Notes des joueurs de Manchester United contre Liverpool : Kobbie Mainoo vient à la rescousse des siens ! Le héros issu du centre de formation célèbre son nouveau contrat en beauté, en tirant Amad Diallo et Senne Lammens d’un mauvais pas et en validant le retour en Ligue des champions

Mainoo, qui a signé un nouveau contrat à long terme en début de semaine malgré plusieurs mises à l’écart par Ruben Amorim en début de saison, a permis à l’équipe de Michael Carrick de concrétiser une victoire qui leur avait échappé après une première mi-temps prometteuse.

Le coup d’envoi a été donné alors que l’on apprenait que Sir Alex Ferguson avait été transporté d’urgence de Old Trafford à l’hôpital après s’être senti mal, mais la nouvelle s’est avérée rassurante : son admission a été qualifiée de « mesure de précaution » et le légendaire manager devait bientôt se rétablir chez lui.

Sur la pelouse, les Red Devils ont immédiatement pris à la gorge leur grand rival et, après un départ prometteur, ont ouvert le score dès la 6^e minute : la deuxième tentative de frappe de Matheus Cunha, depuis l’extérieur de la surface et suite à un corner, a rebondi sur le corps d’Alexis Mac Allister avant de finir dans les filets.

Les Red Devils ont doublé la mise à la 14e minute : une contre-attaque fulgurante a contraint le gardien de Liverpool Freddie Woodman à repousser une tête de Bruno Fernandes, mais le ballon est revenu sur Benjamin Sesko, qui l’a poussé au fond des filets. Après consultation vidéo pour un léger contact avec le doigt de l’attaquant, l’arbitre a validé le but.

La victoire semblait acquise pour United, mais Amad Diallo, entré à la mi-temps à la place de Sesko, perdit bêtement le ballon. Dominik Szoboszlai en profita pour s’avancer depuis la ligne médiane et réduire le score dès la 2e minute de la reprise. Liverpool a finalement égalisé neuf minutes plus tard, suite à une nouvelle erreur : une passe mal ajustée de Senne Lammens après un coup franc défensif. Szoboszlai a récupéré le ballon et servi Cody Gakpo, qui a conclu l’action d’une frappe précise.

Liverpool semblait le plus à même de remporter les trois points, mais Manchester United restait dangereux en contre-attaque, et après que Mbeumo eut manqué deux occasions, Mainoo a pris les choses en main.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...