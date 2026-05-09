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Mount Zirkzee Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Manchester United contre Sunderland : Joshua Zirkzee et Mason Mount manquent des occasions rares de briller, tandis que les parades de Senne Lammens permettent aux Red Devils de sauver un match nul et vierge

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Manchester United
M. Mount
J. Zirkzee
Premier League
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Sunderland vs Manchester United

Manchester United a peiné à arracher le match nul (0-0) face à Sunderland samedi, l'équipe de Michael Carrick ayant livré une prestation en manque d'énergie lors d'une journée pluvieuse et venteuse à Wearside. Privés de Casemiro et de Benjamin Sesko, blessés, les Red Devils ont eu du mal à prendre le contrôle du match et doivent beaucoup à leur gardien Senne Lammens, qui a réalisé deux superbes arrêts pour préserver leur cage inviolée.

Les hommes de Régis Le Bris ont démarré le match sur les chapeaux de roue. Après une frappe enroulée de Chemsdine Talbi qui est passée tout près du poteau depuis l'entrée de la surface, Lammens a dû se montrer à son meilleur niveau pour détourner sur le poteau le tir de Noah Sadiki, alors que le milieu de terrain de Sunderland avait réussi à s'infiltrer derrière la défense de United.

Les Red Devils, eux, se sont montrés peu dangereux : le tir d’Amad Diallo, qui a frôlé le cadre, et la tête de Joshua Zirkzee, passée au-dessus de la barre, constituant leurs seules véritables occasions de l’activer.

Les Black Cats ont maintenu la pression après la mi-temps : Lammens a de nouveau repoussé une frappe puissante de Brian Brobbey, entré dans la surface. Brobbey s’est ensuite mué en passeur pour Lutsharel Geertruida, dont la tentative à ras de terre a heurté le poteau.

United a failli arracher la victoire dans le temps additionnel lorsque Robin Roefs a repoussé du bout des doigts une frappe de Matheus Cunha, mais aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence et elles se sont quittées sur un match nul.

GOAL note les joueurs de United au Stadium of Light...

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (8/10) :

    Il a réalisé un excellent arrêt en début de match pour repousser une frappe de Sadiki, avant d'en réaliser un encore meilleur pour contrer Brobbey après la pause. Il s'est également bien débrouillé sur les coups de pied arrêtés.

    Noussair Mazraoui (5/10) :

    Il a parfois été mis à rude épreuve par Talbi, mais s'en est globalement bien sorti au poste d'arrière droit.

    Harry Maguire (6/10) :

    Il a tenté de prendre le dessus physiquement sur Brobbey, avec un succès mitigé. Sa présence a toutefois apporté de la sérénité lors de la relance malgré une journée difficile.

    Lisandro Martínez (5/10) :

    De retour de suspension, il a semblé rouillé en début de match. Ciblée par Brobbey, sa défense a souffert du déséquilibre physique.

    Luke Shaw (7/10) :

    Il a fait le maximum pour épauler Martinez dans ses duels avec Brobbey et s'est montré solide, voire indispensable, dans l'arrière-garde.

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Mason Mount (4/10) :

    Il n’a pas réussi à organiser le jeu au milieu de terrain comme il l’aurait souhaité. Sa contribution la plus notable a été ses fautes à répétition, qui lui ont finalement valu un carton jaune.

    Kobbie Mainoo (5/10) :

    Dans une performance inhabituelle, ses meilleures actions ont été défensives, tandis que ses passes vers l’avant manquaient de régularité.

    Bruno Fernandes (5/10) :

    Il a semblé frustré tout au long du match, ses coéquipiers derrière lui ne lui fournissant pas suffisamment de ballons. Il a tenté quelques passes décisives en attaque, mais a une nouvelle fois manqué l'occasion d'égaler le record d'assistances en une saison de Premier League.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTDAFP

    Attaque

    Amad Diallo (4/10) :

    L’ailier a passé une grande partie de la première période au sol, en difficulté face aux conditions. Il a tenté un tir enroulé en début de match qui est passé à côté, mais c’est tout ce qu’il a pu faire lors de son retour à Wearside.

    Joshua Zirkzee (3/10) :

    Il a bénéficié d’une entrée rare dans le onze de départ, mais est apparu si loin du compte que son impuissance faisait parfois pitié à voir ; le ballon lui échappait sans cesse, un fiasco pour qui voulait pourtant se mettre en évidence en vue de la saison prochaine.

    Matheus Cunha (5/10) :

    Il a adressé un centre précis que Zirkzee a repris de la tête au-dessus en première période, mais n’a pas réussi à créer grand-chose d’autre depuis le côté gauche. Replacé dans l’axe en milieu de deuxième mi-temps, il a failli faire la différence dans le temps additionnel, mais Roefs s’est interposé. Il a ensuite écopé d’un carton jaune pour simulation.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Patrick Dorgu (6/10) :

    Il a failli subtiliser le ballon à Roefs dans la surface de réparation de Sunderland et a ensuite réalisé plusieurs belles percées en profondeur après avoir remplacé Zirkzee.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Il a causé quelques problèmes grâce à ses dribbles directs après avoir remplacé Amad.

    Michael Carrick (5/10) :

    Les blessures ont restreint ses choix, mais son option de titulariser Zirkzee plutôt que Mbeumo a surpris. On peut lui accorder le bénéfice du doute, les objectifs de la saison étant déjà atteints.

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