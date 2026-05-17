Cependant, Manchester United a rapidement repris l’avantage grâce à une décision surprenante de l’arbitre Michael Salisbury, qui a inexplicablement validé le but de Matheus Cunha alors que Bryan Mbeumo avait clairement contrôlé le ballon de la main lors de l’action, rappelant immédiatement la main de Benjamin Sesko lors de la récente victoire contre Liverpool.

Les locaux ont ensuite porté le score à 3-1 lorsque Mbeumo, après avoir gâché une première offrande du Portugais plus tôt dans la période, s’est rattrapé en concluant à bout portant une nouvelle passe décisive de Bruno, qui a ainsi porté son total à 20 passes décisives cette saison – et avec encore un match à disputer, il peut donc toujours briguer seul un record actuellement partagé avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Forest a réduit l’écart par Morgan Gibbs-White, bien servi par Anderson, puis United a résisté à la pression finale. Bruno Fernandes a même frôlé une nouvelle passe décisive dans le temps additionnel, mais Diogo Dalot a heurté le poteau après une contre-attaque éclair.

Ci-dessous, GOAL attribue les notes des joueurs de United présents sur la pelouse d’Old Trafford...