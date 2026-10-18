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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de Manchester United face à Leeds United : Bryan Mbeumo brille, mais Dominic Calvert-Lewin permet à Leeds United d’égaliser

Manchester United
Player ratings
Leeds vs Manchester United
Leeds
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United et Leeds se sont neutralisés dans une rencontre tactique à Elland Road. Dominic Calvert-Lewin a répondu au but inscrit par Bryan Mbeumo en première période. Les hommes de Michael Carrick ont peiné à garder la maîtrise du match et ont fini par concéder l’égalisation de Leeds, au terme d’une action bien construite, en début de seconde période.

L’évolution tactique de Manchester United sous Carrick a été mise à rude épreuve dans l’ambiance bouillante d’Elland Road. Le match nul -1 qui en a résulté a révélé à la fois la créativité de l’équipe et ses failles défensives. Les visiteurs ont ouvert le score à la 35e minute grâce à une finition précise de Bryan Mbeumo, bien servi par Youri Tielemans.

En seconde période, la dynamique a rapidement changé : Leeds United a égalisé six minutes seulement après la reprise. Dominic Calvert-Lewin a profité d’une erreur de la défense de Manchester United pour concrétiser une occasion créée par Tarik Muharemovic. Malgré 13 tirs, Manchester United a manqué de mordant dans le dernier tiers du terrain pour reprendre l’avantage et occupe la 13e place du classement de Premier League après sept matches.

  • Gardien de but et défense

    Senne Lammens - 6/10

    Le jeune gardien a réalisé trois arrêts pour maintenir Manchester United dans le match, mais il regrettera de ne pas avoir préservé sa cage inviolée face à une équipe de Leeds qui a monopolisé le ballon avec 61 % de possession. Lammens a bien maîtrisé sa surface sur les 29 centres de Leeds, même si ses relances ont parfois été précipitées sous l’intense pressing exercé à Elland Road.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Un après-midi difficile pour l’Argentin, remplacé à la pause par Noussair Mazraoui. S’il a tenté de faire progresser le ballon depuis l’arrière, il a souffert face à la présence physique des attaquants de Leeds dans les airs et a été sorti tôt, Carrick cherchant à stabiliser son équipe lors des transitions défensives.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire a été le plus sollicité des défenseurs de Manchester United, contribuant largement aux 33 dégagements de l’équipe. Il a tenu la défense face aux attaques répétées de Leeds et remporté bon nombre de ses duels, mais l’organisation défensive collective a cédé sur l’action qui a mené à l’égalisation de Calvert-Lewin à la 51e minute.

    Leny Yoro - 6/10

    L’adolescent a montré par moments sa vitesse pour revenir défendre et son excellente lecture du jeu, aidant Manchester United à totaliser 14 interceptions. Toutefois, comme ses partenaires de la défense à trois, il a été mis en difficulté par les déplacements incessants d’Okafor et de Calvert-Lewin en seconde période.

    Diogo Dalot - 6/10

    Aligné dans un rôle exigeant une grande souplesse tactique, Dalot a été contraint de rester en retrait pendant de longues périodes. Il a peiné à peser offensivement, les pistons de Leeds l’obligeant à se concentrer avant tout sur ses tâches défensives et limitant sa capacité à soutenir l’attaque.


  • imago-sport-1084712450.jpgSportimage

    Milieu de terrain

    Bruno Fernandes - 6/10

    Le capitaine s’est montré actif, même s’il a reçu un carton jaune dès la 17e minute pour une faute tactique. Il n’a pas réussi à dicter le rythme comme à son habitude, United n’ayant eu que 39 % de possession, mais son travail défensif a été précieux.

    Andrey Santos - 5/10

    Une prestation combative, conclue par un carton jaune dans le temps additionnel. Santos s’est employé à perturber le rythme de Leeds, mais les combinaisons rapides entre Tanaka et Stach dans l’entrejeu l’ont souvent pris de vitesse.

    Carlos Baleba - 6/10

    Baleba a apporté l’impact physique nécessaire dans l’entrejeu pendant 74 minutes. Efficace dans ses dégagements, il a aussi contribué à couvrir les espaces laissés par les pistons lorsqu’ils montaient, avant d’être remplacé par Mason Mount dans le cadre d’un changement tactique.

    Youri Tielemans - 7/10

    À l’origine de l’ouverture du score de United, Tielemans a délivré la passe décisive à Mbeumo à la 35e minute, grâce à un ballon parfaitement dosé. Il a été le joueur de United le plus posé balle au pied, même si son influence a diminué en seconde période avant son remplacement par Matheus Cunha à la 84e minute.


  • Attaque

    Amad Diallo - 6/10

    Un après-midi discret pour l’ailier, qui a peiné à se retrouver en un contre un. United ayant peu le ballon, Diallo a souvent dû se replier pour défendre et n’a pas apporté l’étincelle nécessaire pour déstabiliser la défense de Leeds dans le dernier tiers du terrain.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    De loin le meilleur joueur de United, Mbeumo a inscrit son but à la 35e minute avec le sang-froid que Carrick réclame. Principal point d’appui de United sur ses quatre contre-attaques, il est resté dangereux jusqu’au coup de sifflet final malgré le manque de ballons à exploiter.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noussair Mazraoui - 7/10

    Entré à la mi-temps à la place de Martinez, il a apporté une stabilité défensive plus classique. Il a aidé son équipe à résister après l’égalisation de Leeds, mais a peu apporté offensivement.

    Mason Mount - 6/10

    Entré à la 74e minute à la place de Baleba pour apporter davantage de créativité, il n’a pas réussi à changer sensiblement le cours du match, Leeds continuant à maîtriser le ballon.

    Matheus Cunha - non noté

    Entré tardivement, à la 84e minute, à la place de Tielemans, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur le résultat.

    Michael Carrick - 5/10

    Le dispositif tactique de Carrick a laissé trop le ballon à Leeds (61 %). Si le plan fondé sur les contre-attaques a permis de marquer, le manque de maîtrise au milieu de terrain a exposé son équipe à la pression adverse. Son changement à la mi-temps a aidé défensivement, mais l’équipe a semblé à court d’idées après l’égalisation de Leeds.

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