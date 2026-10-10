Senne Lammens - 6/10

Relativement peu inquiété pendant de longues périodes, Lammens a réalisé deux arrêts mais sera déçu d'avoir encaissé si tard. Son jeu au pied a été fonctionnel, aidant United à conserver 50 % de possession, mais il a manqué de présence dans sa surface pour écarter le danger sur l'action qui a conduit à l'égalisation de Solanke.

Lisandro Martinez - 7/10

L'Argentin a été le défenseur le plus proactif de United, sortant fréquemment de la ligne pour casser la construction de Spurs. Il a contribué aux 25 interceptions de l'équipe et s'est montré discipliné.

Leny Yoro - 6/10

Une prestation pleine de sang-froid de 59 minutes pour le jeune joueur. Il a bien géré la menace physique de Solanke et a utilisé le ballon intelligemment avant d'être remplacé dans le cadre d'un remaniement tactique. Son placement a permis de limiter Spurs à un xG de 1,56 malgré sa pression tardive.

Harry Maguire - 6/10

Maguire a dominé dans les airs, contribuant aux sept duels aériens remportés par United. Il a opposé un bloc solide aux attaques directes de Spurs mais, avec ses coéquipiers, il a perdu le marquage crucial pendant la séquence chaotique qui a conduit à l'égalisation de la 92e minute.

Luke Shaw - 6/10

Shaw a offert sa qualité de passe progressive habituelle depuis l'arrière, mais a été averti à la 96e minute alors que United peinait à contenir la poussée finale. Il a joué 89 minutes, aidant à museler les côtés de Tottenham pendant la majeure partie de l'après-midi.