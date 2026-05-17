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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Manchester United contre Nottingham Forest : un Bruno Fernandes brillant égale le record d'assistances en Premier League, tandis que les hommes de Michael Carrick bénéficient une nouvelle fois d'un coup de pouce des arbitres

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B. Fernandes
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Manchester United vs Nottingham Forest

Bruno Fernandes a égalé le record de passes décisives en Premier League, permettant à Manchester United de sécuriser la troisième place du classement grâce à une victoire très controversée 3-2 contre Nottingham Forest dimanche. Les hommes de Michael Carrick ont ouvert le score dès la 5e minute à Old Trafford par l’intermédiaire de Luke Shaw, mais Morato a logiquement égalisé pour les visiteurs peu après la mi-temps, reprenant de la tête un superbe centre de l’impressionnant Elliot Anderson.

Cependant, Manchester United a rapidement repris l’avantage grâce à une décision surprenante de l’arbitre Michael Salisbury, qui a validé le but de Matheus Cunha alors que Bryan Mbeumo avait clairement contrôlé le ballon de la main, rappelant la récente main de Benjamin Sesko contre Liverpool.

Les locaux ont ensuite porté le score à 3-1 lorsque Mbeumo, après avoir gâché une première offrande du Portugais plus tôt dans la période, s’est rattrapé en concluant à bout portant pour son doublé, permettant à Fernandes d’atteindre 20 passes décisives cette saison – un total qu’il pourrait encore améliorer lors de la dernière journée afin de ravir seul un record actuellement partagé avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Forest a réduit l’écart par Morgan Gibbs-White, bien servi par Anderson, puis a exercé une forte pression en fin de match. United a tenu bon, et Fernandes a même failli offrir une nouvelle passe décisive dans les dernières secondes, mais le tir de Diogo Dalot a heurté le poteau après une rapide contre-attaque.

Ci-dessous, GOAL livre les notes des joueurs de United présents à Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    Impuissant sur le but de Morato, il a tout de même réalisé quelques arrêts opportuns.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a de nouveau semblé en difficulté au poste d’arrière droit, avec un placement défensif très médiocre. Il s’est toutefois montré efficace dans ses montées et a manqué de chance en voyant sa frappe en fin de match heurter le poteau.

    Harry Maguire (6/10) :

    Le défenseur central chevronné a livré une prestation assez solide, ponctuée de nombreux dégagements opportuns.

    Lisandro Martínez (6/10) :

    Une prestation honorable de l'Argentin, dont la distribution a été aussi précise que sa défense déterminée.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a ouvert le score dès l’entame d’une frappe magnifique depuis l’entrée de la surface, avant de livrer une prestation plutôt discrète et de recevoir un carton jaune en fin de match pour une faute désespérée.

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  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Casemiro (6/10) :

    Ce n’était sans doute pas son match le plus abouti, mais le Brésilien a réalisé plusieurs tacles décisifs, s’est projeté vers l’avant dès que l’occasion se présentait et a mérité l’ovation debout qui a accompagné sa sortie lors de sa dernière apparition à Old Trafford sous le maillot mancunien.

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Mainoo a bien conservé le ballon tout l’après-midi, mais il a eu du mal à vraiment influencer le match et a été complètement éclipsé par Anderson.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Le meilleur joueur du championnat a été exceptionnel, créant occasion sur occasion avant que Mbeumo ne finisse par marquer.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Attaque

    Amad Diallo (6/10) :

    L’ailier a livré une performance énergique et aurait pu obtenir une passe décisive si Mbeumo n’avait pas manqué sa frappe.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il a causé quelques problèmes par ses dribbles et, même si son but n’aurait jamais dû être validé, le Brésilien l’a bien pris.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    L’attaquant a manqué deux occasions en or avant de sauver l’honneur en reprenant le centre de Bruno.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Joshua Zirkzee (4/10) :

    Entré en jeu à la place de Mbeumo pour les dix dernières minutes, l’attaquant n’a pas réussi à convertir deux occasions franches.

    Mason Mount (6/10) :

    Entrée dynamique de l’attaquant polyvalent.

    Patrick Dorgu (6/10) :

    Entré en jeu avec Zirkzee et Mount lors du triple changement, il a immédiatement créé une belle occasion pour le premier.

    Michael Carrick (6/10) :

    L’entraîneur intérimaire, qui devrait être confirmé dans ses fonctions sous peu, décroche un nouveau succès. Toutefois, cette victoire peu convaincante alimente encore les doutes sur la capacité à long terme de l’ancien milieu de terrain à occuper ce poste.

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