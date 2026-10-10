Une rencontre très tactique à Old Trafford s'est achevée sur un match nul 1-1, Manchester United n'ayant pas réussi à capitaliser sur sa supériorité numérique en fin de match. Après une première période fermée, durant laquelle les deux équipes ont neutralisé les principales lignes de passe adverses, la rencontre s'est animée à la 73e minute lorsque Bryan Mbeumo a trouvé l'ouverture pour les hôtes après un excellent travail de Matheus Cunha.
Le schéma tactique a considérablement changé après l'expulsion de Rodrigo Bentancur pour les visiteurs, ce qui aurait théoriquement dû permettre à United de contrôler les transitions. Cependant, le manque de réalisme et l'incapacité à maintenir la pression face à dix joueurs ont coûté cher.
Malgré quatre tirs cadrés et une possession équilibrée, United a craqué dans les tout derniers instants du temps additionnel. Dominic Solanke, qui s'était dépensé sans compter comme unique point d'appui, a finalement égalisé à la 92e minute, profitant d'un moment de désorganisation de l'arrière-garde de United. Pour Michael Carrick, cela représente deux points perdus dans un match où son équipe avait les armes pour préserver son avantage.