olympiacos.

    Angel Gomes, 5/10 :

    Gomes est resté largement en marge du jeu, sans parvenir à trouver des espaces entre les lignes. Il a été remplacé à la 75e minute après une prestation dépourvue de l’étincelle créative dont Marseille avait cruellement besoin.

    Himad Abdelli, 6/10 :

    Abdelli s’est dépensé pour faire le lien entre la ligne défensive et l’attaque, mais il s’est souvent retrouvé pris dans la densité adverse dans les demi-espaces. Il a bien conservé le ballon, mais il lui a manqué la passe décisive pour déverrouiller la défense de l’équipe grecque.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Attaque

    Keyliane Abdallah - 5/10 :

    Une prestation combative qui s’est achevée prématurément à la 80e minute. Averti à la 36e minute, il a passé une grande partie du match sous la menace d’un second carton jaune, ce qui l’a empêché de presser avec autant d’agressivité.

    Neal Maupay - 5/10 :

    Une soirée frustrante pour l’attaquant, bien muselé par les défenseurs centraux de l’Olympiacos. Il n’a pas réussi à adresser de tir cadré dangereux avant de sortir lors du triple remplacement à la 62e minute.

    Igor Paixao - 6/10 :

    Le plus actif des attaquants titulaires, Paixao a mis le gardien à l’épreuve à deux reprises. Ses choix dans le dernier tiers du terrain ont toutefois parfois été discutables : il a tenté des frappes hasardeuses alors que de meilleures solutions de passe s’offraient à lui.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Amine Gouiri - 6/10 :

    Entré à la 62e minute, il a immédiatement apporté davantage de percussion en attaque, sans toutefois parvenir à trouver la faille.

    Ulisses Garcia - 5/10 :

    Entré à la 62e minute pour renforcer le flanc gauche, il a peu apporté offensivement lors de la dernière poussée.

    Amine Harit - 6/10 :

    Entré à la 62e minute pour apporter sa créativité, il a réclamé le ballon et fluidifié le jeu de Marseille, mais le dernier geste lui a fait défaut.

    Faris Moumbagna - 5/10 :

    Entré à la 75e minute, il a apporté une présence physique, mais a très peu touché le ballon dans la surface de réparation.

    Geoffrey Kondogbia - N/A :

    Entré pour les dix dernières minutes afin d'apporter de la stabilité, il n'a pas pu empêcher le match d'échapper à Marseille.

    Bruno Genesio - 5/10 :

    Son dispositif tactique n'a pas permis de surmonter la résistance défensive de l'Olympiacos. Son triple changement après l'heure de jeu a clairement montré ses intentions, mais l'absence de plan B au-delà des centres venus des côtés s'est fait sentir.

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