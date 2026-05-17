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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Manchester United contre Nottingham Forest : un Bruno Fernandes brillant égale le record d’assistances en Premier League, tandis que les hommes de Michael Carrick bénéficient une nouvelle fois de l’aide des arbitres

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Manchester United
B. Fernandes
Premier League
FEATURES
Manchester United vs Nottingham Forest
Nottingham Forest
L. Shaw
M. Carrick
B. Mbeumo

Bruno Fernandes a égalé le record de passes décisives en Premier League, tandis que Manchester United a assuré la troisième place du classement grâce à une victoire très controversée 3-2 contre Nottingham Forest dimanche après-midi. Les hommes de Michael Carrick ont ouvert le score dès la 5e minute à Old Trafford par Luke Shaw, mais Morato a logiquement égalisé pour les visiteurs peu après la mi-temps, reprenant de la tête un superbe centre de l'impressionnant Elliot Anderson.

Cependant, Manchester United a rapidement repris l’avantage grâce à une décision surprenante de l’arbitre Michael Salisbury, qui a inexplicablement validé le but de Matheus Cunha alors que Bryan Mbeumo avait clairement contrôlé le ballon de la main lors de l’action, rappelant immédiatement la main de Benjamin Sesko lors de la récente victoire contre Liverpool.

Les locaux ont ensuite porté le score à 3-1 lorsque Mbeumo, après avoir gâché une première offrande du Portugais plus tôt dans la période, s’est rattrapé en concluant à bout portant une nouvelle passe décisive de Bruno, qui a ainsi porté son total à 20 passes décisives cette saison – et avec encore un match à disputer, il peut donc toujours briguer seul un record actuellement partagé avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Forest a réduit l’écart par Morgan Gibbs-White, bien servi par Anderson, puis United a résisté à la pression finale. Bruno Fernandes a même frôlé une nouvelle passe décisive dans le temps additionnel, mais Diogo Dalot a heurté le poteau après une contre-attaque éclair.

Ci-dessous, GOAL attribue les notes des joueurs de United présents sur la pelouse d’Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    Impuissant sur le but de Morato, il a tout de même réalisé quelques arrêts opportuns.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a de nouveau peiné au poste d’arrière droit, avec un placement défensif souvent approximatif. Il s’est toutefois distingué offensivement et a connu la malchance de voir son tir en fin de match heurter le poteau.

    Harry Maguire (6/10) :

    Le défenseur central vétéran a livré une prestation assez solide, effectuant de nombreux dégagements opportuns.

    Lisandro Martínez (6/10) :

    Une prestation solide de l'Argentin, dont la précision dans la relance a égalé la fermeté de son engagement défensif.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a ouvert le score dès l’entame d’une frappe magnifiquement enroulée depuis l’intérieur de la surface, avant de livrer une prestation relativement discrète et de recevoir un carton jaune en fin de match pour une faute désespérée.

    • Publicité
  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Casemiro (6/10) :

    Ce n’était sans doute pas son meilleur match, mais il a réalisé plusieurs tacles décisifs, s’est projeté vers l’avant dès que possible et a mérité l’ovation debout à sa sortie, lors de sa dernière apparition à Old Trafford sous le maillot de Manchester United.

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Mainoo a bien conservé le ballon tout l’après-midi, mais il a eu du mal à vraiment influencer le match et a été complètement éclipsé par Anderson.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Le meilleur joueur du championnat a été exceptionnel, créant occasion sur occasion avant que Mbeumo ne finisse par marquer.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Attaque

    Amad Diallo (6/10) :

    L’ailier a livré une prestation énergique et aurait pu obtenir une passe décisive si Mbeumo n’avait pas manqué sa frappe.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Ses dribbles ont causé quelques soucis à la défense et, même si son but n’aurait jamais dû être validé, le Brésilien a bien conclu l’action.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    L’attaquant a gâché deux occasions en or avant de sauver les meubles en convertissant le centre de Bruno.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Joshua Zirkzee (4/10) :

    Il a remplacé Mbeumo en attaque pour les dix dernières minutes et n’a pas réussi à concrétiser deux occasions en or.

    Mason Mount (6/10) :

    Entrée dynamique de l’attaquant polyvalent.

    Patrick Dorgu (6/10) :

    Entré en jeu avec Zirkzee et Mount lors du triple changement, il a immédiatement créé une belle occasion pour le Néerlandais.

    Michael Carrick (6/10) :

    L’entraîneur intérimaire, qui devrait être confirmé dans ses fonctions sous peu, décroche un nouveau succès. Toutefois, cette victoire peu convaincante alimente encore les doutes sur la capacité à long terme de l’ancien milieu de terrain à occuper ce poste.

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