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Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester United contre Liverpool : Kobbie Mainoo vient à la rescousse des siens ! Le héros issu du centre de formation célèbre son nouveau contrat en beauté, sort Amad Diallo et Senne Lammens du pétrin et assure le retour en Ligue des champions

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K. Mainoo
Premier League
Manchester United vs Liverpool
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Kobbie Mainoo a inscrit son premier but de la saison, offrant à Manchester United une victoire précieuse et disputée 3-2 contre Liverpool dimanche. Ce succès qualifie les Red Devils pour la Ligue des champions et les positionne idéalement pour terminer à la troisième place de la Premier League.

Mainoo, qui a signé un nouveau contrat à long terme en début de semaine malgré plusieurs écarts de Ruben Amorim en début de saison, a permis à l’équipe de Michael Carrick de concrétiser une victoire qui leur avait échappé après une première mi-temps prometteuse.

Le coup d’envoi a été donné alors que l’on apprenait que Sir Alex Ferguson avait été transporté d’urgence de Old Trafford à l’hôpital après s’être senti mal, mais la nouvelle s’est avérée rassurante : son admission a été qualifiée de « mesure de précaution » et le légendaire manager devait bientôt se rétablir chez lui.

Sur la pelouse, les Red Devils ont immédiatement pris à la gorge leur grand rival et, après un départ tonitruant, ont ouvert le score dès la 6^e minute : la deuxième tentative de frappe de Matheus Cunha, depuis l’extérieur de la surface et suite à un corner, a rebondi sur le corps d’Alexis Mac Allister avant de finir dans les filets.

Les Red Devils ont doublé la mise dès la 14e minute : une contre-attaque fulgurante, un tir de Bruno Fernandes repoussé par le gardien Freddie Woodman, puis une tête de Benjamin Sesko qui, après avoir légèrement effleuré son doigt, a été validée par la vidéo.

La victoire semblait acquise pour United, mais Amad Diallo, entré à la mi-temps à la place de Sesko, perdit bêtement le ballon et Dominik Szoboszlai, lancé depuis la ligne médiane, réduisit le score dès la 2e minute de la seconde période. Liverpool a finalement égalisé neuf minutes plus tard, suite à une nouvelle erreur : une passe mal ajustée de Senne Lammens après un coup d’envoi, récupérée par Szoboszlai puis transmise à Cody Gakpo, qui a conclu l’action d’une frappe précise.

Liverpool semblait le plus à même de remporter les trois points, mais Manchester United restait dangereux en contre-attaque, et après que Mbeumo eut manqué deux occasions, Mainoo a pris les choses en main.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (5/10) :

    Une première mi-temps tranquille, sans aucun arrêt à effectuer, a été vite oubliée lorsqu’il a commis sa première bourde en tant que joueur de United, alors qu’il avait jusqu’alors fait preuve d’une grande rigueur sur les dégagements. Il s’est en partie rattrapé en repoussant la frappe précipitée d’Ibrahima Konata pour empêcher Liverpool de prendre l’avantage, et a su garder son sang-froid lorsque les visiteurs ont intensifié la pression en fin de match.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a livré une performance énergique et combative, prenant le dessus sur Robertson en première période. Sa contribution offensive a toutefois laissé à désirer, même si son engagement a séduit la plupart des supporters.

    Harry Maguire (6/10) :

    Il s’est illustré par plusieurs tacles décisifs, mais a aussi commis des erreurs, notamment un dégagement raté qui est revenu directement dans les pieds d’un joueur de Liverpool en première période, puis s’est fait embarquer par Szoboszlai.

    Ayden Heaven (6/10) :

    Il a réalisé une bonne première mi-temps en neutralisant les attaquants de Liverpool, mais il assume une part de responsabilité dans la désastreuse séquence sur le coup de pied de but qui a conduit à l’égalisation.

    Luke Shaw (7/10) :

    Intelligent dans ses interventions et capable de projeter son équipe vers l’avant, il a adressé le centre décisif pour le but de Sesko.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (8/10) :

    Excellent tout au long de la rencontre : tacles courageux et décisifs, passes fluides vers l’attaque, et un magnifique but de la victoire.

    Casemiro (7/10) :

    Il a livré une performance typiquement combative et expérimentée lors de son dernier grand match sous le maillot de United. Il va leur manquer.

    Bruno Fernandes (7/10) :

    Au cœur de toutes les meilleures actions mancuniennes, il est à l’origine du but de Sesko, même si cela ne comptera pas comme une passe décisive record. Il aurait d’ailleurs pu marquer lui-même, mais son tir, après une passe de Mbeumo, est passé juste à côté.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bryan Mbeumo (7/10) :

    En net progrès après plusieurs sorties plus discrètes, il a constamment menacé en contre-attaque et participé à la construction du deuxième but avant d’être remplacé par Dorgu.

    Benjamin Sesko (7/10) :

    Il a donné du fil à retordre à Konaté en première période grâce à un excellent jeu de conservation. Son but était un peu chanceux, mais il en compte désormais 12, ce qui n'est pas mal du tout pour une première saison.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il a effacé la défense de Liverpool grâce à ses dribbles et a décoché une frappe puissante, même s’il a bénéficié d’un brin de chance.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Amad Diallo (4/10) :

    Entré en jeu, il a immédiatement vécu un début de match cauchemar en offrant le ballon à Szoboszlai. Il n’a jamais réussi à se remettre de ce coup dur et a semblé avoir perdu toute confiance.

    Patrick Dorgu (6/10) :

    Un retour encourageant après plus de trois mois d’absence pour blessure, avec des courses qui ont percé le flanc droit de Liverpool.

    Joshua Zirkzee (non noté) :

    Il s’est battu jusqu’au bout lors d’une brève apparition en fin de match.

    Leny Yoro (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel, principalement pour permettre à Fernandes de recevoir une ovation debout.

    Michael Carrick (7/10) :

    Il a dirigé une excellente première période, malgré un début de seconde plus laborieux, avant de décrocher une cinquième victoire en cinq matchs contre les « Big Six » de Premier League, assurant ainsi au club une place en Ligue des champions.

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