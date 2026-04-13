Manchester United aurait pu craquer après l'expulsion de l'Argentin, sanctionné suite à un recours au VAR pour une tirade de cheveux sur Dominic Calvert-Lewin. Pourtant, les Red Devils ont relevé la tête et ont failli revenir au score. La tête de Casemiro à la 70^e minute a embrasé Old Trafford, déclenchant une série de offensives aériennes.

Benjamin Sesko vit sa tête repoussée par le gardien de 35 ans Karl Darlow, avant que Casemiro ne voit sa nouvelle tentative dégagée sur la ligne par l’omniprésent Calvert-Lewin.

Leeds a tenu bon pour signer son premier succès à l’extérieur à Old Trafford depuis 1981 et consolider ses chances de maintien, tandis que l’équipe de Carrick a vu ses espoirs de terminer dans le top 4 s’amenuiser, même si elle occupe encore la troisième place de la Premier League à six journées de la fin.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...