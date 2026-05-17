Cependant, Manchester United a rapidement repris l’avantage grâce à une décision surprenante de l’arbitre Michael Salisbury, qui a validé le but de Matheus Cunha alors que Bryan Mbeumo avait clairement contrôlé le ballon de la main, rappelant la récente main de Benjamin Sesko contre Liverpool.

Les locaux ont ensuite porté le score à 3-1 lorsque Mbeumo, après avoir gâché une première offrande du Portugais plus tôt dans la période, s’est rattrapé en concluant à bout portant pour son doublé, permettant à Fernandes d’atteindre 20 passes décisives cette saison – un total qu’il pourrait encore améliorer lors de la dernière journée afin de ravir seul un record actuellement partagé avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Forest a réduit l’écart par Morgan Gibbs-White, bien servi par Anderson, puis a exercé une forte pression en fin de match. United a tenu bon, et Fernandes a même failli offrir une nouvelle passe décisive dans les dernières secondes, mais le tir de Diogo Dalot a heurté le poteau après une rapide contre-attaque.

Ci-dessous, GOAL livre les notes des joueurs de United présents à Old Trafford...