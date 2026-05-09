Les hommes de Régis Le Bris ont démarré le match sur les chapeaux de roue. Après une frappe enroulée de Chemsdine Talbi qui est passée tout près du poteau depuis l'entrée de la surface, Lammens a dû se montrer à son meilleur niveau pour détourner sur le poteau le tir de Noah Sadiki, alors que le milieu de terrain de Sunderland avait réussi à s'infiltrer derrière la défense de United.

Les Red Devils, eux, se sont montrés peu dangereux : le tir d’Amad Diallo, qui a frôlé le cadre, et la tête de Joshua Zirkzee, passée au-dessus de la barre, constituant leurs seules véritables occasions de l’activer.

Les Black Cats ont maintenu la pression après la mi-temps : Lammens a de nouveau repoussé une frappe puissante de Brian Brobbey, entré dans la surface. Brobbey s’est ensuite mué en passeur pour Lutsharel Geertruida, dont la tentative à ras de terre a heurté le poteau.

United a failli arracher la victoire dans le temps additionnel lorsque Robin Roefs a repoussé du bout des doigts une frappe de Matheus Cunha, mais aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence et elles se sont quittées sur un match nul.

GOAL note les joueurs de United au Stadium of Light...