Senne Lammens - 6/10

Le jeune gardien a réalisé trois arrêts pour maintenir Manchester United dans le match, mais il regrettera de ne pas avoir préservé sa cage inviolée face à une équipe de Leeds qui a monopolisé le ballon avec 61 % de possession. Lammens a bien maîtrisé sa surface sur les 29 centres de Leeds, même si ses relances ont parfois été précipitées sous l’intense pressing exercé à Elland Road.

Lisandro Martinez - 5/10

Un après-midi difficile pour l’Argentin, remplacé à la pause par Noussair Mazraoui. S’il a tenté de faire progresser le ballon depuis l’arrière, il a souffert face à la présence physique des attaquants de Leeds dans les airs et a été sorti tôt, Carrick cherchant à stabiliser son équipe lors des transitions défensives.

Harry Maguire - 6/10

Maguire a été le plus sollicité des défenseurs de Manchester United, contribuant largement aux 33 dégagements de l’équipe. Il a tenu la défense face aux attaques répétées de Leeds et remporté bon nombre de ses duels, mais l’organisation défensive collective a cédé sur l’action qui a mené à l’égalisation de Calvert-Lewin à la 51e minute.

Leny Yoro - 6/10

L’adolescent a montré par moments sa vitesse pour revenir défendre et son excellente lecture du jeu, aidant Manchester United à totaliser 14 interceptions. Toutefois, comme ses partenaires de la défense à trois, il a été mis en difficulté par les déplacements incessants d’Okafor et de Calvert-Lewin en seconde période.

Diogo Dalot - 6/10

Aligné dans un rôle exigeant une grande souplesse tactique, Dalot a été contraint de rester en retrait pendant de longues périodes. Il a peiné à peser offensivement, les pistons de Leeds l’obligeant à se concentrer avant tout sur ses tâches défensives et limitant sa capacité à soutenir l’attaque.



