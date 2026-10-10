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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de Manchester United contre Tottenham Hotspur : Bryan Mbeumo marque, mais un dénouement tardif prive Michael Carrick de la victoire

Manchester United
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Tottenham
Manchester United vs Tottenham
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United a partagé les points lors d’un spectaculaire match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur à Old Trafford. La frappe de Bryan Mbeumo en seconde période semblait avoir assuré la victoire, avant qu’une fin de match folle ne voie Tottenham arracher une égalisation tardive.

Une rencontre très tactique à Old Trafford s'est achevée sur un match nul 1-1, Manchester United n'ayant pas réussi à capitaliser sur sa supériorité numérique en fin de match. Après une première période fermée, durant laquelle les deux équipes ont neutralisé les principales lignes de passe adverses, la rencontre s'est animée à la 73e minute lorsque Bryan Mbeumo a trouvé l'ouverture pour les hôtes après un excellent travail de Matheus Cunha.

Le schéma tactique a considérablement changé après l'expulsion de Rodrigo Bentancur pour les visiteurs, ce qui aurait théoriquement dû permettre à United de contrôler les transitions. Cependant, le manque de réalisme et l'incapacité à maintenir la pression face à dix joueurs ont coûté cher.

Malgré quatre tirs cadrés et une possession équilibrée, United a craqué dans les tout derniers instants du temps additionnel. Dominic Solanke, qui s'était dépensé sans compter comme unique point d'appui, a finalement égalisé à la 92e minute, profitant d'un moment de désorganisation de l'arrière-garde de United. Pour Michael Carrick, cela représente deux points perdus dans un match où son équipe avait les armes pour préserver son avantage.

  • imago-sport-1084338912.jpgNews Images

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens - 6/10

    Relativement peu inquiété pendant de longues périodes, Lammens a réalisé deux arrêts mais sera déçu d'avoir encaissé si tard. Son jeu au pied a été fonctionnel, aidant United à conserver 50 % de possession, mais il a manqué de présence dans sa surface pour écarter le danger sur l'action qui a conduit à l'égalisation de Solanke.

    Lisandro Martinez - 7/10

    L'Argentin a été le défenseur le plus proactif de United, sortant fréquemment de la ligne pour casser la construction de Spurs. Il a contribué aux 25 interceptions de l'équipe et s'est montré discipliné.

    Leny Yoro - 6/10

    Une prestation pleine de sang-froid de 59 minutes pour le jeune joueur. Il a bien géré la menace physique de Solanke et a utilisé le ballon intelligemment avant d'être remplacé dans le cadre d'un remaniement tactique. Son placement a permis de limiter Spurs à un xG de 1,56 malgré sa pression tardive.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire a dominé dans les airs, contribuant aux sept duels aériens remportés par United. Il a opposé un bloc solide aux attaques directes de Spurs mais, avec ses coéquipiers, il a perdu le marquage crucial pendant la séquence chaotique qui a conduit à l'égalisation de la 92e minute.

    Luke Shaw - 6/10

    Shaw a offert sa qualité de passe progressive habituelle depuis l'arrière, mais a été averti à la 96e minute alors que United peinait à contenir la poussée finale. Il a joué 89 minutes, aidant à museler les côtés de Tottenham pendant la majeure partie de l'après-midi.

  • imago-sport-1084332694.jpgNews Images

    Milieu de terrain

    Youri Tielemans - 5/10

    Le Belge n’a pas réussi à dicter le tempo comme il l’aurait souhaité. Remplacé à l’heure de jeu, il a eu du mal à faire face au pressing de haute intensité de Gallagher et Bergvall, souvent contraint d’assurer avec des passes en retrait plutôt que d’apporter de la verticalité.

    Kobbie Mainoo - 7/10

    Le joueur le plus en vue dans l’entrejeu, Mainoo a fait preuve d’une maturité exceptionnelle pour se sortir des espaces réduits. Il a été essentiel pour permettre à Manchester United de rester à égalité au nombre de passes (388 au total) et a apporté la couverture défensive qui a permis au quatuor offensif de rester agressif.

    Bruno Fernandes - 6/10

    Un après-midi frustrant pour le capitaine. S’il a occupé intelligemment certaines zones, son dernier ballon a manqué de sa précision habituelle. Il a été le point de fixation de l’attaque, sans parvenir à inscrire un but ni à délivrer une passe décisive.

  • imago-sport-1084332706.jpgNews Images

    Attaque

    Matheus Cunha - 7/10

    L’étincelle créative de United. Cunha a délivré la passe décisive cruciale sur le but de Mbeumo à la 73e minute et a représenté une menace constante par ses conduites de balle. Il a sans doute été le meilleur joueur sur la pelouse avant d’être remplacé dans les dernières minutes.

    Amad Diallo - 6/10

    Diallo a montré des éclairs de génie sur l’aile, mais a manqué de régularité. Il a fait partie du premier dispositif offensif qui a contraint Tottenham à défendre tôt dans le match, mais il a été remplacé après 59 minutes pour faire entrer du sang neuf.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Le buteur. Mbeumo a parfaitement saisi sa chance à la 73e minute, affichant le réalisme qui a par ailleurs fait défaut à United. Ses appels dans le dos des défenseurs ont posé des problèmes tout l’après-midi, justifiant sa titularisation dans cette rencontre à fort enjeu.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot - 5/10

    Entré à la 59e minute, il a toutefois eu du mal à se hisser à l’intensité du match. Il a reçu un carton jaune à la 96e minute et a fait partie de la défaillance défensive sur l’égalisation.

    Joshua Zirkzee - 6/10

    Il a apporté un profil différent en attaque pendant les 30 dernières minutes. Il a bien conservé le ballon, mais n’est pas parvenu à mettre Kinsky à l’épreuve dans le but de Tottenham.

    Carlos Baleba - 6/10

    Il a apporté de l’énergie au milieu de terrain pendant la dernière demi-heure, aidant à gérer le match après le carton rouge de Tottenham, même s’il n’a pas pu empêcher le but tardif.

    Ayden Heaven - N/A

    Une entrée très tardive à la 96e minute.

    Marcus Rashford - N/A

    Entré à la 96e minute, trop tard pour avoir un impact sur le score.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick devra répondre à des questions sur sa gestion du match, alors que son équipe a semblé inviter la pression en menant 1-0 contre dix joueurs, finissant par laisser la situation lui échapper. Son équipe a semblé tactiquement solide pendant une grande partie du match, mais a manqué du réalisme nécessaire pour tuer le match.

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