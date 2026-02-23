Notes des joueurs de Manchester United contre Everton : voilà pourquoi Benjamin Sesko doit être titularisé ! L'attaquant joue ENCORE le rôle de super remplaçant alors que les Red Devils se rapprochent du top 4

Senne Lammens (8/10) :

Il a eu de la chance d'échapper à Thierno Barry dans les 10 premières secondes, mais il s'est rapidement repris et s'est avéré crucial pour la victoire. Il a réalisé de bons arrêts sur le coup franc de Garner et la frappe de Harrison Armstrong, mais il a gardé le meilleur pour la fin avec son incroyable arrêt en vol pour repousser Michael Keane. Il a également géré calmement et confortablement les bombardements aériens.

Diogo Dalot (7/10) :

Joueur le plus actif de Manchester United en première mi-temps, il a également bien joué en deuxième période, courant sans relâche sur son flanc.

Harry Maguire (8/10) :

Il a fait preuve d'une bonne anticipation tout au long du match, même si une erreur a failli lui coûter cher et que Yoro a dû réparer ses dégâts. Il a montré l'exemple en deuxième mi-temps, en dégageant tous les ballons dangereux que l'Everton lui envoyait.

Leny Yoro (8/10) :

Il a tiré Maguire d'affaire grâce à sa vitesse et a très bien défendu à ses côtés, tout en se montrant présent lorsque cela était nécessaire pour aider United à aller de l'avant.

Luke Shaw (6/10) :

Il a eu du mal à percer sur le côté gauche, mais a défendu avec diligence.