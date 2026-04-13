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Lisandro Martinez United LeedsGetty
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester United contre Leeds : Leny Yoro et Lisandro Martínez ont connu un véritable cauchemar, les Red Devils s’inclinant à domicile de manière surprenante malgré les efforts de Casemiro et Bruno Fernandes

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Manchester United a connu sa première défaite à domicile sous l’ère Michael Carrick, s’inclinant 2-1 face à son rival local Leeds United lors d’une rencontre dramatique et houleuse à Old Trafford. Noah Okafor a inscrit un doublé en première période, profitant des erreurs défensives de Leny Yoro et de Lisandro Martínez, avant que ce dernier ne soit expulsé dès le début de la seconde mi-temps.

Manchester United aurait pu craquer après l'expulsion de l'Argentin, sanctionné suite à un recours au VAR pour une tirade de cheveux sur Dominic Calvert-Lewin. Pourtant, les Red Devils ont relevé la tête et ont failli revenir au score. La tête de Casemiro à la 70^e minute a embrasé Old Trafford, déclenchant une série de offensives aériennes. 

Benjamin Sesko vit sa tête repoussée par le gardien de 35 ans Karl Darlow, avant que Casemiro ne voit sa nouvelle tentative dégagée sur la ligne par l’omniprésent Calvert-Lewin. 

Leeds a tenu bon pour signer son premier succès à l’extérieur à Old Trafford depuis 1981 et consolider ses chances de maintien, tandis que l’équipe de Carrick a vu ses espoirs de terminer dans le top 4 s’amenuiser, même si elle occupe encore la troisième place de la Premier League à six journées de la fin.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (5/10) :

    Il a réalisé un bel arrêt à bout portant face à Dominic Calvert-Lewin, mais n'a pas pu faire grand-chose sur les buts encaissés et n'était pas en phase avec ses défenseurs.

    Noussair Mazraoui (4/10) :

    Il s’est souvent fait déborder par Okafor sur son côté, n’a pas réussi à bloquer la frappe de l’attaquant suisse et a perdu le ballon dans des zones à risque. 

    Leny Yoro (3/10) :

    Il a connu une première mi-temps catastrophique : dominé dans les airs par Calvert-Lewin sur l’ouverture du score, il a ensuite perdu le ballon sur l’action menant au deuxième but, puis l’a encore cédé dans une zone dangereuse avant que Martinez ne vienne à son secours.

    Lisandro Martínez (4/10) :

    En difficulté dans les airs, il est en partie coupable sur le deuxième but. Il s’est racheté grâce à une intervention décisive sur Tanaka, avant d’écoper d’un carton rouge direct pour une tirade de cheveux sur Calvert-Lewin, laissant les siens à dix dès la mi-temps.

    Luke Shaw (6/10) :

    Le seul arrière à sortir la tête haute. A écopé d’un carton jaune pour une intervention trop tranchante sur Jayden Bogle.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Milieu de terrain

    Manuel Ugarte (4/10) :

    Titularisé pour la première fois sous les ordres de Carrick, le milieu de terrain a rapidement justifié son manque de temps de jeu : plusieurs pertes de balle et peu de récupérations. Manchester United n’a gagné qu’un seul de ses dix matchs comme titulaire cette saison, un bilan éloquent.

    Casemiro (7/10) :

    Il n’a pas pu imposer sa puissance habituelle, mais il n’a pas abdiqué et son puissant coup de tête a redonné espoir à United ; seul un blocage fantastique de Calvert-Lewin l’a empêché d’égaliser.

    Bruno Fernandes (7/10) :

    L'un des rares joueurs à tenter des actions créatives en première période, il a également adressé un excellent centre à Casemiro, offrant une occasion à son équipe.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Attaque

    Matheus Cunha (5/10) :

    Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. Il a expédié une frappe au-dessus de la barre, a perdu le contrôle du ballon après une action prometteuse, puis a tiré directement sur Karl Darlow en fin de match.

    Benjamin Sesko (5/10) :

    Une nouvelle sortie frustrante pour le jeune attaquant, titularisé une nouvelle fois. Il n’a pas su tirer profit d’une passe d’Amad et s’est globalement heurté aux centraux de Leeds. Il s’est élevé pour lutter dans les airs en fin de match, mais sa tête a été repoussée d’une belle plongée de Darlow.

    Amad Diallo (6/10) :

    Son implication défensive est irréprochable et il est l’un des rares à sembler capable de créer un décalage avant son remplacement.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a été plus convaincant que Mazraoui, apportant une contribution défensive solide.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Il a apporté un plus à United, mais il semblait manquer de vivacité après avoir quitté le camp de sélection du Cameroun. 

    Michael Carrick (5/10) :

    Son choix de remplacer Dalot par Mazraoui s’est retourné contre lui et la première période a été l’une des pires performances de son court mandat. À son crédit, les dix joueurs ont réagi et ont failli arracher un point.

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