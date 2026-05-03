Mainoo, qui a signé un nouveau contrat à long terme en début de semaine malgré plusieurs écarts de Ruben Amorim en début de saison, a permis à l’équipe de Michael Carrick de concrétiser une victoire qui leur avait échappé après une première mi-temps prometteuse.

Le coup d’envoi a été donné alors que l’on apprenait que Sir Alex Ferguson avait été transporté d’urgence de Old Trafford à l’hôpital après s’être senti mal, mais la nouvelle s’est avérée rassurante : son admission a été qualifiée de « mesure de précaution » et le légendaire manager devait bientôt se rétablir chez lui.

Sur la pelouse, les Red Devils ont immédiatement pris à la gorge leur grand rival et, après un départ tonitruant, ont ouvert le score dès la 6^e minute : la deuxième tentative de frappe de Matheus Cunha, depuis l’extérieur de la surface et suite à un corner, a rebondi sur le corps d’Alexis Mac Allister avant de finir dans les filets.

Les Red Devils ont doublé la mise dès la 14e minute : une contre-attaque fulgurante, un tir de Bruno Fernandes repoussé par le gardien Freddie Woodman, puis une tête de Benjamin Sesko qui, après avoir légèrement effleuré son doigt, a été validée par la vidéo.

La victoire semblait acquise pour United, mais Amad Diallo, entré à la mi-temps à la place de Sesko, perdit bêtement le ballon et Dominik Szoboszlai, lancé depuis la ligne médiane, réduisit le score dès la 2e minute de la seconde période. Liverpool a finalement égalisé neuf minutes plus tard, suite à une nouvelle erreur : une passe mal ajustée de Senne Lammens après un coup d’envoi, récupérée par Szoboszlai puis transmise à Cody Gakpo, qui a conclu l’action d’une frappe précise.

Liverpool semblait le plus à même de remporter les trois points, mais Manchester United restait dangereux en contre-attaque, et après que Mbeumo eut manqué deux occasions, Mainoo a pris les choses en main.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...