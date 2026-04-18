Manchester United aurait dû être mené au score peu après la demi-heure de jeu. Enzo Fernández s’est en effet libéré du défenseur central de fortune Noussair Mazraoui avant de tirer à côté du poteau alors qu’il se retrouvait seul face au gardien Senne Lammens.

Peu après, Chelsea a bien cru ouvrir le score : Lammens repoussait un nouveau tir de Fernández dans les pieds de Cole Palmer, qui centrait pour Liam Delap, mais l’arbitre assistant signalait un hors-jeu.

Contre le cours du jeu, United a ouvert le score à la 43^e minute : Fernandes a bien travaillé le long de la touche avant de servir sa 18^e passe décisive en Premier League, que Cunha a transformée en lobant le ballon dans la lucarne.

Après la pause, les Red Devils ont encore tremblé : Delap puis Wesley Fofana ont successivement expédié de la tête deux centres de Pedro Neto sur la barre, mais Chelsea n'a pas réussi à égaliser malgré une seconde période tendue.

GOAL note les joueurs de United à Stamford Bridge...